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Danh ca Tuấn Ngọc nhận ra một điều

Tùng Ninh
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"Đến giờ phút này, gần cuối đời rồi tôi mới nhận ra một điều" – Tuấn Ngọc nói.

Vừa qua, tại một livestream, danh ca Tuấn Ngọc đã chia sẻ về gia đình âm nhạc của mình với tất cả các anh chị em đều là ca sĩ nổi tiếng.

Danh ca Tuấn Ngọc đến gần cuối đời mới nhận ra một điều - Ảnh 1.

Tuấn Ngọc

Ông nói: "Đến giờ phút này, gần cuối đời rồi tôi mới nhận ra một điều là tất cả 7-8 anh chị em trong nhà tôi đều không hát trùng dòng nhạc với nhau, không ai giống ai. Mỗi người trong chúng tôi đều có một hướng đi riêng, không ai bắt chước ai.

Tất nhiên, chúng tôi có ảnh hưởng lẫn nhau và các anh chị lớn sẽ dạy cho các em, nhưng mỗi người đều có phong cách, cách hát riêng. Gia đình tôi có một may mắn là không người nào là không biết hát. Ai cũng có giọng hát đủ để trở thành ca sĩ".

MC Khánh Hoàng chia sẻ thêm: "Gia đình anh Tuấn Ngọc thực sự là một gia đình đặc biệt trong nền âm nhạc Việt Nam vì không anh chị em nào là không biết hát và lại còn là ca sĩ nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trong dòng nhạc của mình.

Danh ca Tuấn Ngọc đến gần cuối đời mới nhận ra một điều - Ảnh 2.

Đầu tiên là chị cả Bích Chiêu mới mất cách đây hơn hai năm bên Pháp. Tôi nhớ có lần được hát chung với chị và cực kỳ ấn tượng với cách chuyển giọng của chị.

Tiếp đó là anh Tuấn Ngọc, rồi tới anh Anh Tú. Sau đó mới tới chị Khánh Hà rồi tới chị Thúy Anh, chị Lan Anh, cuối cùng là chị Lưu Bích. Các anh chị mà làm liveshow thì ai cũng có hào quang, chỗ đứng riêng.

Tôi cũng mới gặp gỡ các anh chị em trong gia đình anh Tuấn Ngọc trong liveshow của anh và chị Khánh Hà. Thậm chí, đến em rể của anh Tuấn Ngọc cũng là ca sĩ và hát hay nữa".

Danh ca Tuấn Ngọc sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lừng lẫy với cha là cố nhạc sĩ Lữ Liên. Các anh chị em của ông đều là những tên tuổi quen thuộc trong làng nhạc hải ngoại như Bích Chiêu, Khánh Hà, Lưu Bích và cố ca sĩ Anh Tú.

Tuấn Ngọc từng kết hôn với ca sĩ Thái Thảo, con gái của nhạc sĩ gạo cội Phạm Duy và danh ca Thái Hằng. Sự kết hợp này đã tạo nên mối giao hảo giữa hai gia tộc âm nhạc danh tiếng bậc nhất của nền tân nhạc Việt Nam.

Dù có xuất thân và nền tảng nghệ thuật gia đình vô cùng mạnh mẽ, ba người con gái của Tuấn Ngọc và Thái Thảo lại lựa chọn không theo đuổi sự nghiệp ca hát của cha mẹ.

Con gái NSƯT Ngọc Huyền 1 mình về Việt Nam làm chuyện này
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Tags

sao Việt

anh tú

Lưu Bích

Khánh Hà

Hải ngoại

Tuấn Ngọc

nhạc hải ngoại

Nhạc xưa

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