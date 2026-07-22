Con gái NSƯT Ngọc Huyền lần đầu về Việt Nam 1 mình

Ngọc Huyền tỏ ra lo lắng, liên tục dặn dò con.

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh vợ chồng cô ra sân bay tiễn con gái lớn Hà Tiên về Việt Nam. Được biết, lần này Hà Tiên về Việt Nam làm từ thiện cùng một đoàn từ thiện và cũng là lần đầu tiên cô về nước một mình. Những lần trước Hà Tiên về nước đều đi cùng gia đình.

Ngọc Huyền và con gái

Ngọc Huyền nói: "Đây là lần đầu tiên Hà Tiên về Việt Nam một mình, đi tới tận hai tuần. Hà Tiên đi với một đoàn bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ về dưới Trà Vinh và một số tỉnh miền Tây để khám bệnh miễn phí, trợ giúp về y tế cho bà con nghèo ở vùng sâu vùng xa.

Đoàn mang theo nhiều thiết bị để xét nghiệm và chữa bệnh cho bà con luôn. Hà Tiên về nước được hai tuần thì tôi và mẹ mới về. Như vậy, Hà Tiên sẽ ở một mình trong hai tuần đó.

Thực sự hôm nay là một ngày rất đặc biệt với con gái tôi và gia đình tôi khi tiễn Hà Tiên về nước 1 mình mà không có mẹ hay ông bà đi cùng. Mỗi người trong đoàn sẽ tự đi về rồi hẹn nhau ở một địa điểm tại Trà Vinh để khám bệnh cho bà con.

Mọi chi phí trong chuyến từ thiện này từ ăn ở tới di chuyển, các thành viên trong đoàn phải tự lo hết, chỉ có một bên tài trợ về thuốc men để khám chữa cho bà con. Lần này con gái tôi không cho ai đi theo phụ giúp, đòi đi một mình, có hai dì ở Việt Nam nhưng cũng không cho theo cùng.

Chúc cho đoàn từ thiện có một chuyến từ thiện suôn sẻ, khám chữa bệnh được cho nhiều bà con nghèo".

Vì vậy, Ngọc Huyền tỏ ra khá lo lắng, liên tục dặn dò con: "Thương quá! Nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ mang theo thuốc chống muỗi. Con kiểm tra hết đồ đạc chưa xem có quên gì không?

Dì Hà sẽ đón con ở Việt Nam. Con đi với đoàn, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải gọi ngay cho dì Hà, dì Tú. Lần này con đi không có mẹ hay các dì đi theo là phải thật cẩn thận".

Tại sân bay, nữ nghệ sĩ liên tục ôn hôn tạm biệt con gái trong sự lưu luyến, bồi hồi. Cô còn dặn con gái mang theo một vali đồ từ thiện của mình để làm thiện nguyện cho bà con nghèo.