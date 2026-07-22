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Nữ nghệ sĩ là mẹ đơn thân: "Đề nghị đính chính giúp tôi"

Tùng Ninh
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"Không phải việc của mình thì không nên bàn vào, tùy quan điểm mỗi người" – Thúy Nga nói.

Mới đây, danh hài Thúy Nga và ca sĩ Tuấn Cảnh bố ruột bé Xuân Mai đang livestream thì có một khán giả nhắc "chị ơi đừng nên mua kim cương, đang lùm xùm lắm".

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Thúy Nga

Thúy Nga nghe vậy liền thốt lên: "Trời ơi, tiền đâu mà mua kim cương. Tôi làm gì có tiền mua kim cương mà nhắc. Ngay cả ở Mỹ này mua kim cương mà bán lại còn không được nữa là. Nhiều người ở đây nghe review trên mạng xong đi mua kim cương rồi tới lúc bán lại chẳng ai mua".

Thúy Nga cũng nói rõ quan điểm: "Thôi, bỏ qua chuyện kim cương này. Không phải việc của mình thì không nên bàn vào, tùy quan điểm mỗi người".

Tiếp đó, Thúy Nga hốt hoảng khi có một khán giả khen "67 tuổi mà vẫn trẻ đẹp". Cô thốt lên: "Trời ơi, tôi 67 tuổi hồi nào! Mà thôi, khen trẻ đẹp là được rồi. Nhưng năm nay tôi mới ngoài 40 tuổi thôi, đừng nói tôi ngoài 60 tuổi, tội nghiệp tôi quá!

Đề nghị mọi người đính chính lại giúp tôi, tôi có bốn mấy tuổi thôi".

Ca sĩ Tuấn Cảnh nghe vậy liền chia sẻ: "Tôi nhớ hồi chị Lệ Thủy mới ngoài 50 tuổi về quê miền Tây hát có một cô khán giả cứ chạy theo gọi chị ấy là con, xưng má, bảo "má mê con hát lắm".

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Tới khi chị Lệ Thủy hỏi cô đó bao nhiêu tuổi thì mới biết còn kém chị Lệ Thủy tới 2 tuổi. Tức là chị Lệ Thủy lúc đó 54 tuổi còn cô khán giả kia 52 tuổi, cô khán giả kia còn bảo "trời ơi, vậy là má hơn con 2 tuổi". Nghệ sĩ là vậy, thường trẻ lâu hơn người thường".

Được biết, Thúy Nga hiện tại rất ít đi diễn mà chủ yếu kinh doanh, buôn bán online để có thời gian ở nhà kề cận con gái đang tuổi mới lớn.

Cô từng chia sẻ: "Chỉ riêng tôi là từ chối nhận show ở Việt Nam vì con, dù tôi cũng nhớ nghề lắm. Có lẽ ông trời hiểu được sự hi sinh của tôi cho con nên cho tôi được kinh doanh phát đạt.

Bây giờ tôi toàn tâm toàn ý với kinh doanh và thành công. Hơn nữa, tôi cũng được khán giả thương nên mua hàng ủng hộ tôi.

Tôi cũng có cái duyên khi livestream bán hàng, là tôi không ào ào bán vội mà làm hài, làm trò cười trước đã. Vì thế nhiều cô chú lớn tuổi nói thích xem tôi livestream vì không bị áp lực mua hàng, cứ coi xem tôi làm trò gì đã. Từ đó, người ta thích cái gì thì mua ủng hộ tôi cái đó".

Quan điểm của Thúy Nga khi livestream là không bàn luận chuyện của đồng nghiệp hay người không liên quan để tránh lùm xùm. Tuy vậy, cô vẫn thi thoảng bị vạ lây.

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Tags

sao Việt

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kim cương

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