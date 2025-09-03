Danh ca Chế Linh: "Tôi không cầm được xúc động khi ra khỏi sân bây Tân Sơn Nhất"

Mới đây, tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã ôn lại kỷ niệm về những lần về nước của mình.

Chế Linh

Ông nói: "Năm 2008, tôi về Việt Nam lần thứ hai cùng UNESSCO và được tham gia lễ hội truyền thống của người Chăm.

Lễ hội tổ chức rất long trọng và tôi nhận được nhiều tình thương mến của người dân, Hội đồng chức sắc người Chăm. Họ cho phép tôi được tham dự đầy đủ các nghi thức của lễ hội một cách chỉn chu, từ lễ rước y trang, lễ mở cửa tháp tới lễ tắm Phật…

Tôi còn vinh dự hơn nữa khi được nói chuyện với bà con người Chăm một cách thân thiết, tự nhiên trên chính quê hương mình.

Tôi được về thăm lại ngôi làng mình đã sinh ra, lớn lên và trải qua một thời thơ ấu. Ngôi làng bây giờ tên là làng Hữu Đức, nơi đã sinh ra tôi, cho tôi được nên người. Tôi phải tạ ơn tổ tiên, ông cha, đất nước đã cho tôi được hình hài, giọng ca để nổi tiếng, được mọi người khắp nơi yêu mến.

Khi trở về làng, tôi có khấn vái tổ tiên để tạ ơn. Được về lại quê hương là niềm hạnh phúc rất lớn với tôi. Tôi được dẫn đi thăm làng xóm, các thôn làng xung quanh, được thăm hỏi bà con năm xưa, những người thân thương.

Có một điều tôi nhớ mãi là ngay khi đặt chân xuống sân bay tôi đã được khán giả tới chào đón. Đó là điều khiến tôi bất ngờ và vô cùng hạnh phúc, không ngờ rằng mình vẫn còn được khán giả yêu thương như vậy.

Tới năm 2011, tôi được mời về nước biểu diễn. Khi đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất, tôi thấy đông đảo bà con chào đón tôi. Tôi không cầm được nỗi xúc động khi bước ra khỏi sân bay.

Biết bao năm mà khán giả vẫn không quên hình dáng, tiếng hát của tôi. Từ Sài Gòn, tôi bay ra Hà Nội. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được tới thủ đô Hà Nội, vinh dự và bồi hồi vô cùng, xúc động không thể nào tả xiết. Tôi được đi thăm các địa danh ở Hà Nội, đi dạo trên từng con phố, ngắm Hồ Gươm, Hồ Tây".