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Đang uống cà phê, phát hiện trúng Vietlott hơn 23 tỷ đồng

Việt Linh
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Khi đang ngồi uống cà phê, anh T.C.D. (làm nghề xây dựng tại An Giang) lấy tấm vé Vietlott mua từ người bán dạo ra dò, và bất ngờ phát hiện trúng Jackpot hơn 23 tỷ đồng. Ngay sau đó, anh lập tức tìm và báo tin cho vợ.

Hôm nay (6/7), Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01528 cho anh T.C.D., hiện sinh sống và làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại An Giang. Giá trị giải thưởng là hơn 23 tỷ đồng.

Tấm vé trúng thưởng được xác định phát hành tại điểm bán trên đường 30/4, phường Vị Thanh, TP. Cần Thơ.

Chia sẻ tại lễ trao thưởng, anh T.C.D. cho biết đã mua vé Vietlott trong nhiều năm. Khi có thời gian, anh mua tại các điểm bán hàng, nhưng cũng thường xuyên mua từ những người bán vé số dạo.

Anh t . C . D . Trúng Vietlott 23 tỷ đồng khi đang uống cà phê tại An Giang - Ảnh 1.

Anh D. nhận giải Vietlott hơn 23 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mang lại giải thưởng hơn 23,4 tỷ đồng, anh D. tình cờ gặp một người bán vé số dạo có bán vé Vietlott. Anh dừng lại mua một t ấm vé trị giá 10.000 đồng để ủng hộ người bán và thử vận may.

Theo anh D., đây chỉ là quyết định bình thường như nhiều lần trước. Anh không ngờ tấm vé mua ngẫu nhiên này lại mang về giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay.

Anh D. chia sẻ: “Nếu hôm đó tôi không dừng lại mua tấm vé ấy, có lẽ tôi đã bỏ lỡ một trong những cơ hội đặc biệt nhất trong cuộc đời. Chỉ đúng với 10.000 đồng mà tôi đã trúng đến hơn 23 tỷ đồng”.

Nhắc lại thời điểm phát hiện trúng thưởng, người đàn ông cho biết sáng hôm đó, khi đang ngồi uống cà phê, anh lấy vé ra dò kết quả. Sau khi phát hiện các con số trùng khớp, anh liên tục kiểm tra lại vì không tin mình là chủ nhân giải Jackpot .

Anh D. cùng vợ kiểm tra, đối chiếu kết quả nhiều lần trước khi tin rằng tấm vé thực sự trúng giải hơn 23 tỷ đồng.

Theo quy định, anh T.C.D. phải nộp hơn 2,3 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân tại Cần Thơ, nơi phát hành tấm vé trúng thưởng. Khoản thuế được khấu trừ khi nhận giải.

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trúng Vietlott

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