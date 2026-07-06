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Chìm tàu cá sau va chạm với tàu hàng, 17 người rơi xuống biển

NGUYÊN GIÁP
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Tàu cá chở 17 thuyền viên bị chìm sau khi va chạm với tàu hàng trên biển Lâm Đồng, các ngư dân được cứu vớt kịp thời nhưng 1 người đã tử vong.

Chiều 6/7, Đồn Biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng ) có thông tin ban đầu về vụ tai nạn giữa tàu cá và tàu hàng xảy ra trên biển.

Tàu cá chìm sau va chạm với tàu hàng , 17 thuyền viên gặp nạn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Phú Thủy

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực cách mũi Cảng Phú Hải khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam.

Theo đó, sáng 6/7, tàu cá mang số hiệu BTh 98379 TS, công suất 420CV xuất bến hướng ra biển cách mũi Cảng Phú Hài khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam để đánh bắt hải sản . Khi đang khai thác hải sản thì xảy ra va chạm với tàu hàng Viet Thuan 11-07.

Cú va chạm khiến tàu cá bị chìm. Thời điểm này, trên tàu cá có 17 thuyền viên do ông Phan Văn Chi (SN 1972, ngụ phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Ngay sau tai nạn, tàu cá hoạt động gần khu vực đã nhanh chóng tiếp cận, cứu vớt các thuyền viên này lên tàu an toàn. Tuy nhiên, vụ tai nạn đã khiến 1 thuyền viên trên tàu cá tử vong.

Sau khi tiếp cận được với các thuyền viên, một tàu cá khác đã chở 15 thuyền viên của tàu cá và thi thể thuyền viên tử vong vào bờ. Hiện tại, còn một thuyền viên ở lại hiện trường để trông coi xác tàu cá bị chìm.

Dự kiến khoảng 14h cùng ngày, tàu chở các ngư dân và thi thể nạn nhân sẽ cập Cảng Phú Hải để cơ quan chức năng tiếp nhận, thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trong khi đó, tàu hàng liên quan vụ việc cũng sẽ vào cảng để làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 29/4, thông tin từ UBND xã Liên Hương (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn xã xảy ra 1 vụ cháy tàu chở dầu đang neo đậu cách bờ biển khoảng hơn 1 hải lý.

Thông tin ban đầu, vụ cháy tàu chở dầu xảy ra vào sáng cùng ngày. Con tàu hậu cần chuyên chở nhiên liệu do gặp sự cố nên neo đậu gần bờ để sửa chữa, có sử dụng hàn điện.

Trong lúc sửa chữa, con tàu bốc cháy dữ dội. Thời điểm con tàu bốc cháy trên tàu có 3 người trong đó có 2 người nhảy xuống biển bơi vào bờ an toàn, người còn lại bị mất tích.

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tàu cá chìm

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