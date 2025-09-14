Mới đây, báo South China Morning Post đã đưa tin về trường hợp bệnh nhân “hồi sinh” ở Ấn Độ.

Theo đó, bệnh nhân là một nam thanh niên 19 tuổi tên Bhau Lachke, bị thương nặn trong một vụ tai nạn xe hơi gần đây.

Thời điểm xảy ra tai nạn, anh đã được đưa đến bệnh viện tư gần đó để cấp cứu và điều trị. Theo lời kể từ phía gia đình, sau nhiều nỗ lực cứu chữa, các bác sĩ thông báo rằng Lachke đã rơi vào tình trạng “chết não” và “gần như không còn cơ hội sống sót”.

Gia đình của Lachke đã vô cùng đau khổ, họ quyết định ngừng điều trị và đưa bệnh nhân về nhà để chuẩn bị tang lễ.

Thế nhưng, ngay khi các nghi thức trong tang lễ chuẩn bị được tiến hành, “thi thể” của Lachke bất ngờ có những cử động nhẹ rồi ho thành tiếng. Điều này khiến người thân và hàng chục người tham dự tang lễ bàng hoàng. Gia đình đã lập tức được đưa Lachke trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Hiện tại, Lachke vẫn trong tình trạng nguy kịch và phải thở máy để duy trì sự sống.

Với gia đình Lachke, những gì xảy ra giống như một “phép màu”. “Chúng tôi cứ tưởng đã mất anh ấy rồi, nhưng giờ hy vọng lại lóe lên. Chỉ mong anh sớm khỏe lại,” ông Gangaram Shinde – một người thân – chia sẻ với tờ The Indian Witness.

Bệnh nhân được đưa từ tang lễ đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. (Ảnh minh hoạ)

Sự việc của Lachke nhanh chóng lan truyền trên truyền thông Ấn Độ, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Gia đình Lachke cáo buộc bệnh viện chẩn đoán sai, tắc trách trong việc tuyên bố bệnh nhân chết não - một tình trạng cần được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí nghiêm ngặt - và khiến họ phải chịu cú sốc tinh thần nặng nề.

Trong khi đó, đại diện bệnh viện đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc: "Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, và chúng tôi đã thông báo tình trạng của bệnh nhân cho gia đình. Không hề có tuyên bố tử vong nào được đưa ra".

Phía bệnh viện cũng cho biết họ đang hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Tình trạng chết não cần được đánh giá nghiêm ngặt. (Ảnh minh hoạ)

Khái niệm “chết não” trong y học

Hệ thống y tế Mỹ Cleveland Clinic giải thích rằng chết não là thuật ngữ y khoa dùng để chỉ tình trạng mất hoàn toàn chức năng não bộ và thân não. Khi được chẩn đoán chết não, bệnh nhân không thể thở độc lập và cũng không có khả năng đáp ứng lại bất kỳ kích thích nào từ môi trường bên ngoài.

Người được chẩn đoán chết nào gần như không có khả năng phục hồi, bệnh nhân có thể tử vong ngay khi ngừng các thiết bị hỗ trợ thở.

Xác định một trường hợp chết não là một quy trình phức tạp có liên quan đến pháp luật. Tại Việt Nam, theo quy định của Bộ Y tế, ekip chẩn đoán chết não phải bao gồm ba bác sĩ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Kể từ lần chẩn đoán đầu tiên, các bác sĩ phải lặp lại các xét nghiệm để chẩn đoán chết não vào các thời điểm 6 giờ và 12 giờ rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng.