Đang chữa bệnh tâm thần, "bà trùm" vẫn nhởn nhơ bên ngoài chỉ đạo đàn em mua bán hàng chục ký ma tuý

Nguyễn Hưởng |

Đang chữa bệnh tâm thần ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bùi Thị Thanh Thuỷ vẫn được ra ngoài, đồng thời chỉ đạo đàn em mua bán ma tuý.

Tại buổi họp báo chiều 6-4, Công an TP Hà Nội đã thông tin vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn liên quan bệnh nhân điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (xã Thường Tín, TP Hà Nội) do Bùi Thị Thanh Thủy cầm đầu.

Bùi Thị Thanh Thủy chỉ đạo mua bán ma túy từ Viện Pháp y tâm thần - Ảnh 1.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Thuỷ. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo Công an TP Hà Nội, đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động khép kín, có sự tham gia của các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Theo đó, Bùi Thị Thanh Thủy có hồ sơ bệnh án tâm thần (rối loạn trầm cảm tái diễn) đã sử dụng vỏ bọc bệnh nhân thi hành quyết định chữa bệnh bắt buộc tại Khoa Điều trị bắt buộc của Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị bắt buộc, Thủy có quan hệ thân thiết với một số y bác sĩ, nhân viên phục vụ trong viện và được tạo điều kiện sử dụng điện thoại để liên lạc với đàn em chỉ đạo việc mua bán trái phép chất ma túy. Thậm chí Thủy được chính nhân viên y tế cho ra ngoài về nhà con trai.

Đối tượng không trực tiếp đi giao ma túy mà chỉ đạo Đặng Hoàng Long và Phùng Anh Nguyệt mang ma túy đi bán cho khách ở địa bàn giáp ranh với tỉnh Hưng Yên và trên địa bàn Hà Nội… được đặt hàng, hẹn lịch trước qua điện thoại hoặc mạng xã hội, ứng dụng tin nhắn Zangi.

Trong các ngày từ 9-7 đến 17-7-2025, Công an Hà Nội đã tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm trên, tiến hành bắt giữ 11 đối tượng hành vi liên quan mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ 22 kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng và một số tài liệu đồ vật khác.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đến nay đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (trong đó có 3 đối tượng là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần); làm rõ vật chứng gần 100 kg ma túy tổng hợp các loại.

Thường xuyên uống loại nước này, cẩn thận đột quỵ lúc nào không hay: Không phải rượu bia
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
