Đang chữa bệnh tâm thần, "bà trùm" vẫn nhởn nhơ bên ngoài chỉ đạo đàn em mua bán hàng chục ký ma tuý

Tại buổi họp báo chiều 6-4, Công an TP Hà Nội đã thông tin vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn liên quan bệnh nhân điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (xã Thường Tín, TP Hà Nội) do Bùi Thị Thanh Thủy cầm đầu.



Đối tượng Bùi Thị Thanh Thuỷ. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo Công an TP Hà Nội, đây là đường dây tội phạm ma túy hoạt động khép kín, có sự tham gia của các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Theo đó, Bùi Thị Thanh Thủy có hồ sơ bệnh án tâm thần (rối loạn trầm cảm tái diễn) đã sử dụng vỏ bọc bệnh nhân thi hành quyết định chữa bệnh bắt buộc tại Khoa Điều trị bắt buộc của Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị bắt buộc, Thủy có quan hệ thân thiết với một số y bác sĩ, nhân viên phục vụ trong viện và được tạo điều kiện sử dụng điện thoại để liên lạc với đàn em chỉ đạo việc mua bán trái phép chất ma túy. Thậm chí Thủy được chính nhân viên y tế cho ra ngoài về nhà con trai.

Đối tượng không trực tiếp đi giao ma túy mà chỉ đạo Đặng Hoàng Long và Phùng Anh Nguyệt mang ma túy đi bán cho khách ở địa bàn giáp ranh với tỉnh Hưng Yên và trên địa bàn Hà Nội… được đặt hàng, hẹn lịch trước qua điện thoại hoặc mạng xã hội, ứng dụng tin nhắn Zangi.

Trong các ngày từ 9-7 đến 17-7-2025, Công an Hà Nội đã tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm trên, tiến hành bắt giữ 11 đối tượng hành vi liên quan mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ 22 kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng và một số tài liệu đồ vật khác.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đến nay đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (trong đó có 3 đối tượng là bệnh nhân đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần); làm rõ vật chứng gần 100 kg ma túy tổng hợp các loại.