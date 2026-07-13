Đan Trường: "Tôi bị tiền tiểu đường"

"Chưa kể, tôi còn bị mỡ trong máu nữa" – Đan Trường nói.

Vừa qua, tại chương trình Khách đến nhà 8 của kênh 8 Sài Gòn, ca sĩ Lam Trường đã bày tỏ nỗi lo lắng của mình dành cho đàn em Đan Trường.

Lam Trường và Đan Trường

Anh nói với đàn em: "Anh đang rất lo cho em. Anh thấy lúc Đan Trường về Việt Nam mở quán cà phê đông khách quá trời. Đan Trường tới chụp hình, uống nước quá nhiều với fan, liệu em có sợ bị nhiều đường quá, ảnh hưởng tới sức khỏe không?".

Ca sĩ Đan Trường lúc này mới tiết lộ: "Cũng có. Trông tôi ốm nhom vậy chứ tôi cũng đang bị tiền tiểu đường. Cái này là do tôi ăn nhiều tinh bột và đường.

Chưa kể, tôi còn bị mỡ trong máu nữa. Trước đây tôi không kiêng cữ nhiều vì thấy mình gầy nên không nghĩ tới việc kiêng cữ.

Tới gần đây tôi đi kiểm tra sức khỏe thấy các chỉ số đường huyết, máu mỡ cao như vậy mới bắt đầu kiêng ăn ngọt, kiêng tinh bột, kiêng nhiều thứ lắm.

Một tuần tôi chỉ uống các đồ ngọt một lần thôi, còn các ngày khác tôi tới quán chỉ ra chụp hình rồi cười, không uống gì hết. Nhưng tôi uống vào ban ngày, không uống sau 7 giờ tối.

Tôi có ăn tinh bột hay uống đồ uống gì cũng chỉ vào ban ngày, vì ăn uống xong tôi hoạt động, vận động hoặc tập thể dục thể thao thì sao tiêu đi bớt. Sau 7 giờ tối là tôi không ăn gì nữa".

Ca sĩ Đan Trường vừa mở rộng hoạt động kinh doanh bằng việc khai trương quán cà phê vào cuối tháng 5/2026.

Điểm đặc biệt của quán là sử dụng hạt cà phê và bánh ngọt theo phong cách Pháp do chính nam ca sĩ lựa chọn. Không gian tầng 3 được thiết kế riêng cho người hâm mộ với khu vực trưng bày nhiều hình ảnh, album và tư liệu quý giá trong suốt sự nghiệp âm nhạc của anh.

Trước chi nhánh tại Việt Nam này, Đan Trường cũng đã khai trương một chuỗi quán cà phê khác tại Mỹ. Được biết, đây là chuỗi cà phê Đan Trường kết hợp kinh doanh cùng vợ cũ.

Đan Trường được biết đến là một trong những nam ca sĩ giữ được phong độ, vóc dáng tốt nhất, khi đã ở tuổi 50 nhưng vẫn trẻ trung.