Dàn sao Mưa Đỏ sau 1 năm: Người hot đến nỗi đóng liên tiếp 8 phim, người vướng hàng loạt ồn ào

Có thể nói Mưa Đỏ là bước tiến đột phá trong sự nghiệp của cả dàn sao.

Ra mắt và bùng nổ mạnh mẽ tại phòng vé, Mưa Đỏ đã thu về mức doanh thu kỷ lục hơn 700 tỷ đồng trong dịp lễ 2/9/2025. Bộ phim không chỉ là một khúc tráng ca hào hùng mà còn trở thành bệ phóng giúp nhiều gương mặt trẻ bước ra ánh sáng và đến gần hơn với khán giả đại chúng. Sau khi hào quang của bộ phim dần lắng xuống, mỗi diễn viên đều chọn cho mình một lối đi riêng để khẳng định bản thân. 1 năm sau, dàn diễn viên Mưa Đỏ ai cũng đã có những thay đổi nhất định về cả ngoại hình lẫn sự nghiệp.

Phim Mưa Đỏ từng là cơn sốt trong dịp lễ 2/9. (Ảnh: NSX)

Steven Nguyễn

Hậu Mưa Đỏ, Steven Nguyễn là cái tên có bước tiến thăng hoa nhất khi nhận giải Diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại WeChoice Awards 2026. Chỉ trong một năm, anh ghi nhận hiệu suất làm việc khủng với tổng cộng 8 dự án phim đã quay và xác nhận chuẩn bị bấm máy, gồm các dự án tiêu biểu như phim giờ vàng VTV Không Giới Hạn, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp 2, Hùng Long Phong Bá 4, phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3, Trại Buôn Người, Người Mẹ Xấu, Đặc Công Rừng Sác, Hoàng Hậu Cuối Cùng. Sự chăm chỉ và biến hóa đa dạng giúp Steven Nguyễn sở hữu lượng fan đông đảo, trở thành gương mặt đắt show bậc nhất hiện nay.

Steven Nguyễn (Ảnh: FBNV)

Đỗ Nhật Hoàng

Vào vai nam chính Cường lãng mạn, dũng cảm và đầy nhiệt huyết, Đỗ Nhật Hoàng từng khiến hàng vạn khán giả ra rạp phải thổn thức, mê mệt. Song, suốt 1 năm qua sự nghiệp của anh lại có phần im ắng và trầm lắng hơn trước khi trở lại đầy hứa hẹn với dự án Yêu Sai Yêu Lại! sẽ được khởi chiếu vào năm 2027. Phim vừa được bấm máy, đánh dấu sự kết hợp của nam diễn viên với DJ Mie. Ngoài ra, người hâm mộ cũng sẽ được gặp lại anh với một hình ảnh gai góc hơn trong bộ phim Đặc Công Rừng Sác đóng cùng Steven Nguyễn.