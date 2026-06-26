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Dân Pháp đang học theo những cách chống nóng "kinh điển" mà người Việt đã làm nhiều đời rồi!

Chi Chi
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Không ai mong chờ nhưng cũng đã đến ngày người dân Paris

Khi những đợt nắng nóng kỷ lục liên tiếp tràn qua châu Âu, người dân Pháp bỗng nhận ra mình không có quạt hay điều hòa để chống chọi trước cái nóng như thiêu như đốt như các nước nhiệt đới đã quá quen thuộc.

Trong cơn khủng hoảng nhiệt độ, cộng đồng mạng Việt Nam và nhiều nước đã quen mùa hè nóng bức phát hiện ra một xu hướng vô cùng thú vị: người Pháp đang bắt đầu "học lỏm" những tuyệt chiêu chống nóng kinh điển, vốn đã trở thành “chuyện thường ngày” với người Việt từ bao đời nay. Những đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc dở khóc dở cười này đang thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Dân Pháp đang học theo những cách chống nóng "kinh điển" mà người Việt đã làm nhiều đời rồi! - Ảnh 1.

Cận cảnh cảm xúc của một người dân nước ôn đới lần đầu được trải nghiệm mùa hè nóng nực thực sự (Nguồn: Instagram @i.am.plush)

Dân Pháp đang học theo những cách chống nóng "kinh điển" mà người Việt đã làm nhiều đời rồi! - Ảnh 3.

Khó khăn của người Pháp là bên trong nhà, các khu vực công cộng như trung tâm thương mại, tàu điện đều không lắp điều hòa nên dù ở ngoài hay bên trong đều là cực hình

Dân Pháp đang học theo những cách chống nóng "kinh điển" mà người Việt đã làm nhiều đời rồi! - Ảnh 4.

Một số người cặm cụi dán giấy cách nhiệt lên cửa sổ trong một nỗ lực và hy vọng sẽ ngăn được cái nóng 40 độ C bên ngoài (Nguồn: Instagram @noonesmad)

Dân Pháp đang học theo những cách chống nóng "kinh điển" mà người Việt đã làm nhiều đời rồi! - Ảnh 5.

Dí đầu vào tủ lạnh, uống nước liên tục, ngồi cạnh quạt máy,... (Nguồn: Instagram @lc__sagar)

Dân Pháp đang học theo những cách chống nóng "kinh điển" mà người Việt đã làm nhiều đời rồi! - Ảnh 6.

Mùa hạ Paris: Tưởng tượng vs Thực tế (Nguồn: Instagram @ingatylam)

Dù đang phải thực sự chật vật để chống chọi cái nóng đặc biệt, cư dân mạng tại Pháp không quên biến đây thành một "nguồn content" khổng lồ để sáng tạo. Có thể việc giữ tâm thế hài hước cũng là một cách để giả vờ quên đi mồ hôi đang chảy ròng ròng trong người. Chưa hết, có netizen thậm chí còn "đu trend" rán trứng ngoài trời thành công ở Paris, dù tính thực hư của video này chưa được xác nhận.

Không ai nghĩ có ngày trend "rán trứng ngoài đường" lại được thực hiện ở Paris hoa lệ

Bên cạnh việc áp dụng những bí kíp truyền thống từ phương Đông, các diễn đàn mạng xã hội cũng ngập tràn những đoạn video ngắn ghi lại cuộc chiến sinh tồn đầy gian nan nhưng không kém phần hài hước của người dân Pháp trước thời tiết khắc nghiệt. Hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xuất hiện khi các giải pháp công nghệ hiện đại lẫn thủ công đều lần lượt thất bại.

Cuối cùng, biện pháp thực sự hiệu quả nhất dường như lại là đặt vé máy bay, đặt tour du lịch khẩn cấp đến nước có điều hòa. Giải pháp "cách chống nóng hiệu quả nhất chính là rời khỏi châu Âu" nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng. Những quốc gia Đông Nam Á – nơi có hệ thống điều hòa không khí hiện diện ở khắp mọi ngõ ngách bây giờ mới chính là thiên đường.

Cách để chống nóng ở Paris: 1. Đóng cửa sổ 2. Bật quạt 3. Dùng khăn ướt 4. Bay đến một nước có điều hòa (Nguồn: Instagram @noraaradi)

Nguồn: Instagram

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