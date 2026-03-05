Đàn ông xem "phim người lớn" cho vui hay lệch khỏi đời thật? Câu hỏi không dễ trả lời

Trong thế giới hiện đại, ranh giới giữa thực và ảo đôi khi mong manh đến mức chúng ta không kịp nhận ra mình đã bước qua từ lúc nào. Chuyện xem "phim người lớn" từ lâu đã không còn là chủ đề xa lạ, nhưng đằng sau những khung hình lấp lánh đó là một câu chuyện dài về cảm xúc, sự kỳ vọng và những vết rạn thầm lặng trong đời sống vợ chồng.

Từ cái nhìn chuyên gia: Khi sự "lệch pha" bắt đầu từ thói quen

Trong một chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, chuyên gia tâm lý Lê Mạnh Chính cho biết: Con người luôn có xu hướng tìm kiếm khoái cảm bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có việc truy cập các nội dung người lớn để kích thích não bộ. Tuy nhiên, khi hành vi này vượt khỏi kiểm soát, nó có thể tạo thành một vòng lặp: xem để hưng phấn, rồi cần mức kích thích mạnh hơn để đạt được cảm giác tương tự. Dần dần, những nội dung thông thường không còn đủ "đô", người xem tiếp tục tìm đến những hình ảnh ngày càng cực đoan hơn và khó dừng lại.

Ở góc độ tâm lý, việc lệ thuộc vào phim người lớn cũng có cơ chế tương tự như nghiện game hay mạng xã hội, tức là dùng kích thích nhanh để bù đắp một nhu cầu cảm xúc nào đó. Khi xem quá nhiều, tác động không chỉ dừng ở cá nhân mà còn ảnh hưởng tới các mối quan hệ.

Nam giới có thể dành quá nhiều thời gian và tâm trí cho nội dung 18+, sao nhãng học tập, công việc và sinh hoạt thường ngày. Sinh viên dễ chểnh mảng việc học; người đi làm có thể giảm hiệu suất, mất tập trung, thậm chí ảnh hưởng đến đời sống tinh thần. Kéo theo đó là cảm giác mặc cảm, tội lỗi, tự ti và bất ổn tâm lý.

Điều quan trọng là thay vì chìm trong xấu hổ hay né tránh, nam giới cần nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn và tìm đến những giải pháp phù hợp để điều chỉnh hành vi, cân bằng lại cuộc sống.

Lời chia sẻ này phản ánh một thực tế mà nhiều nghiên cứu, điển hình là trên tờ Journal of Sex Research, đã cảnh báo. Việc tiếp xúc thường xuyên với nội dung khiêu dâm không đơn thuần là giải trí, nó âm thầm xây dựng nên những kỳ vọng không thực tế về cơ thể và hiệu suất. Khi đời thực không thể "đẹp" hay "mạnh mẽ" như trên màn hình, cảm giác thất vọng và tự ti sẽ nảy sinh. Đáng ngại hơn, nếu nội dung này bị lạm dụng như một công cụ "giải tỏa stress" thay vì là sự giao tiếp cảm xúc, nó sẽ dần bào mòn ham muốn dành cho người bạn đời.

Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn nhận khách quan rằng: không phải ai xem phim người lớn cũng gặp vấn đề. Ảnh hưởng của nó phụ thuộc hoàn toàn vào tần suất, mục đích và cách mỗi cá nhân ứng xử với những nội dung đó.

Nỗi lòng người trong cuộc: Khi phim không còn là giải trí

Hãy nghe câu chuyện của chị Hải Anh (42 tuổi, Đà Nẵng): Ban đầu chồng mình chỉ xem lúc rảnh. Nhưng dần dần mình thấy anh lảng tránh chuyện gần gũi, rồi thấy anh hay lướt điện thoại hơn ôm mình… Mình không giận, chỉ buồn vì cảm giác bị bỏ lại phía sau.Nỗi buồn của chị Hà cũng là nỗi lòng chung của nhiều phụ nữ: Cảm giác bị "lép vế" ngay trong phòng ngủ của chính mình.

Một buổi tối nọ, chị Lan (35 tuổi, Hà Nội) bắt gặp lịch sử tìm kiếm trên điện thoại của chồng mình - toàn những đường link dẫn đến phim người lớn. Điều khiến chị không sốc bằng một cảm giác lạ: mình có nên lo chuyện đó ảnh hưởng đến hôn nhân không?

Chị không hỏi chồng ngay lập tức. Nhưng từ hôm đó, chị bắt đầu quan sát nhiều hơn: anh có còn gần gũi với chị như trước không? Anh có còn chủ động như xưa? Hay là đang dần sống với những thứ ảo hơn là thật?

Nếu như người đàn ông mải mê so sánh bạn đời với những hình ảnh lý tưởng hóa trên màn hình, sự kết nối tâm hồn sẽ bị đứt gãy. Theo tiến sĩ tâm lý Justin Lehmiller (Mỹ), điều này đang thay đổi cách thế hệ trẻ nhìn nhận về sự thân mật, họ kỳ vọng cao hơn vào kỹ năng, hình thể nhưng lại quên mất rằng kết nối cảm xúc mới là mạch nước ngầm nuôi dưỡng ham muốn bền lâu.

Ham muốn thật và hứng thú ảo: Khác biệt nằm ở đâu?

Sự khác biệt lớn nhất giữa phim ảnh và đời thật chính là bối cảnh. Trong phim, tất cả là sự kích thích tức thời, hình thể hoàn hảo và cường độ mạnh. Còn trong hôn nhân, sự thỏa mãn đích thực lại nảy mầm từ:

Cảm giác an toàn và được tôn trọng.

Những quan tâm nhỏ nhặt hàng ngày.

Sự thấu hiểu và giao tiếp chân thành.

Nghiên cứu trên tạp chí Sexuality & Culture kết luận rằng nội dung người lớn không trực tiếp gây ra rối loạn, nhưng nó âm thầm thúc đẩy sự so sánh xã hội. Khi trải nghiệm thực tế không "khớp" với những gì mắt đã quen nhìn, sự hụt hẫng là điều khó tránh khỏi. Vấn đề nảy sinh khi những kích thích ảo dần thay thế hormone tự nhiên và những cái chạm đầy cảm xúc giữa hai con người bằng xương bằng thịt.

Nhận diện những dấu hiệu đáng lưu ý

Không phải lúc nào vấn đề đến từ phim. Nhưng một số dấu hiệu sau có thể giúp hai người nhận diện xem việc xem phim người lớn đang ảnh hưởng đến đời sống thật hay không:

- Thường xuyên lựa chọn xem khi căng thẳng thay vì trò chuyện với đối phương

- Cảm thấy "thích hơn" với hình ảnh ảo so với việc gần gũi thật

- So sánh bạn đời với những gì thấy trên màn hình

- Giảm mong muốn thân mật thật mà không rõ nguyên do tâm lý hay y tế

- Cảm giác xấu hổ, tội lỗi sau khi xem nhưng vẫn tiếp tục lặp lại

Nếu nhiều dấu hiệu xuất hiện đồng thời, đó là lúc nên bàn luận thẳng thắn hơn giữa hai người - không phải để đổ lỗi, mà để cùng tìm hiểu nguyên nhân sâu xa hơn.