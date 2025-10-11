Đàn ông sau 60 tuổi vẫn làm được 4 việc này chứng tỏ sở hữu “thể chất trường thọ”, sống đến 100 tuổi không khó

Thể chất con người được ví như một đường parabol: đạt đỉnh vào khoảng 25 tuổi rồi dần suy giảm theo thời gian. Càng lớn tuổi, cơ thể càng yếu đi, sức bền và khả năng phục hồi cũng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, nếu một người đàn ông ngoài 60 vẫn có thể duy trì và hoàn thành được 4 điều sau, điều đó cho thấy thể lực của họ vẫn rất tốt và cơ thể đang ở trạng thái khỏe mạnh đáng kinh ngạc:

1. Ghi nhớ tốt

Một cơ thể khỏe mạnh cũng có mối liên hệ tích cực đến trí nhớ. Ví dụ, vùng hippocampus (vùng hải mã) trong não là khu vực quan trọng, có tác dụng cải thiện khả năng ghi nhớ. Kích thước của vùng này có liên quan mật thiết đến chất lượng tổng thể của cơ thể. Do đó, những người đàn ông khỏe mạnh về thể chất cũng sẽ có thể cải thiện vùng hải mã trong não của mình. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc duy trì trí nhớ. Do đó, nếu đàn ông trên 60 tuổi vẫn có khả năng ghi nhớ tốt mọi thứ, điều này có thể cho thấy thể lực của họ vẫn khá tốt.

Vậy làm thế nào để cải thiện thể lực nam giới?

Theo nghiên cứu, việc cải thiện thể chất nam giới cần xem xét toàn diện sức mạnh, sức bền, tốc độ, sự linh hoạt, trí thông minh và các khía cạnh khác. Cụ thể, nam giới có thể nâng cao thể lực thông qua việc tập thể dục vừa sức, chế độ ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc.

2. Cơ thể linh hoạt

Càng lớn tuổi, mức độ canxi trong cơ thể giảm sút nghiêm trọng khiến xương sẽ dần thoái hóa. Điều này khiến cho nhiều người rơi vào tình trạng cơ thể kém linh hoạt, chân tay hay đau nhức hơn so với khi còn trẻ. Do đó, nếu sau 60 tuổi, chân tay vẫn khỏe mạnh, dẻo dai thì chứng tỏ thể lực của họ vẫn rất tốt.

Khả năng duy trì xương chắc khỏe của đàn ông sau 60 tuổi có thể liên quan đến thể lực, lối sống và các yếu tố di truyền. Nam giới có thể lực tốt thường có hệ miễn dịch và khả năng trao đổi chất mạnh hơn, từ đó có thể chống lại bệnh tật và duy trì sức khỏe tốt hơn.

Ngoài ra, một lối sống tốt cũng có thể giúp nam giới duy trì sức khỏe của xương. Ví dụ, nam giới có thể bổ sung hợp lý các chất dinh dưỡng như protein và canxi, đồng thời duy trì tập thể dục và nghỉ ngơi hợp lý, có thể giúp tăng cường sức khỏe của xương. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhận ra rằng mối quan hệ giữa sức khỏe của xương và thể chất phức tạp hơn. Nó không chỉ đơn giản phụ thuộc vào một khía cạnh. Do đó, nếu muốn duy trì sức khỏe của xương, chúng ta cần xem xét toàn diện nhiều yếu tố như thể lực, lối sống và yếu tố di truyền.

3. Thường xuyên khám sức khỏe định kỳ

Khi tuổi tác tăng lên, đặc biệt là sau 65 tuổi, các chức năng thể chất của nam giới bắt đầu suy giảm dần và nhiều căn bệnh cũng bắt đầu tìm đến. Lúc này, việc thăm khám sức khỏe thường xuyên là đặc biệt cần thiết. Thông qua việc khám sức khỏe, nam giới có thể phát hiện sớm các vấn đề về thể chất và có biện pháp điều trị hiệu quả kịp thời, ngăn ngừa những vấn đề nhỏ biến thành vấn đề lớn. Từ đó cũng giúp cơ thể khỏe mạnh và sống lâu hơn.

4. Luôn vui vẻ, yêu đời

Một số nghiên cứu của Mỹ cho thấy những người có tính cách vui vẻ thường sống lâu hơn.

Tâm lý lạc quan, vui vẻ luôn là một trong những bí quyết trường thọ của đàn ông tuổi trung niên. Tuy nhiên hiện nay, nhiều người do cuộc sống quá nhiều áp lực nên thường gặp căng thẳng, lo âu kéo dài, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sau tuổi 60, nếu nam giới biết cách điều tiết cảm xúc, thường xuyên giữ cho mình một tinh thần thoải mái, vui tươi sẽ có tác dụng giúp cho cơ thể tránh được nhiều bệnh tật như suy giảm khả năng miễn dịch hay trầm cảm gây ra. Đồng thời, nếu sống trong một môi trường mà tất cả mọi người đều yêu đời và có lối sống tích cực, xác suất tuổi thọ của một người cũng sẽ tăng lên đáng kể.