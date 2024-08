Đàn ông có tuổi thọ cao, ít bệnh tật thường chăm làm 5 điều này: Nếu bạn có ít nhất 2 điều thì xin chúc mừng

Trong chuyên mục các câu chuyện y khoa của tờ Sina, các bác sĩ Trung Quốc sẽ đưa ra những lời khuyên bổ ích về sức khỏe. Nói về vấn đề tăng tuổi thọ ở nam giới, một bác sĩ nhấn mạnh: Gen chỉ là một phần yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ, nhưng nó không phải là tuyệt đối. Việc một người có thể sống lâu hay không chủ yếu phụ thuộc vào việc người đó có duy trì được thói quen sống lành mạnh hàng ngày hay không.

So với phụ nữ, tuổi thọ của nam giới thường ngắn hơn. Nguyên nhân là do phụ nữ được bảo vệ bởi Estrogen nên không dễ mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não. So với phụ nữ, nam giới thường có nhiều thói quen sinh hoạt không lành mạnh và những thói quen xấu này khiến nam giới dễ mắc các bệnh mãn tính khác nhau.

Mặt khác, nếu nam giới có thể kiên trì rèn luyện sức khỏe và tạo dựng những thói quen tốt, thì duy trì tuổi thọ sẽ không còn là điều gì quá khó khăn. Theo bác sĩ Trung Quốc, những người đàn ông sống lâu thường sẽ có 5 sở thích quen thuộc này, chỉ cần có nhiều hơn 2 trong số đó thì bạn đã có thể có tuổi thọ cao hơn nhiều người đồng trang lứa.

1. Yêu thích thể dục, thể thao

Việc tập thể dục sẽ giúp nam giới giữ được tinh thần sáng khoái và suy nghĩ tích cực hơn. Bên cạnh đó, giữ thói quen tập thể dục thường xuyên sẽ hỗ trợ đốt cháy chất béo, kiểm soát cân nặng và tránh được một loạt bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh tiểu đường và huyết áp cao. Có thể nói, tập thể dục là liều thuốc miễn phí và tốt nhất để nam giới cải thiện khả năng miễn dịch, tăng cường thể chất.

(Ảnh minh họa)

2. Thích ăn rau và trái cây

Nhiều nam giới có thói quen ăn rất nhiều thịt, cá và các loại hải sản nhưng thường lơ là việc bổ sung rau và trái cây. Nếu quá nhiều thịt, nam giới sẽ dễ tăng cân và mắc các bệnh như mỡ máu cao, tiểu đường type 2 và cao huyết áp. Vì vậy, việc ăn rau và trái cây đầy đủ sẽ giúp nam giới giữ gìn vóc dáng và giảm thiểu khả năng mắc các bệnh tật nguy hại cho cơ thể.

(Ảnh minh họa)

3. Thích gần gũi với thiên nhiên

Một người đàn ông yêu thích hoạt động ngoài trời thường có thể trạng tốt hơn, họ thích gần gũi với thiên nhiên và thực hiện nhiều môn thể thao ngoài trời. Không khí trong lành ngoài thiên nhiên cũng rất có lợi cho lá phổi. Bên cạnh đó, thời gian hoạt động ngoài trời kéo dài cũng khiến cơ thể tiếp xúc nhiều ánh nắng và hấp thụ được vitamin D. Ngược lại, nếu một người đàn ông không chịu ra ngoài và luôn nhốt mình trong nhà, ngồi hoặc nằm lâu thì rất dễ bị ốm.

(Ảnh minh họa)

4. Thích cười

Lời khuyên của các bác sĩ luôn là duy trì tâm trạng vui vẻ, tích cực sẽ giúp bạn sống lâu hơn. Ngược lại, luôn nóng giận, luôn lo lắng hay chán nản, sức khỏe tinh thần không tốn cũng sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể. Việc giữ tâm trạng thoải mái với nụ cười thường trực góp phần giúp cơ thể tăng khả năng miễn dịch, ổn định hệ thống nội tiết.

(Ảnh minh họa)

5. Có tính kỷ luật

Sinh hoạt đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giờ, thức dậy đúng giờ và ăn ba bữa một ngày đúng giờ là những thói quen tốt để có cuộc sống lành mạnh hơn. Một người đàn ông biết tạo dựng một lịch trình sinh hoạt khoa học, giữ kỷ luật với những thói quen nhỏ của bản thân sẽ có cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, sức khỏe không bị suy giảm theo thời gian.

(Ảnh minh họa)

(Theo Sina)