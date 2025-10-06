Dàn mẫu nóng bỏng đóng cùng Ưng Hoàng Phúc sau 20 năm: Người lấy đại gia, người đi Mỹ

Ưng Hoàng Phúc có lẽ chính là nam ca sĩ chịu chơi nhất showbiz vào thời điểm cách đây hơn 20 năm. Ở thời đỉnh cao, anh chỉ chọn những người mẫu đẳng cấp và nổi tiếng nhất để đóng chung. Điều này khiến ai cũng phải trầm trồ mỗi khi xem MV của anh.

Sau hơn 20 năm, mỗi người mẫu đóng cùng Ưng Hoàng Phúc ngày đó đều trải qua nhiều thăng trầm và đi theo những ngã rẽ riêng.

Tăng Thanh Hà: Từ cô gái nghèo thành nữ đại gia giàu có bậc nhất showbiz

Tăng Thanh Hà có một tuổi thơ đầy khó khăn và vất vả. Năm cô 10 tuổi, gia đình làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất và phải sống nay đây mai đó, mưu sinh từng đồng một.

Tăng Thanh Hà chia sẻ, gia đình cô không dưới 10 lần phải chuyển chỗ ở và luôn phải chen chúc trong những căn trọ chật hẹp. Cô nói: "Ngày ấy khát khao duy nhất của tôi chỉ là được ở trong một ngôi nhà rất đỗi bình thường, thay vì cuộc sống di động nay đây mai đó.

Tôi nghĩ rằng, đó là lý do khiến tôi không có nổi một người bạn thân nối khố, không có cả cảm giác được chơi đùa hồn nhiên với những người hàng xóm xung quanh".

Ưng Hoàng Phúc và Tăng Thanh Hà

Tuổi thơ của Tăng Thanh Hà là những chuỗi ngày dài phải dậy sớm nấu cơm, đi học xong phải về phụ gia đình, tối đến lại giúp mẹ đẩy xe bán hàng. Nhưng rất may cho Tăng Thanh Hà, cô được chính mẹ mình ủng hộ vào học kịch nghệ ở Idecaf và bén duyên với nghề diễn từ đó.

Năm 2004 là năm mở đẩu cho sự nghiệp thành công của Tăng Thanh Hà. Cô được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời đóng vai Trang trong phim Dốc tình. Cũng trong năm này, ekip của Ưng Hoàng Phúc đã mời nữ diễn viên đóng chính trong 2 MV đình đám là Kỉ niệm bỏ quên và Vì sao trong lòng tôi.

Nhờ 2 MV này, hình ảnh Tăng Thanh Hà đã phủ sóng toàn quốc và được giới trẻ biết đến rộng rãi. Từ đó, Tăng Thanh Hà nổi như diều gặp gió, liên tiếp tham gia các dự án phim truyền hình và điện ảnh lớn như Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Đẹp từng centimet…

Đương lúc đỉnh cao, Tăng Thanh Hà bỗng gác lại nghiệp diễn để du học Singapore. Sau khi về nước, cô tham gia nhiều dự án phim lớn rồi kết hôn cùng đại gia Louis Nguyễn - một doanh nhân thành đạt và giàu có bậc nhất Việt Nam. Hai vợ chồng cô đã có một trai, một gái và hiện đang sống rất hạnh phúc bên nhau.

Trong số dàn mỹ nhân từng đóng với Ưng Hoàng Phúc, Tăng Thanh Hà là người có đời sống cá nhân viên mãn nhất.

Xuân Lan: Nỗi đau yêu phải người đồng tính

Xuân Lan sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thiếu ăn tới mức phải ăn bo bo qua ngày. Cô nói: "Anh em tôi lớn lên bằng những trái bo bo, thường ăn bo bo chan nước tương.

Hồi đó, nhà tôi nghèo lắm, mà anh hai lại bị xuyễn nên bố mẹ phải tìm đủ mọi cách để chữa cho anh. Chẳng hạn, anh hai không ăn được cơm, bố mẹ mới mua cho một chiếc bánh bao. Tôi đứng ngoài chỉ mong anh ăn không hết để mình được ăn ké, vì không bao giờ ba mẹ đủ tiền mua hai cái cho tôi".

Lớn lên, Xuân Lan được Cindy Thái Tài chỉ dạy và bước chân vào nghề người mẫu. Cô đem đến cho làng thời trang Việt một không khí hoàn toàn mới, với thái độ làm việc chuyên nghiệp và hình ảnh người mẫu high fashion, đẹp cao cấp chứ không xôi thịt, ngồn ngộn. Xuân Lan cũng nổi bật bởi khả năng catwalk điêu luyện của mình.

Ưng Hoàng Phúc và Xuân Lan

Thời điểm đóng MV Người đi ngang đời tôi cùng Ưng Hoàng Phúc, Xuân Lan đã là người mẫu nổi tiếng trong làng thời trang Việt. Chính tên tuổi của cô đã tạo nên sức hút lớn cho MV này. Ai cũng ấn tượng với Ưng Hoàng Phúc vì mời được cả Xuân Lan vào đóng MV.

Trong giới người mẫu, Xuân Lan được đánh giá là ngoan và ngây thơ nhất. Cô không yêu đại gia mà dành trọn vẹn trái tim cho một nam ca sĩ. Cô chăm sóc anh chàng suốt 7 năm, nhưng chưa một lần được ngủ chung và bị ngăn cản nhiều lần.

Xuân Lan chia sẻ: "Tôi còn lấy sừng tê giác mài ra cho anh ấy uống để chữa bệnh bóng. Uống xong thì giờ anh ấy đang hạnh phúc với một anh chàng khác bên Mỹ mất rồi.

Mấu chốt cuối cùng để chia tay là vào một lần anh bị tai nạn giao thông. Khi ấy, chỉ có mình tôi chạy đi chạy lại chăm sóc, lo lắng cho anh. Vậy mà khi tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói là nghi tôi bỏ bùa anh 7 năm, khiến sự nghiệp của anh không lên được".

Sau nam ca sĩ, Xuân Lan từng kết hôn một lần, nhưng nhanh chóng tan vỡ vì không thể chiều theo sự ích kỉ của chồng.

Tới năm 36 tuổi, Xuân Lan biết mình khó lấy chồng nên quyết định làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, người đàn ông của cô lại cự tuyệt mẹ con cô ngay khi vừa sinh nở.

Cô nói: "Tin nhắn đầu tiên tôi nhận được là: Em có thể photoshop cho mắt nó xanh, tóc nó vàng để người ta tưởng nó là con lai được không? Anh không muốn mọi người nhận ra nó là con anh. Đó như nhát dao đâm vào tim tôi".

Hiện tại, Xuân Lan đang hạnh phúc viên mãn bên người chồng thứ hai.

Dương Yến Ngọc: Hôn nhân trắc trở và phẫu thuật thẩm mỹ

Cùng với Xuân Lan, Dương Yến Ngọc là một trong những người mẫu nhiều tuổi nhất từng đóng với Ưng Hoàng Phúc. Người đẹp sinh năm 1979 này từng tốt nghiệp Trung cấp an ninh nhân dân 2 và theo nghề công an từ năm 1998 đến 2000.

Năm 2000 là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Dương Yến Ngọc, khi cô giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Kể từ đó, Dương Yến Ngọc chuyển hẳn sang làm người mẫu. Cô và Xuân Lan, Ngô Thanh Vân là thế hệ người mẫu ăn khách nhất khi đó, có mặt ở hầu khắc các sàn catwalk tại Sài Gòn.

Thời điểm đóng chung MV Đàn ông không được quên hết tình còn nghĩa với Ưng Hoàng Phúc vào 2005, Dương Yến Ngọc đã rất nổi tiếng. Sau đó, cô bắt đầu phẫu thuật mũi, nhưng không ai nhận ra.

Ưng Hoàng Phúc và Dương Yến Ngọc

Ngoài người mẫu, Dương Yến Ngọc còn ca hát và tham gia đóng phim, nhưng không mấy nổi bật.

Năm 2007, Dương Yến Ngọc lên xe hoa cùng giám đốc một công ty dược tại Sài Gòn và rút lui khỏi showbiz để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 4 năm khi cả hai ly hôn vào năm 2011.

Sau đó, cô tiếp tục kết hôn lần 2 và có thêm một bé trai. Nhưng ít lâu sau, cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ. Gần đây nhất, Dương Yến Ngọc yêu một chàng trai kém mình 12 tuổi, nhưng rồi cũng chia tay.

Song song với đường tình trắc trở, Dương Yến Ngọc còn nhiều gần gây xôn xao vì gương mặt thay đổi quá nhiều do phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, cô tuyên bố mình cảm thấy vui vì ngoại hình mới phù hợp với mình.

Bằng Lăng: Từ vũ trường thành người mẫu độc nhất

Giống như các người mẫu từng đóng với Ưng Hoàng Phúc, Bằng Lăng sinh ra trong một gia đình khó khăn, nợ nần. Năm 15 tuổi, cô đã phải đi làm tại các quán bar, vũ trường để kiếm tiền lo cho gia đình.

Cô rất thành công ở mảng điện ảnh, với loạt phim đình đám như Gái nhảy, Nữ tướng cướp, Lọ lem hè phố… Thời điểm 2004 (khi Bằng Lăng đóng MV Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều), ai cũng biết tới tên tuổi cô. Bằng Lăng đã trở thành cái tên bảo chứng cho mọi phòng vé.

Ưng Hoàng Phúc và Bằng Lăng

Bằng Lăng cũng là người mẫu độc nhất ở thời điểm đó, với là da ngăm đen khác lạ và gương mặt cá tính.

Đường tình duyên của Bằng Lăng cũng rất trắc trở. Năm 20 tuổi, cô phải lòng một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi. Vì muốn lập gia đình nên người đó đã ngỏ lời cầu hôn Bằng Lăng, nhưng do còn quá trẻ nên cô vội từ chối.

Sau khi chia tay, người đàn ông đó vẫn gửi quà và hoa cho cô, nhưng một thời gian sau thì biến mất. Sau này, cô mới biết người ấy qua đời vì tai nạn.

Sau đó, Bằng Lăng kết hôn với một người Mỹ. Vì chuyện này cô đã bị dị nghị, rèm pha rất nhiều. Cô nói: "Tôi đi diễn đâu người ta cũng nhòm ngó, thậm chí vừa bước đi là họ nói xấu mình, cố tình để mình nghe rõ mồn một họ nói gì…".

Vì thế, Bằng Lăng quyết định ra nước ngoài cùng chồng và sống hạnh phúc. Hiện tại, cô vẫn chưa muốn quay lại showbiz.