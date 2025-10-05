Nam NSND 80 tuổi nhập viện: "Bác sĩ nói thẳng, tôi có thể mù"

Mới đây, NSND Thanh Điền đã chia sẻ hình ảnh ông nằm viện. Nam nghệ sĩ tâm sự: "Tôi đã đi nhiều bệnh viện, nhưng bác sĩ đều lắc đầu. Họ nói tôi bị biến chứng tiểu đường nặng lắm. Mấy hôm nay, mắt tôi xuất huyết, mờ đặc, không nhìn thấy gì. Ánh sáng phía trước cứ tắt dần.



NSND Thanh Điền

Bác sĩ nói thẳng, tôi có thể mù bất cứ lúc nào. Nghe câu đó, tim tôi như ngừng đập. Tôi nghĩ, có thể giỗ Tổ năm nay tôi không còn thấy đường để đến thắp nhang cho Tổ nghiệp nữa.



Đó là lí do đồng nghiệp mời đi đâu tôi cũng mặc cảm, chán nản, không muốn xuất hiện trên mạng xã hội nữa. Người nhà dìu tôi vào bệnh viện, chỉ mong chữa cho tôi hoặc có chút hi vọng mong manh nào đó cũng được.

Còn tôi nói với con, cha già rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu, nhưng con tôi vẫn đưa tôi tới một bệnh viện.

Tại đây, các bác sĩ không bỏ cuộc, giúp đỡ tôi hết mình trên hành trình tìm lại ánh sáng".

Sau quá trình phẫu thuật, điều trị tại bệnh viện, NSND Thanh Điền đã tiến triển tốt hơn. Ông nói: "Tôi muốn được nhìn thấy ánh sáng nên đã quyết định mổ mắt. Tôi vừa mổ xong và rất vui vì sức khỏe đã ổn định.

Khi tôi vào bệnh viện, các bác sĩ đều nhận ra tôi và vui vẻ và tận tình chăm sóc tôi, thậm chí chăm sóc hơi kỹ, khiến tôi khá ngại. Giám đốc bệnh viện cũng bày tỏ lòng ái mộ tôi. Cô ấy bảo rằng đến giờ mới được gặp một nghệ sĩ mà cô ấy mến mộ.

Tôi nghe xong cảm thấy hãnh diện về nghề của mình, một cái nghề mà đi tới đâu cũng được mọi ngưởi biết đến và yêu mến. Chỉ cần mình sống tốt thì mọi người sẽ luôn vui vẻ, yêu quý và giúp đỡ mình khi mình cần giúp đỡ".

NSND Thanh Điền là một nghệ sĩ đa tài của Việt Nam, nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như cải lương, diễn viên điện ảnh, đạo diễn sân khấu và nhiếp ảnh gia. Ông được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2023.

Sự nghiệp của Thanh Điền gắn liền với nghệ thuật cải lương. Ông từng tham gia nhiều đoàn hát và thành lập gánh hát Xuân Liên Hoa vào năm 1974. Vai diễn nổi tiếng của ông là Huyện Trìa trong vở cải lương kinh điển Ngao Sò Ốc Hến.

NSND Thanh Điền còn được biết đến là người bạn đời của cố nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Thanh Kim Huệ. Mối tình của ông bà được xem là một biểu tượng đẹp của giới nghệ sĩ, kéo dài gần 50 năm, từ khi ông cứu bà trong một tai nạn lật ghe. Sau khi NSND Thanh Kim Huệ qua đời năm 2021, NSND Thanh Điền vẫn tiếp tục miệt mài với nghệ thuật, dù tuổi cao và sức khỏe có phần giảm sút.