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Dân mạng thích mê vẻ điềm tĩnh của chú trâu Việt Nam khi nhóm trẻ em Tây sờ đầu

Hoàng Hà/VTC News
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Clip ghi lại cảnh chú trâu ở Hội An mang vẻ mặt hiền hậu và "dung túng" khi các em bé Tây xúm lại vuốt đầu, sờ sừng được dân mạng chia sẻ đầy thích thú.

Clip các du khách nhí Tây vuốt ve chú trâu nước. (Nguồn: @hoianvillageexperience)

Cộng đồng mạng đang thích thú chia sẻ đoạn clip đăng trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh nhóm du khách nhí phương Tây trải nghiệm cuộc sống tại vùng quê yên bình Hội An (Đà Nẵng). Giữa không gian bao la của đồng lúa xanh mướt, những đứa trẻ nước ngoài hết sức thích thú khi lần đầu tiên được tiếp xúc gần với chú trâu, người bạn của nông dân Việt Nam.

Không hề có cảm giác e sợ hay rụt rè, các bé háo hức vây quanh chú trâu to lớn, vươn những bàn tay nhỏ nhắn cố gắng chạm vào, vuốt ve bờ lưng, đầu và tò mò sờ thử đôi sừng cong vút. Nụ cười trong trẻo, ánh mắt lấp lánh sự hiếu kỳ và âm thanh ríu rít của nhóm trẻ tạo nên không khí sôi nổi, tràn đầy niềm vui và sự phấn khích. Trước sự “quấy rầy” dễ thương và đầy thân thiện ấy, chú trâu Việt Nam tỏ ra rất điềm tĩnh và thân thiện, đứng yên đón nhận những cái chạm nhẹ của các em nhỏ.

Khoảnh khắc giản dị này thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok.

Nhiều dân mạng gọi chú trâu nước hiền lành là “đại sứ du lịch” trong mắt các em nhỏ: “Nói không phải ngoa chứ chú trâu này xứng đáng nhận bằng khen vì tinh thần hiếu khách đạt chuẩn 5 sao! ‘Đại sứ trâu’ nhà mình chỉ cần đứng im một chỗ, nhai nhịp nhàng mà vẫn đốn gục trái tim một dàn du khách nhí phương Tây”...

“Mặc cho các bé vây quanh rờ sừng, vuốt má, chụp ảnh kỷ niệm tưng bừng, anh trâu vẫn giữ vững thần thái điềm tĩnh, chuyên nghiệp đúng chuẩn soái ca”; “Có thể nói đây là vị đại sứ du lịch điềm tĩnh nhất lịch sử! Trong khi các em nhỏ Tây đang cuồng nhiệt, phấn khích như vừa gặp được nhân vật hoạt hình bước ra đời thực, thì ”đại sứ“ nhà ta lại đón nhận tình cảm ấy bằng sự bình tĩnh tuyệt đối”; “Anh trâu chỉ cần gật đầu nhẹ nhàng, đôi mắt lim dim tận hưởng những cái vuốt ve là khiến bao fan mê mẩn rồi”.

Dân mạng khen ngợi chú trâu quá ngoan ngoãn, xứng đáng “đại sứ” du lịch đồng lúa. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng bày tỏ sự yêu thích với những chương trình du lịch mang đậm bản sắc, văn hóa lúa nước. “Đi du lịch nông nghiệp lúa nước thế này thích hợp với trẻ con hơn hẳn các chuyến đi nghỉ dưỡng đắt đỏ! Trẻ con hay người lớn gì về đây cũng được hòa mình vào thiên nhiên, sờ trâu, lội ruộng, hít hà mùi mạ mới; vừa vui, vừa bình yên mà lại đậm đà cái chất Việt Nam không lẫn vào đâu được”, Quang Anh viết.

Cẩm Tú bình luận: “Mấy bé Tây chắc chỉ được nhìn thấy hình tượng con trâu, cánh đồng qua những thước phim hoạt hình mà thôi. Sự hiền hòa của con người, vật nuôi và cảnh vật làng quê Việt Nam chính là đặc sản vô giá thu hút du khách đến. Lần này đi trải nghiệm chắc chắn không bao giờ quên. Những chương trình du lịch này vừa bổ ích, thêm nhiều kiến thức, quảng bá văn hóa, vừa rèn luyện sức khỏe. Đúng là vô cùng nhiều lợi ích”.

Ngoài ra, nhiều phụ huynh cũng muốn cho con mình đi trải nghiệm thử. Thu Thảo chia sẻ dưới bài đăng: “Xem clip mà muốn đăng ký cho con đi tham gia thử tour này. Ở nhà quanh năm suốt tháng dán mắt vào màn hình TV với iPad. Chuyến này phải đăng ký cho hai đứa con làm nông dân tập sự, vừa được hít thở không khí trong lành vừa cho biết thế nào là cây lúa, con trâu Việt Nam”.

Tố Uyên viết: “Mấy khóa học kỹ năng mềm đắt đỏ đôi khi chẳng bằng một buổi cho con ra cánh đồng thực tế thế này. Nhìn các bạn nhỏ phương Tây học cách tiếp cận, vuốt ve chú trâu một cách nhẹ nhàng, lễ phép mà thấy cưng xỉu. Con mình ở nhà thấy con thạch sùng còn hét lên, đợt này nhất định phải cho đi tour nông nghiệp để luyện thêm sự dũng cảm và lòng yêu thương động vật”.

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