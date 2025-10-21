Đàn em nói một điều về nam nghệ sĩ thay thế Thành Lộc làm giám đốc

Mới đây, chương trình Xóm trọ thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của diễn viên Tâm Anh.

Tâm Anh

Tại đây, nam diễn viên tâm sự về con đường nghệ thuật. Theo nghệ sĩ trẻ, sân khấu kịch chính là bệ phóng giúp anh trưởng thành và được nhiều khán giả biết đến hơn: "Dù đã gắn bó với nghề hơn 10 năm nhưng tôi vẫn giữ một tâm thế rất khiêm tốn. Tôi thừa nhận rằng chỉ đến khi về với sân khấu Idecaf, tên tuổi của tôi mới được khán giả chú ý nhiều hơn, dù trước đó, tôi từng tham gia không ít chương trình truyền hình và gặt hái được nhiều thành tích.

Nghệ sĩ làm việc không mong cầu nổi tiếng thì không đúng nhưng tôi cảm thấy mình không hợp để làm người nổi tiếng. Tôi từng dựng rất nhiều vở kịch cho các gameshow truyền hình.

Nếu khao khát nổi tiếng thì tôi có thể chọn đóng vai chính nhưng tôi chọn diễn viên phù hợp với vai diễn ấy vì muốn mang đến một tác phẩm hay nhất. Vì lý tưởng làm nghề của tôi không đặt nặng danh tiếng nên tôi cảm thấy bản thân không hợp làm người nổi tiếng.

Nhưng sau khi về sân khấu kịch Idecaf thì được nhiều khán giả yêu thích hơn nên tôi rất vui và không nề hà dù là vai lớn hay nhỏ, nhiều hay ít.

Sân khấu Idecaf không chỉ là nơi làm việc mà còn là một "trường học nghệ thuật" nơi tôi được học hỏi và được soi chiếu lại chính mình. Với tôi, sân khấu là môi trường rèn luyện nghiêm khắc nhất, nơi không có chỗ cho sai sót. Vì khi ghi hình có thể làm lại nhưng trên sân khấu thì không thể. Nhờ vậy mà tôi cảm thấy bản thân vững vàng và trưởng thành hơn trong nghề".

Tâm Anh cũng chia sẻ về bậc tiền bối có ảnh hưởng nhiều nhất với anh trong nghệ thuật: "Người ảnh hưởng lớn nhất trong con đường làm nghề của tôi là nghệ sĩ Đình Toàn (người thay thế Thành Lộc làm giám đốc nghệ thuật Idecaf). Từ khi về sân khấu Idecaf, tôi cảm nhận sự đồng điệu với anh Đình Toàn khá nhiều, nhất là về vừa diễn vừa dàn dựng kịch bản. Vậy nên, anh Đình Toàn là hình mẫu nghệ sĩ mà tôi cố gắng hướng đến.

Anh Đình Toàn hỏi tôi "sao hay sợ?". Vì tôi hay e dè, sợ mọi thứ không như mong muốn. Thế nhưng anh Đình Toàn bảo đừng sợ, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng sự cố gắng nên hãy cứ phá cách và vượt qua nỗi sợ hãi.

Nghệ sĩ Đình Toàn

Chính lời nhắn nhủ ấy đã giúp tôi cởi bỏ phần nào sự rụt rè và mạnh dạn hơn khi thử nghiệm các phong cách diễn xuất khác nhau và cả trong cách anh nhìn nhận con đường nghệ thuật của mình".

Diễn viên Tâm Anh không chỉ là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Idecaf mà còn là Quán quân Tôi là diễn viên 2015, Quán quân 1000 độ hot 2016, Á quân Biệt đội tài năng 2016, giải Ba Làng hài mở hội 2017, Á quân Tinh hoa hội tụ 2022… Bên cạnh đó, Tâm Anh còn là đạo diễn của nhiều MV ca nhạc như Anh còn ở đó không? (Trương Quỳnh Anh), Lạc cảnh (TiTi), Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu (Đinh Hương)… và từng tham gia dàn dựng sân khấu tiết mục Nếu một mai tôi bay lên trời của liên minh Cửu Long trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024.