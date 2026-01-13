Đàn em lên tận nơi, quỳ lạy trước ban thờ một nữ NSND

Mới đây, NSND Thanh Điền đã tổ chức lễ giỗ 4 năm ngày mất cho vợ mình là cố NSND Thanh Kim Huệ tại nhà riêng.



Bảo Chung

Đông đảo bạn bè đồng nghiệp đã tới dự, trong đó có danh hài Bảo Chung. Bảo Chung cho biết, anh đi từ miền Tây xa xôi lên Sài Gòn chỉ để dự đám giỗ đàn chị và còn mang theo một giỏ quà rất hoành tráng.

Được biết, NSND Thanh Điền và NSND Thanh Kim Huệ là người đầu tiên lăng xê, đưa vai diễn cho Bảo Chung để anh có được thành công rực rỡ, tên tuổi lên như diều gặp gió, từ một nghệ sĩ nghèo vô danh thành danh hài giàu có, nổi danh khắp cả nước.

Vì thế, Bảo Chung coi NSND Thanh Điền như ân nhân của mình và nhớ ơn này. Nam danh hài còn tuyên bố nếu đàn anh ra đi trước sẽ để tang.

Sau một hồi trò chuyện, NSND Thanh Điền dẫn Bảo Chung lên ban thờ NSND Thanh Kim Huệ ở tầng thượng để thắp hương, làm lễ. Bảo Chung còn quỳ hẳn trước ban thờ Thanh Kim Huệ để vái lạy.

Nam NSND còn ôm chặt đàn em trước ban thờ vợ quá cố và nói: "Em ơi! Anh mách em cái này nha! Bảo Chung em nó nói, nếu anh chết trước thì em nó sẽ để tang còn em nó chết trước thì anh khỏi để tang.

Nhưng mà nói thật ra, mấy đứa phá phách như mình thì sống dai lắm Bảo Chung ạ, sống để còn trả nợ đời, vì quá phá mà. Được cái mình phá nó dễ thương thôi".

Tiếp đó, NSND Thanh Điền tâm sự với Bảo Chung: "Mình là con của Tổ nên không giàu. Nhưng mình làm bằng sức của mình nên nó bền, có bao nhiêu ăn bấy nhiều, không giàu nhưng bền vững.

Bảo Chung là vị khách đầu tiên đến buổi giỗ hôm nay, nhà vẫn còn đang nấu đồ ăn, chưa có ai tới. Cứ gặp Bảo Chung là tôi lại nhớ hồi xưa, nhớ cái ngày đầu tiên Bảo Chung lên tập tuồng. Tôi thấy Bảo Chung có duyên lắm nên mới giao vai cho Bảo Chung. Bảo Chung thành công rực rỡ như vậy là nhờ có duyên".

Bảo Chung cũng nói: "Ngày đó tôi lên diễn xong thấy khán giả cười, rồi được anh Thanh Điền vỗ vai là tôi biết mình thành công rồi. Nhưng sau đó tôi vẫn phải giữ mình, tập luyện thêm, không phải như bây giờ có truyền thông. Hồi xưa không có truyền thông, nghệ sĩ muốn được vào đài truyền hình không hề dễ dàng.

Nhưng chỉ cần được khán giả thương là sống. Có một cô khán giả tầm 40 tuổi hâm mộ tôi lắm, ẵm con đi xem tôi diễn, thấy tôi là chạy tới hôn tay hôn chân, chỉ không dám hôn mặt".