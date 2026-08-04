Đại tá Mỹ chỉ ra viễn cảnh đáng sợ với Ukraine

Nhà phân tích Mỹ Douglas McGregor chỉ ra viễn cảnh đáng sợ về việc Ukraine sẽ không còn tồn tại với tư cách là một quốc gia.

Theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/8, Quân đội Nga trong 24 giờ qua đã tấn công các cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng, các trung tâm hậu cần của chính quyền Ukraine, cũng như các địa điểm triển khai tạm thời của Lực lượng Vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 156 quận.

Các nhóm quân Nga cũng tiếp tục tấn công các cảng trên Biển Đen, tàu hải quân Ukraine và các tàu thương mại chở viện trợ quân sự cho chính quyền Ukraine.

Những cuộc tấn công này đã khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thiệt hại tới 1.415 binh sĩ và 11 xe bọc thép.

Trong bối cảnh đó, Đại tá Quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Douglas MacGregor, người đã từng là cố vấn cho Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher C. Miller (từ tháng 11/2020 đến tháng 1/2021) đã đưa ra nhận định đáng sợ về tương lai của Ukraine trên kênh YouTube của mình.

“… sự thật rất đơn giản về Ukraine là hoặc chúng ta cung cấp cho họ thêm tiền để họ có thể cầm cự trong một hoặc hai tháng, hoặc họ sẽ lập tức biến mất", ông MacGregor nói và nhấn mạnh nguy cơ “Ukraine có thể sẽ không còn tồn tại như một quốc gia”.

Vị cựu quan chức Quân đội Mỹ cũng chỉ trích các quan chức chính quyền Ukraine quan tâm đến lợi ích cá nhân ngay cả trong thời điểm khó khăn đối với đất nước và cho rằng, tệ nạn tham nhũng khủng khiếp ở đất nước này sẽ khiến số tiền viện trợ quân sự bị hao hụt nghiêm trọng.

“Nếu chúng ta cho họ một ít tiền để họ cầm cự thêm một hoặc hai tháng nữa, một nửa số tiền đó sẽ bị biển thủ và sẽ mãi mãi nằm trong các tài khoản ngân hàng tư nhân... Ukraine đã bị tàn phá, quốc gia này sẽ chấm dứt”, chuyên gia Mỹ kết luận một cách đáng lo ngại.

Trước đó, vị Đại tá Mỹ cũng nhiều lần chỉ ra những yếu kém của giới chức lãnh đạo Ukraine và những sai lầm trong kế hoạch tác chiến ở miền Đông và miền Nam đất nước, khiến quân Nga nắm được thế chủ động trên chiến trường, từng bước đánh sập hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine.