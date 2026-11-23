Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz, tuyên bố Ukraine từ chối rút quân đội khỏi Donbass vì lo sợ sự khó lường của Nga.

Một binh sĩ Ukraine tại thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk.

Theo báo Gazeta.Ru, tuyên bố được ông Mike Waltz đưa ra nhằm giải thích lý do tại sao Ukraine từ chối rút quân khỏi Donbass, ông cho rằng nếu Ukraine rút khỏi Donbass, Nga không hề có kế hoạch tiếp tục tiến quân về phía Kiev.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhắc lại tuyến phòng thủ được xây dựng ở vùng Donbass và tuyên bố nếu tuyến phòng thủ này đầu hàng, đất nước sẽ mất thêm nhiều thành phố nữa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định sự vô ích của những nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine trong việc giữ vững các vùng lãnh thổ còn lại ở Donbass.

Chính quyền Ukraine từ chối rút quân khỏi các khu vực Donbass mà họ kiểm soát, cho rằng họ đang sử dụng lực lượng này như một "lá chắn" cho Ukraine. Đại sứ Mike Waltz đã thông báo điều này trên kênh Fox News.

"Có một dải đất nhỏ ở Donbass mà người Nga chưa kiểm soát, nhưng một khi họ vượt qua được dải đất đó, con đường thẳng đến thủ đô Kiev sẽ mở ra. Đó là lý do tại sao Ukraine ngoan cố chống lại việc nhượng lại những vùng lãnh thổ mà họ chưa mất. Về cơ bản, tất cả đều quy về vấn đề đó", ông Mike Waltz nói.

Nhà ngoại giao Mỹ nói Nga không có ý định tiến quân về Kiev. Tuy nhiên, người dân Ukraine cần được thuyết phục về điều này.

Nỗi sợ hãi của ông Zelensky

Ngày 22/10, Tổng thống Zelensky, khi tham gia chương trình podcast "Nhật ký của một CEO" đã tuyên bố rằng việc rút quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine (UAF) khỏi Slovyansk, Kramatorsk và các khu vực khác của Donbass có thể dẫn đến việc đất nước mất đi một "số lượng lớn" các thành phố. Ông nhớ lại tuyến phòng thủ kiên cố được xây dựng ở Donbass.

"Tất cả những điều này đều dẫn trực tiếp đến vùng Dnipropetrovsk, trực tiếp đến Pavlograd và Dnipropetrovsk. Điều này rất nguy hiểm bởi vì nếu chúng ta rút quân khỏi Donbass thì rủi ro đối với chúng ta sẽ trở nên vô cùng lớn", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ông cũng cho biết Ukraine vẫn chưa nhận được bất kỳ đảm bảo an ninh cụ thể nào trong trường hợp Lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi Donbass.

Ngày 11/11, tại một cuộc họp báo, ông Zelensky tuyên bố trong các cuộc đàm phán ba bên ở Abu Dhabi, phái đoàn Mỹ đã nhấn mạnh việc rút quân đội Ukraine khỏi Donbass để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine một lần nữa tuyên bố kịch bản này là không thể chấp nhận được đối với Ukraine.

Hơn nữa, vào ngày 14/11, ông Zelensky tuyên bố trong các cuộc đàm phán, phía Mỹ đã hỏi liệu Ukraine có đồng ý từ bỏ Donbass để đổi lấy việc Ukraine gia nhập NATO hay không.

Theo người đứng đầu nhà nước Ukraine, nếu Mỹ và các thành viên NATO khác chính thức xác nhận sự sẵn sàng cho quyết định như vậy, ông sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận trong xã hội Ukraine.

Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhắc lại rằng Nga phản đối việc Ukraine gia nhập NATO.

Sự vô ích của việc níu giữ

Trong một cuộc họp báo ngày 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra việc Ukraine muốn giữ các vùng lãnh thổ mà nước này đang kiểm soát ở Donbass trong thời gian dài là vô nghĩa, vì quân đội Nga cuối cùng cũng sẽ kiểm soát chúng.

"Ukraine đang muốn nói điều gì? Họ sẽ giữ vững 10% lãnh thổ Donetsk còn lại thêm một thời gian nữa. Việc họ giữ được một thời gian rồi nhưng không có nghĩa có thể giữ được thêm nữa, việc giữ lấy 10% đó bằng mọi giá có còn ý nghĩa gì không? Đó là một câu hỏi khá đơn giản nhưng hoàn toàn chính đáng", nhà lãnh đạo Nga nói.

Ông nói thêm, Nga sẵn sàng đàm phán với giới lãnh đạo Ukraine mặc dù họ lên nắm quyền sau một cuộc đảo chính.

Trong một bình luận với nhà báo Pavel Zarubin, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ tiếp tục chiến đấu với Ukraine cho đến khi giành được quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của Donbass, dù chỉ còn 0,01%.

"Cho dù chỉ là nửa phần trăm, cho dù chỉ là một phần trăm của một phần trăm. Đây là Liên bang Nga. Không có gì để bàn cãi ở đây cả", ông Peskov tuyên bố.



