Tổng thống Nga cho biết rằng ông không thấy bất kỳ "trở ngại không thể vượt qua" nào để đạt được thỏa thuận.

Đài RT (Nga) đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow sẵn sàng tìm kiếm sự thỏa hiệp về an ninh châu Âu nhưng sẽ không hy sinh lợi ích của chính mình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Putin đưa ra phát biểu này với các phóng viên vào ngày 19/11 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), sau cuộc gặp ba bên lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Chúng tôi sẽ tìm kiếm những giải pháp thỏa hiệp, mà tôi nghĩ là hoàn toàn khả thi", ông Putin nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên Steve Rosenberg đến từ đài BBC Nga.

Tổng thống Nga cũng đề cập đến các vấn đề lãnh thổ, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. "Mọi người phải nhìn vào thực tế trên thực địa", ông nói và nhấn mạnh điều này áp dụng cho cả Moscow và các đối tác đàm phán của nước này.

Ông Putin khẳng định Nga sẽ không nhượng bộ mà sẵn sàng tìm kiếm các thỏa thuận cùng có lợi.

"Chúng tôi chỉ cần các bên tham gia khác trong quá trình này nhận ra thực tế và cùng chấp nhận những thỏa hiệp đó", ông nói.

Tổng thống Nga cho biết rằng ông không thấy bất kỳ "trở ngại không thể vượt qua" nào để đạt được thỏa thuận.

"Chúng tôi không muốn tiếp tục cuộc xung đột này. Nhưng vấn đề hôm nay không chỉ liên quan đến chúng tôi", ông Putin nói.

Theo Tổng thống Putin, Nga đã chấp nhận một thỏa hiệp được đề xuất với sự khuyến khích của Mỹ, đồng thời nói thêm rằng Moscow "sẵn sàng đối thoại".



