Đại mỹ nhân Son Ye Jin đã đẹp còn chăm tập gym, ngoài 40 body cực nuột nà, bảo sao Hyun Bin mê mệt

Sáng 3/12, nữ diễn viên Son Ye Jin gây sốt MXH khi đăng tải loạt khoảnh khắc cô miệt mài tập luyện trong phòng gym. Bóng lưng săn chắc, dáng ngồi chuẩn chỉnh, từng động tác kéo xà đều cực bài bản. Ở tuổi trung niên, bà xã Hyun Bin vẫn khiến netizen phải trầm trồ với vóc dáng nuột nà, vòng hai thon gọn cùng vòng ba đầy đặn, săn chắc. Ngắm nhìn nhan sắc ngọt ngào, thần thái rạng rỡ của Son Ye Jin, ai cũng phải gật gù: muốn đẹp như chị đẹp thì phải chăm chỉ tập thể thao.

Son Ye Jin vốn nổi tiếng là một trong những "tượng đài visual" của showbiz Hàn. Nhưng vẻ đẹp tuổi 43 của cô không chỉ đến từ gen di truyền mà còn từ một bí quyết quá quen thuộc: tập luyện đều đặn, kỷ luật thép và ăn uống lành mạnh.

Chăm tập gym để giữ dáng, nhưng phải tập đúng - tập nghiêm túc

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô duy trì tập pilates, cardio và nhiều bài siết cơ để giữ cơ thể săn chắc. Lưng - vai - eo luôn được Ye Jin ưu tiên, vì đây là ba điểm quyết định độ "mướt mắt" khi mặc váy dạ hội.

Cứ nhìn những hình ảnh tập luyện hì hục trong phòng gym thôi cũng đủ hiểu vì sao body của Son Ye Jin luôn ở trạng thái: không mỡ thừa, không chùng nhão, chỉ có săn - mịn - gọn.

Ngoài 40 vẫn đẹp xuất sắc, thần thái đúng chuẩn "tượng đài nhan sắc Hàn Quốc"

Mỗi lần Son Ye Jin xuất hiện trên thảm đỏ, netizen đều phải thốt lên: "Ủa sao đẹp dữ vậy?", "40 tuổi mà trẻ như mới U30?", "Da gì mà mịn, body gì mà nuột thế?"...

Sự trẻ trung của nữ diễn viên đến từ lối sống cực kỳ lành mạnh: ngủ sớm, ăn ít đường dầu mỡ, hạn chế đồ uống có cồn, chăm bổ sung rau - trái cây và đặc biệt là không bao giờ bỏ tập.





Đằng sau một Son Ye Jin xinh như nàng thơ là cả hành trình kỷ luật với bản thân. Không phòng gym sang trọng cũng không cần ồn ào, chỉ cần sự kiên trì - và Son Ye Jin đã chứng minh điều đó suốt hàng chục năm. Không khó hiểu khi ở tuổi 40+, cô vẫn đứng top visual Kbiz, xuất hiện ở đâu là sáng cả thảm đỏ ở đó.