Loại rau giòn sần sật, hơn nửa triệu đồng/kg, giúp sống lâu, trẻ khỏe: Việt Nam có rất nhiều

Rau tiến vua, còn được biết đến với tên rau công sôi, rau cần biển hay rau cần khô, vốn có nguồn gốc từ Từ Châu, Giang Tô (Trung Quốc). Theo sử sách, trước đây tại Trung Quốc, loại rau này từng được dùng để tiến cống cho triều đình thời nhà Tần và đến thời Càn Long thì trở thành đặc sản cống nạp hằng năm. Nhờ đó, cái tên “rau tiến vua” ra đời. Rau có vị thanh nhẹ, giòn sần sật và giàu giá trị ẩm thực.

Rau tiến vua khô (Ảnh minh họa).

Tại Việt Nam, rau tiến vua đã được trồng rộng rãi ở rất nhiều nơi. Loại rau này xuất hiện quanh năm dưới cả dạng tươi và khô, nhưng cứ đến dịp Tết, nhu cầu lại tăng vọt vì người dân chuộng mua về chế biến nộm, xào, nhúng lẩu hay làm gỏi.

Rau tiến vua tươi có thời gian bảo quản ngắn nhưng lại có giá khá dễ chịu, dao động từ 35.000 - 40.000 đồng/kg. Trong khi đó, rau khô lại bán rất chạy dù mức giá cao gấp nhiều lần, từ 300.000 - 600.000 đồng/kg. Rau tiến vua khô có thể để được đến cả năm trong ngăn mát tủ lạnh. Chính độ giòn sần sật đặc trưng và khả năng “hồi dáng” sau khi ngâm nước lạnh vài giờ khiến rau tiến vua khô trở thành mặt hàng được săn lùng mạnh dịp cuối năm.

Sự quý giá của loại rau có tên “tiến vua”

Ngâm rau tiến vua trong nước sạch từ 4 - 6 giờ để rau nở trở lại như khi mới thu hoạch (Ảnh minh họa).

Sự quý giá của rau tiến vua không chỉ nằm ở câu chuyện nó từng được dâng lên cung đình, mà còn ở giá trị dinh dưỡng hiếm có. Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, BSCKII Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết rau tiến vua chứa hơn 20 loại khoáng chất và axit amin thiết yếu, trong đó có protein, pectin, nhiều nhóm vitamin, cùng các khoáng chất quan trọng như canxi, sắt, kẽm, kali, natri, phốt pho và nhiều vi lượng quý báu khác.

Bác sĩ Vũ cũng liệt kê hàng loạt các lợi ích của loại rau này, bao gồm:

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Làm đẹp da, giảm nếp nhăn

Chống lão hóa

Hỗ trợ tim mạch và tăng cường trí nhớ

Hỗ trợ tiêu hóa

Hạ huyết áp

Ngăn ngừa sự hấp thụ cholesterol

Hỗ trợ phòng chống ung thư

Rất tốt cho thai phụ và sự phát triển của thai nhi

Theo y học cổ truyền, rau tiến vua được xem là vị rau lành tính với nhiều tác dụng quý, từ bổ tỳ, nuôi dưỡng trí não, làm dịu hệ thần kinh cho đến thanh lọc độc tố và hỗ trợ giảm cân. Khi được sử dụng đều đặn, loại rau từng dùng để tiến cống cho vua chúa này được cho là giúp duy trì sức khỏe lâu dài và hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.

Lưu ý khi dùng rau tiến vua

Rau tiến vua tươi (Ảnh minh họa).

Cách chọn rau tiến vua ngon:

Rau có màu xanh đậm tự nhiên, không bị ngả vàng hay tái màu.

Cọng rau khô đều, không ẩm, kích thước đồng đều từ đầu đến cuối.

Khi ngửi có mùi thơm đặc trưng, không mốc, không có mùi lạ.

Rau khô nguyên cây hoặc cắt khúc đều phải giòn, không vụn nát.

Cách sơ chế rau tiến vua khô:

Ngâm rau trong nước sạch 4 - 6 giờ để rau nở trở lại như khi mới thu hoạch.

Muốn rau giòn, nên ngâm bằng nước lạnh; tránh dùng nước nóng vì rau sẽ mềm và giảm dinh dưỡng.

Sau khi ngâm, rửa nhiều lần dưới vòi nước để loại bỏ bụi bẩn.

Một món xào với rau tiến vua (Ảnh minh họa).

Cách bảo quản rau tiến vua:

Rau khô: để nơi khô ráo, thoáng mát; tránh ánh nắng; sau khi mở bao nên gói kín để tránh ẩm mốc.

Rau tươi: bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh ở 2 - 5°C, dùng trong 2 - 3 ngày.

Tổng hợp