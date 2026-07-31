Đại lý báo Toyota Land Cruiser hybrid ra mắt Việt Nam trong tháng 9, khách muốn nhận xe sớm phải trả thêm gần 900 triệu đồng

Không chỉ hé lộ thời điểm ra mắt, một số đại lý còn cho biết Toyota Land Cruiser hybrid có thể được bàn giao đến tay khách hàng ngay trong tháng 9/2026.

Toyota Land Cruiser hybrid có thể ra mắt Việt Nam vào tháng 9

Theo chia sẻ từ một số tư vấn bán hàng, Toyota Land Cruiser hybrid dự kiến sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong tháng 9/2026. Nếu đúng kế hoạch, lô xe đầu tiên cũng sẽ được bàn giao đến tay khách hàng ngay trong tháng.

Toyota Land Cruiser hybrid được đại lý báo sẽ ra mắt Việt Nam vào tháng 9/2026. Ảnh: Đại lý

Tuy nhiên, toàn bộ thông tin trên hiện mới đến từ phía tư vấn viên của các đại lý tư nhân. Toyota Việt Nam vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về thời điểm ra mắt cũng như kế hoạch phân phối phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ lớn này.

Về giá bán, một số nhân viên kinh doanh cho biết Toyota Land Cruiser hybrid có thể được niêm yết từ 4,6-4,7 tỷ đồng. Dù vậy, một tư vấn cũng cho biết khách hàng muốn nhận xe sớm sẽ phải chi thêm khoảng 860 triệu đồng ngoài mức giá dự kiến. Người này cho biết, mức chênh 860 triệu đồng không phải là mặc định, sẽ cao hơn hoặc thấp hơn tuỳ từng thời điểm. Đây chỉ là thông tin từ phía đại lý và chưa được Toyota Việt Nam xác nhận.

Trên thực tế, những chiếc Toyota Land Cruiser hybrid này được bán ra từ phía đại lý tư nhân. Các đại lý này sẽ mua lại từ khách hàng thuộc diện nhận xe sớm từ phía đại lý chính hãng. Mô hình buôn bán “truyền tay” này giúp các bên đều có khả năng kiếm lời, đặc biệt với sản phẩm được quan tâm như LC300 hybrid.

Toyota Land Cruiser hybrid có gì?

Điểm đáng chú ý nhất trên Toyota Land Cruiser hybrid nằm ở hệ truyền động mới. Xe sử dụng động cơ xăng V6 tăng áp kép dung tích 3.5L kết hợp mô-tơ điện, tương tự cấu hình đang được trang bị trên Lexus LX 700h.

Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 457 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 790 Nm, giúp Toyota Land Cruiser hybrid trở thành phiên bản Land Cruiser mạnh nhất từng được Toyota sản xuất. Sức mạnh được truyền xuống cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp.

Toyota Land Cruiser hybrid được trang bị hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động 10 cấp. Ảnh: Đại lý

Ngoài việc bổ sung hệ truyền động hybrid, Toyota cũng tinh chỉnh một số chi tiết ngoại thất nhằm tạo sự khác biệt cho phiên bản mới. Xe được trang bị bộ bodykit khí động học mới, kết hợp nhiều chi tiết sơn đen bóng. Logo "HEV" xuất hiện tại cửa cốp và hai bên thân xe nhằm nhận diện phiên bản sử dụng công nghệ hybrid.

Toyota Land Cruiser hybrid được bổ sung nhiều công nghệ hỗ trợ off-road

Tại các thị trường quốc tế, Toyota Land Cruiser hybrid được tích hợp hệ thống Auto Multi Terrain Select với khả năng tự động nhận diện các điều kiện vận hành như cát, bùn, đá hoặc đường đất để điều chỉnh các thông số phù hợp.

Bên cạnh đó, xe còn sở hữu màn hình Multi Terrain Monitor hỗ trợ người lái quan sát khu vực xung quanh khi di chuyển trên địa hình phức tạp.

Danh sách trang bị an toàn trên Toyota Land Cruiser hybrid bao gồm gói Toyota Safety Sense 3 với các tính năng như ga tự động thích ứng, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường cùng nhiều công nghệ hỗ trợ người lái khác.

Một số hình ảnh khác về Toyota Land Cruiser hybrid tại Trung Đông: