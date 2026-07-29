Đại lý báo Mercedes-Benz E-Class sắp thêm bản PHEV tại Việt Nam: Giá tạm tính gần 3,4 tỷ đồng, chạy 100km không cần xăng, tăng sức cạnh tranh 5 Series

Dải sản phẩm PHEV của Mercedes-Benz tại Việt Nam nhiều khả năng sắp đón nhận thêm mẫu sedan E 350e với giá tạm tính 3,399 tỷ đồng, bên cạnh GLC 350e.

E-Class sắp thêm bản E 350e PHEV tại Việt Nam?

Dải sản phẩm PHEV của Mercedes-Benz tại Việt Nam có thể sẽ mở rộng trong thời gian tới với GLC 350e và E 350e.

Một tư vấn bán hàng đại lý Mercedes-Benz cho biết đã bắt đầu nhận đặt cọc và đưa ra mức giá dự kiến 3,399 tỷ đồng cho phiên bản E 350e. Đây là biến thể sử dụng hệ truyền động lai xăng - điện sạc ngoài (plug-in hybrid) thế hệ thứ 4, hứa hẹn bổ sung vào dải sản phẩm E-Class hiện tại bên cạnh các bản E 200Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG.

Mercedes-Benz E 350e sẽ là phiên bản cao cấp nhất của E-Class trong thời gian tới. Ảnh tham khảo: Mercedes-Benz

Thông tin về Mercedes-Benz E 350e sắp mở bán hiện chưa được hãng xe Đức xác nhận.

Hệ truyền động plug-in hybrid của E 350e có gì?

Tại Malaysia, dòng Mercedes-Benz E-Class đã có phiên bản E 350e từ năm ngoái. Nhiều khả năng cấu hình động cơ của bản cho thị trường Việt Nam cũng tương đương.

Hệ truyền động của E 350e kết hợp động cơ xăng 2.0L tăng áp (204 mã lực, 320 Nm) và mô-tơ điện (136 mã lực, 440 Nm), cho tổng công suất 313 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm. Theo công bố của hãng, xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 6,4 giây.

Động cơ là điểm nhấn trên bản E 350e. Ảnh tham khảo: Carsifu

Năng lượng vận hành thuần điện của E 350e đến từ cụm pin Lithium-ion có dung lượng khoảng 31,2 kWh. Cụm pin này cho chiếc sedan di chuyển bằng điện từ 100 km đến 118 km sau mỗi lần sạc đầy (chuẩn WLTP).

Xe hỗ trợ ba chế độ lái chuyên dụng gồm Hybrid, Electric (cho phép chạy thuần điện ở tốc độ tối đa 140 km/h) và Battery Hold (duy trì dung lượng pin hiện tại). Xe có cả hệ thống phanh tái tạo năng lượng.

Về khả năng sạc, E 350e hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 55-60 kW giúp nạp pin lên 80% trong 20-30 phút. Người dùng cũng có thể sạc AC 11 kW qua Wallbox với thời gian đầy pin khoảng 2,5 giờ, hoặc dùng bộ sạc di động 2,3 kW qua nguồn điện dân dụng 220V trong 10–12 giờ.

Xe có cổng sạc đặt phía sau, sạc được tại nhà. Ảnh tham khảo: Carsifu

Trang bị dự đoán của E 350e

Tham chiếu theo phiên bản ra mắt tại Malaysia, E 350e dự kiến trang bị gói AMG Line tương tự bản E 300, mâm 20 inch, đèn Digital Light và cửa sổ trời toàn cảnh. Xe sử dụng hệ thống treo Agility Control với giảm chấn thụ động linh hoạt.

Bản E 350e có khả năng sẽ có ngoại hình giống bản E 300. Ảnh tham khảo: Carsifu

Khoang nội thất E 350e ở Malaysia gây ấn tượng với hệ thống MBUX Superscreen gồm 3 màn hình phủ kính táp-lô, tích hợp AI học thói quen người dùng, trợ lý giọng nói "Just Talk", camera họp trực tuyến và chìa khóa kỹ thuật số Digital Vehicle Key. Xe sở hữu ghế da tích hợp sưởi/làm mát, hệ thống âm thanh Burmester 4D 21 loa công suất 730W hỗ trợ Dolby Atmos, đèn viền nội thất theo nhịp điệu nhạc.

Tiện nghi bên trong E 350e sẽ hiện đại nhất trong các bản. Ảnh tham khảo: Carsifu

Về trang bị an toàn, bản này hứa hẹn có gói an toàn nâng cao Driving Assistance Plus Package.