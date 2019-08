Đài Loan muốn mua F-35 của Mỹ

Tuần trước lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã cám ơn Mỹ vì duyệt thương vụ bán 66 chiếc máy bay chiến đấu F-16V Viper cho hòn đảo này. Tuy nhiên theo The Defense Post, Đài Loan cần nhiều hơn những gì Mỹ đã đồng ý bán.

Theo Sputnik, có thông tin chính quyền bà Thái Anh Văn đã yêu cầu Mỹ bán tiêm kích tàng hình đa năng F-35, nhưng tới thời điểm này Mỹ chưa đồng ý. Tiêm kích F-35 có thể thực hiện đa nhiệm vụ như: yểm trợ cận chiến, ném bom chiến thuật, và chiến đấu không đối không.

Tuần trước, Mỹ ký duyệt thương vụ bán 66 máy bay chiến đấu F-16V Viper cho Đài Loan với giá 8 tỉ USD. Đây là thương vụ bán vũ khí lớn nhất của Mỹ với Đài Loan từ sau năm 1992. F-16V Viper được so sánh có khả năng tương đương với máy bay tàng hình J-20 của Trung Quốc.

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Ảnh: LOCKHEED MARTIN

Quyết định này của Mỹ đã làm Trung Quốc nổi giận.

“Trung Quốc đề nghị Mỹ thừa nhận toàn diện tính nhạy cảm cao và bản chất có hại của vấn đề liên quan, tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc và 3 tuyên bố chung Trung-Mỹ, kiềm chế bán máy bay chiến đấu F-16 sang Đài Loan và chấm dứt bán vũ khí và ký hợp đồng quân sự với Đài Loan” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh tuyên bố ngày 18-8.

Theo tin từ Sputnik thì Trung Quốc đang tập trận quân sự gần Đài Loan. Và theo nhiều nhà quan sát thì diễn biến này nhằm phản ứng với việc Đài Loan mua 66 máy bay chiến đấu F-16V Viper từ Mỹ.



Tàu khu trục tên lửa Yuncheng của Trung Quốc phóng tên lửa chống tàu trong một cuộc tập trận quân sự. Ảnh: AP

Vùng biển phía đông tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) được phong tỏa từ ngày 27 đến ngày 29-8 trong thời gian hải quân Trung Quốc tập trận . Đây là lần tập trận thứ ba của Trung Quốc gần Đài Loan trong một tháng.

Chưa rõ quy mô cuộc tập trận lớn đến đâu hay các tàu chiến nào sẽ tham gia, nhưng theo Thời báo Hoàn cầu thì đây là một cuộc tập trận bắn đạn thật.

Nói với AFP ngày 27-8, ông Adam Ni - nhà nghiên cứu về Trung Quốc tại đại học Macquarie ở Úc cho rằng mục đích cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc là nhằm “chuẩn bị tốt hơn cho xung đột nhưng cũng nhằm ngăn Đài Loan đi theo con đường độc lập, hoặc ngăn chặn một cuộc can thiệp của Mỹ trong trường hợp có xung đột nổ ra giữa Trung Quốc và Đài Loan”.



Máy bay chiến đấu J-20 của Trung Quốc. Ảnh: AP

Đài Loan cũng tổ chức tập trận cuối tháng trước, giả định đánh đuổi một tàu đổ bộ tấn công của kẻ thù và bắn hàng chục tên lửa ra vùng biển phía đông hòn đảo này.



Dù công nhận chính sách một Trung Quốc từ năm 1979 nhưng Mỹ vẫn cam kết bảo vệ an ninh của Đài Loan. Mỹ thời gian qua vẫn đưa tài chiến đến eo biển Đài Loan với lý do tuần tra tự do hàng hải. Mới nhất, ngày 23-8 Mỹ đưa tàu vận tải đổ bộ USS Green Bay đến eo biển này.