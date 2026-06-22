Đại gia nghìn tỷ showbiz chúc mừng sinh nhật "em": "Chỉ mong em mãi đẹp để ở bên mình lâu dài"

Động thái của "đại gia nghìn tỷ" này thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Nhân dịp sinh nhật bà xã, Trấn Thành đã khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải lời chúc đầy hài hước, nhưng cũng vô cùng ngọt ngào dành cho vợ là Hari Won.

Trên trang cá nhân, anh viết: "Lại phải chúc mừng sinh nhật em nữa rồi! Thật ra hồi nhỏ mê sinh nhật lắm! Nhưng càng lớn càng sợ sinh nhật, nhất là sinh nhật vợ!

Thứ nhất, tốn tiền! Mua quà bèo thì kỳ, mua đúng nữ để tặng vợ thì nóng sốt tới nơi!

Thứ hai, cái này mới đáng sợ nè, là vợ mình sẽ lớn thêm 1 tuổi, mà mình thì chỉ thích vợ mãi trẻ mãi khoẻ mãi đẹp để ở bên mình lâu dài thôi!

Trấn Thành gửi lời chúc sinh nhật ngọt ngào đến Hari Won

Dạo này trộm vía đi đâu ai cũng hỏi, Xìn ơi sao Hari nó không chịu già vậy, sao càng ngày càng lão hoá ngược là sao? Mình chỉ biết thành thật khiêm tốn trả lời: "Phụ nữ cứ được yêu thương mỗi ngày là tự nhiên đẹp và trẻ ra thôi ạ".

Phải vậy không bà xã yêu? Happy birthday trung tâm giải trí mỗi ngày của anh! Năm nay sanh thần không được đi ăn chơi mà phải đi thông dịch cho chồng đóng phim á! Tội ghê không? Nên quà cũng mua mắc gấp đôi nha! Thương em lắm! Anh cũng thương anh nữa!".

Lời chúc dí dỏm, đúng phong cách Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách nam nghệ sĩ luôn dành cho vợ những lời yêu thương công khai sau gần một thập kỷ gắn bó.

Dù gặp nhiều thị phi cặp đôi vẫn gắn bó bền chặt suốt 10 năm qua

Trấn Thành và Hari Won chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2016 sau thời gian hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi từng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng với sự tham dự của hàng trăm nghệ sĩ nổi tiếng.

Trong nhiều năm qua, dù không ít lần vướng tin đồn rạn nứt, cả hai vẫn luôn đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc. Hari Won thường xuyên xuất hiện trong các dự án của chồng, còn Trấn Thành luôn thể hiện sự quan tâm, bảo vệ và ủng hộ bà xã trước những áp lực dư luận.

Sau gần 10 năm hôn nhân, cặp đôi vẫn được xem là một trong những gia đình quyền lực và hạnh phúc của showbiz Việt. Nhiều khán giả cho rằng sự thấu hiểu, tôn trọng và cách thể hiện tình cảm chân thành chính là bí quyết giúp Trấn Thành và Hari Won giữ gìn hạnh phúc.

Không chỉ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, Trấn Thành còn được xem là một trong những "đại gia nghìn tỷ" của làng giải trí Việt. Những năm gần đây, anh liên tiếp gặt hái thành công ở lĩnh vực điện ảnh với hàng loạt tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng.