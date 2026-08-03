Đặc sản triệu đô của Việt Nam được Trung Quốc siêu mê: Mệnh danh là 'vương giả chi quả', lên cả máy bay đi quốc tế

Đây là một trong những mặt hàng rau quả xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng mạnh trong năm 2025.

Từ ngày 1-7/8, nhãn lồng Hưng Yên được Vietnam Airlines phục vụ trên một số chuyến bay nội địa và quốc tế. Động thái này không chỉ góp phần quảng bá đặc sản nổi tiếng của Việt Nam tới du khách trong và ngoài nước mà còn diễn ra trong bối cảnh mặt hàng này đang ghi nhận tín hiệu tích cực về xuất khẩu, đặc biệt là các sản phẩm chế biến giá trị gia tăng.

Theo Vietnam Airlines, trong tuần lễ từ ngày 1 đến 7/8, hành khách hạng Thương gia trên một số đường bay nội địa như Hà Nội - TP.HCM, Hà Nội - Cần Thơ, Hà Nội - Phú Quốc và các chuyến bay quốc tế từ Hà Nội đi châu Âu, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ được thưởng thức nhãn lồng Hưng Yên.

Tùy từng đường bay, loại trái cây này được phục vụ dưới dạng món tráng miệng hoặc trong giỏ trái cây. Mỗi phần nhãn đều kèm theo thông tin giới thiệu về nguồn gốc, vùng trồng nhằm quảng bá hình ảnh nông sản Việt Nam đến hành khách quốc tế. Trước đó, vải thiều và dâu tây Sơn La cũng được phục vụ trên máy bay.

Nhãn được lựa chọn từ các vùng trồng trọng điểm của Hưng Yên đúng vào thời điểm chính vụ, nổi bật với đặc điểm cùi dày, hạt nhỏ, vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng. Đây cũng không phải lần đầu tiên Vietnam Airlines đưa nhãn lồng Hưng Yên lên thực đơn theo mùa để giới thiệu đặc sản Việt Nam trên các chuyến bay.

Việc xuất hiện trên các đường bay diễn ra trong bối cảnh ngành hàng nhãn đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về xuất khẩu. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, quý III/2025, kim ngạch xuất khẩu nhãn và các sản phẩm chế biến của Việt Nam đạt 40,6 triệu USD. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm chế biến từ nhãn, đặc biệt là long nhãn, đạt gần 23 triệu USD, tăng hơn 1.200% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ nhãn tăng gần 300%.

Không chỉ xuất khẩu nhãn tươi, việc gia tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến đang mở ra dư địa nâng cao giá trị cho ngành hàng. Long nhãn hiện được đánh giá là một trong những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu của nhiều thị trường quốc tế.

Hưng Yên được xem là thủ phủ nhãn của Việt Nam với khoảng 5.800 ha trồng nhãn, tập trung nhiều giống đặc sản như nhãn đường phèn, nhãn cùi cổ. Nhờ điều kiện thổ nhưỡng và kinh nghiệm canh tác lâu đời, nhãn Hưng Yên nổi tiếng với cùi dày, ráo nước, hạt nhỏ và hương vị thơm ngọt đặc trưng.

Vụ nhãn năm 2025 của địa phương được chia thành ba trà gồm nhãn chín sớm, chính vụ và chín muộn. Nhờ thời tiết thuận lợi, sản lượng đạt hơn 50.000 tấn, tăng khoảng 15% so với năm trước. Trong đó, trên 60% diện tích sản xuất đạt các tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường nhập khẩu như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, đồng thời duy trì xuất khẩu sang Trung Quốc.

Bên cạnh nhãn tươi, Hưng Yên còn là địa phương có nghề chế biến long nhãn phát triển. Hiện tỉnh có khoảng 400 hộ tham gia sản xuất, tập trung tại các huyện Khoái Châu, Ân Thi và một số địa phương khác. Mỗi hộ có thể chế biến từ 1-5 tấn nhãn tươi mỗi ngày trong mùa vụ.

Các cơ sở chế biến áp dụng quy trình sản xuất khép kín, từ sơ chế đến sấy và đóng gói, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 4 sao. Long nhãn Hưng Yên hiện có giá bán khoảng 300.000-400.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với nhiều sản phẩm cùng loại nhờ chất lượng ổn định và thương hiệu đã được khẳng định.

Việc nhãn lồng Hưng Yên xuất hiện trên các chuyến bay của Vietnam Airlines được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hình ảnh nông sản Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội để đặc sản này tiếp cận nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Cùng với đà tăng trưởng của xuất khẩu và sự phát triển của các sản phẩm chế biến, nhãn Hưng Yên đang từng bước mở rộng chỗ đứng trên thị trường quốc tế, không chỉ với trái tươi mà còn bằng những sản phẩm có giá trị gia tăng cao.