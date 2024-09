Đặc sản dân dã muồm muỗm gần 1 triệu đồng/kg: Ngon, bổ nhưng khi ăn cần lưu ý 3 điều

Nội dung chính Giá muồm muỗm gần 1 triệu đồng/kg.

Lưu ý cần biết khi ăn muồm muỗm.

Muồm muỗm hay "tôm bay" được coi là một món ăn đặc sản dân dã. Lướt qua một số chợ thương mại điện tử, có thể thấy muồm muỗm được rao bán với giá không hề rẻ. Trung bình giá muồm muỗm từ 500.000-700.000 đồng/kg. Đặc biệt, muồm muỗm non có giá lên tới 850.000 đồng/kg. Tại sao món ăn đặc sản này lại có sức hút đến vậy và khi ăn cần lưu ý điều gì? Dưới đây là những chia sẻ của chuyên gia.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Côn trùng, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cho hay, muồm muỗm có tên gọi khác là “tôm bay” hay muỗm. Muồm muỗm được người dân khai thác làm thực phẩm và hiện nay được biết tới là đặc sản ở một số vùng miền. Muồm muỗm là thực phẩm bổ dưỡng, ngon tuy nhiên cũng cần phải biết cách chế biến.

TS Dũng lưu ý khi chế biến muồm muỗm cần phải bỏ ruột. Lý do là ruột của loại côn trùng này sẽ có chứa một số loại vi khuẩn, ký sinh trùng không tốt cho sức khỏe.

“Muồm muỗm, cào cào, châu chấu tại ruộng lúa thường sẽ không có chứa độc tố. Tuy nhiên, trong ruột của muồm muỗm, cào cào, châu chấu có chứa rất nhiều ký sinh trùng nội bào, nấm. Đây cũng là lý do khi chế biến các loại côn trùng này, người ta thường phải vứt bỏ ruột. Khi ăn muồm muỗm, cào cào, châu chấu, nếu không bỏ phần ruột thì nguy cơ mắc các bệnh lý do nhiễm nấm, ký sinh trùng sẽ tăng cao”, TS. Dũng cho hay.

Ảnh minh họa.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Công nghệ thực phẩm cho hay, muồm muỗm có hai loại xanh và nâu. Muồm muỗm gây hại mùa màng như cào cào, châu chấu nhưng do muồm muỗm sinh sản yếu nên không thể sinh sôi để trở thành đàn. Theo vị chuyên gia công nghệ thực phẩm, muồm muỗm thường sạch nên về vấn đề an toàn thực phẩm không quá lo ngại. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo do muồm muỗm là côn trùng tự nhiên nên có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc vì chúng có thể ăn phải lá độc (thời kỳ lúa đang phun thuốc), bị nấm hoặc vi khuẩn xâm nhập. Do vậy, khi chế biến thức ăn từ muồm muỗm cần phải bỏ ruột để đảm bảo an toàn.

TS Dũng cũng lưu ý, những loại côn trùng trong đó có muồm muỗm, cào cào, châu chấu nếu có màu sặc sỡ thì không nên ăn do những con này sẽ chứa độc tố trong cơ thể.

Điều cuối cùng mà các chuyên gia cảnh cáo người dân khi ăn muồm muỗm đó là nguy cơ dị ứng. Bản thân côn trùng được cấu tạo bởi nhiều protein lạ nên có thể gây dị ứng với những người có cơ địa mẫn cảm. Những đối tượng này cần lưu ý khi ăn muồm muỗm vì có thể xảy ra dị ứng, nặng là sốc phản vệ. Có một số người rất mẫn cảm với một loại kháng nguyên có trong côn trùng, do đó nhóm này có thể bị sốc phản vệ kể cả khi ăn với số lượng ít.