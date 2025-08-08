Đặc sản có 1-0-2 ở tỉnh miền Trung Việt Nam: Đắt hơn tôm, cá, du khách nhận xét "Thật không ngờ tới!"

Ẩm thực Việt Nam luôn gây ấn tượng với du khách không chỉ bởi sự đa dạng mà còn bởi những món ăn đặc biệt mà ít ai ngờ tới. Yếu tố tạo nên sự đặc biệt nằm ở hương vị, cách thưởng thức và cả nguyên liệu. Món ăn sau đây là một ví dụ như thế, có thể nói là có 1-0-2 ở Việt Nam.

Đó là món ăn từ một bộ phận của cá - đặc sản mắt cá ngừ Phú Yên (nay là Đắk Lắk). Nhiều du khách thắc mắc, vì sao chỉ là một bộ phận của cá, lại có thể trở thành món đặc sản nổi tiếng của địa phương miền Trung. "Thật sự không thể ngờ tới có đặc sản từ mắt cá, du lịch Phú Yên ai cũng nói nhất định phải ăn món này", du khách T.Danh (40 tuổi đến từ TP.HCM) nói.

Ảnh minh họa.

Đặc sản độc đáo, giàu dinh dưỡng

Mắt cá ngừ có kích thước lớn, với trọng lượng có thể lên đến 200g mỗi mắt, là bộ phận được coi là quý hiếm của loài cá ngừ đại dương, loài cá phổ biến ở vùng biển miền Trung Việt Nam.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng mắt cá ngừ không chỉ là một món ăn thông thường mà còn có giá trị dinh dưỡng cực kỳ cao. Mắt cá ngừ chứa nhiều Omega-3, DHA, và các vitamin A, E, cùng các khoáng chất có lợi cho mắt, hệ thần kinh và tim mạch. Vì thế, ngoài giá trị ẩm thực, mắt cá ngừ còn được coi là một nguồn dinh dưỡng quý giá.

Khảo sát tại các cửa hàng kinh doanh ẩm thực, nhà hàng đặc sản Phú Yên, món ăn này thường có giá từ 120.000 đến 150.000 đồng mỗi kg. Đây được đánh giá là mức giá cao hơn tương đối so với giá của các loại hải sản thông thường như tôm, cá hay nghêu, sò.

Ảnh minh họa

Vì tất cả những lý do trên, mắt cá ngừ trở thành đặc sản chắc chắn phải thử khi du khách đặt chân tới mảnh đất "tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". Món ăn như một biểu tượng, một ngôi sao sáng trên bản đồ ẩm thực địa phương.

Món ngon từ mắt cá ngừ

Hiện nay, khi đến Phú Yên, du khách có thể dễ dàng tìm thấy đặc sản mắt cá ngừ ở nhiều nhà hàng từ bình dân cho đến cao cấp hay cả trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Mắt cá ngừ có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, nhưng phổ biến nhất là mắt cá hầm thuốc bắc, một món ăn đậm đà và bổ dưỡng. Món ăn này không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn giúp bổ mắt, tăng cường sức khỏe hệ thần kinh và tim mạch. Mắt cá được hầm cùng các thảo dược như táo tàu, kỷ tử và các gia vị như gừng, hành tỏi, tạo nên một món ăn vừa bổ dưỡng, vừa thơm ngon.

Đặc biệt, món mắt cá ngừ hầm thuốc bắc thường được phục vụ trong thố đất nóng hổi, giữ ấm lâu, mang lại cảm giác ấm áp cho thực khách, nhất là vào những ngày trời se lạnh. Theo hướng dẫn của nhiều người bản địa, để giảm độ tanh của mắt cá, giúp món ăn dễ ăn hơn, thực khách hãy ăn cùng chút rau thơm, cho thực tiếp vào thố đất chứa mắt cá.

Mắt cá ngừ hầm thuốc bắc (Ảnh minh họa)

Ngoài cách hầm thuốc bắc, mắt cá ngừ cũng có thể được chưng cách thủy hoặc nấu cháo, lẩu tùy theo khẩu vị. Đây đều là những món có giá trị dinh dưỡng cao, hương vị độc đáo, khác biệt hoàn toàn với các món hải sản khác. Từ đó gây ấn tượng mạnh với các du khách.

Ngoài mắt cá ngừ, Phú Yên còn nổi bật với một loạt đặc sản hấp dẫn khác mà du khách không thể bỏ qua. Gỏi cá mai là món ăn tiêu biểu, được làm từ cá mai tươi sống, một loại cá nhỏ nhưng thịt rất ngọt và chắc. Gỏi cá mai thường được trộn cùng rau sống, gia vị và một ít nước mắm pha chế đặc biệt, tạo nên sự kết hợp tuyệt vời giữa vị tươi mát của cá và sự đậm đà của gia vị. Món này không chỉ ngon mà còn dễ ăn, thích hợp cho những ai yêu thích hải sản.

Ngoài ra, bánh hỏi lòng heo cũng là một món ăn đáng thử khi đến Phú Yên. Món này gồm bánh hỏi, một loại bánh làm từ gạo được thái thành sợi nhỏ, ăn kèm với lòng heo xào, thịt ba chỉ luộc và rau sống. Món ăn này có vị ngọt thanh của thịt heo và sự giòn ngon của bánh hỏi, đem lại một trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

Gỏi cá mai và bánh hỏi lòng heo là 2 món đặc sản ngon ở Phú Yên (Ảnh minh họa)

Và tất nhiên kông thể bỏ qua khi đến Phú Yên là hải sản tươi sống các loại. Tại các làng chài ven biển, du khách có thể thưởng thức các món hải sản như tôm hùm, nghêu, sò huyết… được chế biến ngay tại chỗ. Những món hải sản này luôn giữ được độ tươi ngon, ngọt tự nhiên, làm hài lòng mọi thực khách.