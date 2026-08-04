Đặc quyền nhận ngay 3,6 triệu đồng cho bộ đôi BF150S và BF150i cùng BEFORE ALL

Nhằm lan tỏa thói quen di chuyển bền vững và tối ưu chi phí cho cư dân đô thị, Before All công bố gói trợ giá trực tiếp 3,6 triệu đồng cho bộ đôi xe máy điện chủ lực BF150s và BF150i.

Trong bối cảnh xu hướng "chuyển đổi xanh" đang trở thành ưu tiên hàng đầu tại các thành phố lớn, việc sở hữu một phương tiện di chuyển thông minh, hiện đại và không khí thải là mục tiêu của đông đảo cư dân đô thị. Tuy nhiên, rào cản tài chính ban đầu từ các dòng xe điện hiệu năng cao thường khiến người tiêu dùng cân nhắc.

Là thương hiệu xe điện thuần Việt có hơn 14 năm kiên trì đồng hành cùng người tiêu dùng, Before All mới đây đã đưa ra quyết định ưu đãi 3,6 triệu đồng tiền mặt vào giá bán niêm yết cho bộ đôi xe điện thể thao BF150s và BF150i.

Mức trợ giá tiền mặt trực tiếp giúp dòng xe điện hiệu năng cao của Before All dễ tiếp cận hơn với đông đảo cư dân đô thị.

Giải pháp di chuyển tối ưu chi phí cho cư dân đô thị

Đối với người đi làm và cư dân sinh sống tại các đô thị đông đúc, tần suất di chuyển hàng ngày qua các cung đường ùn tắc khiến chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng xe máy xăng trở thành một khoản chi đáng kể. Thấu hiểu bài toán kinh tế này, gói trợ giá 3,6 triệu đồng từ Before All được tung ra như một giải pháp thiết thực, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi sang phương tiện xanh mà vẫn tối ưu hóa được ngân sách.

Giảm áp lực chi phí mua xe: Mức trợ giá 3,6 triệu đồng được khấu trừ thẳng vào hóa đơn thanh toán tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc, giúp người mua tiết kiệm ngay một khoản ngân sách.

Tiết kiệm chi phí vận hành hàng ngày: Theo tính toán thực tế, việc chuyển sang sử dụng xe điện giúp người dùng tiết kiệm tới 80% chi phí nhiên liệu so với xe máy xăng truyền thống, tối ưu hóa ngân sách chi tiêu hằng tháng cho các gia đình đô thị.

Bộ đôi BF150s và BF150i: Chuẩn mực xe điện thể thao cho đô thị

Không chỉ mang ý nghĩa kích cầu, bộ đôi BF150s và BF150i còn chinh phục cư dân đô thị nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hầm hố, bệ vệ và công năng thực dụng:

Kiểu dáng thể thao nhưng thanh lịch: Xe sở hữu phom dáng thể thao mạnh mẽ, sàn để chân rộng rãi, tư thế ngồi đầm chắc, tôn dáng người lái cùng không gian cốp chứa đồ lớn – lý tưởng cho nhu cầu đi làm, chở đồ hay di chuyển hàng ngày.

Vận hành đầm chắc, mạnh mẽ: Động cơ công suất cao giúp xe tăng tốc mượt mà, dễ dàng di chuyển linh hoạt qua các đoạn đường ùn tắc giờ cao điểm hay các dốc hầm chung cư.

Độc giả và khách hàng có thể tra cứu bảng thông số kỹ thuật chi tiết cùng các tùy chọn màu sắc trực tiếp tại trang chủ Before All.

BF150i và BF150s là giải pháp di chuyển thông minh, đầm chắc cho cư dân tại các thành phố lớn.

Bền bỉ vượt qua mùa mưa bão nhờ chuẩn ISO 9001:2015 và Pin kháng nước

Để lối sống xanh thực sự đi vào đời sống một cách bền vững, chất lượng và khả năng thích ứng thời tiết của xe là yếu tố then chốt. Before All khẳng định lợi thế của thương hiệu Việt lâu năm bằng bệ đỡ sản xuất tự chủ từ tổ hợp nhà máy 50.000m² tại Thạch Thất (Hà Nội):

Chất lượng sản xuất chuẩn quốc tế: Toàn bộ xe xuất xưởng đều đạt chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

Công nghệ Pin Lithium an toàn: Khối pin tích hợp mạch BMS thông minh đã qua kiểm định chống nước, cho phép xe di chuyển an toàn, ổn định qua các điểm ngập nước đô thị mùa mưa bão mà không lo chập cháy.

Năng lực tự chủ đóng gói pin và sản xuất khép kín mang lại sự an tâm cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, nhờ lợi thế chủ động dây chuyền sản xuất trong nước, hệ thống đại lý của Before All luôn sẵn có 100% nguồn linh kiện, phụ tùng chính hãng, đảm bảo quy trình bảo trì, bảo dưỡng diễn ra nhanh chóng, thuận tiện cho người bận rộn.

Lan tỏa thông điệp sống xanh cùng thương hiệu Việt

Chương trình vượt dốc đổ quà không đơn thuần là một giải pháp kích cầu tiêu dùng, mà còn thể hiện cam kết dài hạn của Before All cùng Tập đoàn Tuấn Nghĩa trong sứ mệnh thúc đẩy chuyển đổi xanh toàn diện. Bằng việc đưa các dòng xe điện chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng, Before All không chỉ kiến tạo một nền tảng giao thông thông minh, bền vững cho tương lai, mà còn hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau.

Quý khách hàng có thể truy cập website chính thức hoặc ghé thăm hệ thống đại lý Before All trên toàn quốc để tìm hiểu chi tiết và đăng ký lái thử.