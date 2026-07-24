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Đặc nhiệm SBS bắn hạ 22 xe tăng Nga chỉ trong 1 ngày

Bạch Dương
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Lực lượng Hệ thống không người lái (SBS) Ukraine đang cho thấy hiệu quả rất cao khi ngăn chặn cuộc tấn công của Quân đội Nga.

Chỉ riêng trong ngày 22/7, các binh sĩ đặc nhiệm thuộc Lực lượng hệ thống không người lái đã bắn trúng 18 chiếc gây hư hỏng nặng và phá hủy tại chỗ 4 xe tăng Nga đang cố gắng đột phá tuyến phòng thủ của Ukraine.

Điều này đã được nêu trong báo cáo của SBS về 24 giờ chiến sự qua.

Ngoài ra, Trung tâm Mục đích Đặc biệt Omega của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã đánh trúng ít nhất 1 xe tăng T-72B3A thế hệ mới nhất, được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M (KAZ).

Tổng cộng có 10 xe tăng trong đoàn xe. Hiện chưa rõ có bao nhiêu xe trong nhóm tác chiến được trang bị hệ thống này.

Tuy nhiên, qua ví dụ mới nhất, rõ ràng tổ hợp Arena-M chưa thể phát huy tác dụng 100% khi chống lại máy bay không người lái tấn công cảm tử như những gì phía Nga khẳng định.

Máy bay không người lái Ukraine tấn công xe tăng T-72B3A trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Arena-M.

Theo nhà phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) với biệt danh imi (m), cuộc tấn công được thực hiện bởi máy bay không người lái FPV gần khu định cư Mayak thuộc vùng Donetsk.

Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine - Tướng Oleksandr Pivnenko báo cáo ở một số khu vực, lực lượng Nga nhiều gấp 6 lần so với quân phòng thủ Ukraine.

"Ở một số khu vực, tỷ lệ binh sĩ của chúng ta so với lực lượng địch lên tới 1/6. Tuy nhiên các binh sĩ thuộc Quân đoàn 1 của Nhóm tác chiến Hải quân Azov vẫn giữ vững toàn bộ các tuyến phòng thủ đã định, đẩy lùi cả những cuộc tấn công bất ngờ và gây tổn thất đáng kể cho quân Nga cả về nhân lực và trang thiết bị", ông Pivnenko nhấn mạnh.

Theo Militarnyi
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