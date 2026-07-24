Đã tìm thấy mẹ "ca sĩ quốc dân" để lại thư lạ, đột ngột biến mất suốt 2 tuần

Phía nữ ca sĩ này đã nhanh chóng ra thông báo làm rõ mối quan hệ với mẹ ruột.

DongA Ilbo đưa tin mẹ nữ ca sĩ Jang Yoon Jung - người bị tình nghi lừa đảo đầu tư hàng chục triệu won - đã bị cảnh sát bắt giữ và bàn giao cho viện kiểm sát. Bà Yuk bị Bà Yuk bị cáo buộc nhận hàng chục triệu won từ một người quen dưới danh nghĩa đầu tư nhưng không trả lợi nhuận như đã hứa.

Trước đó, cảnh sát đã tạm điều tra vì bà Yuk đột ngột mất tích, không thể xác nhận vị trí do thiếu thông tin về sinh hoạt hàng ngày của bà, chẳng hạn như nhật ký sử dụng điện thoại di động và lịch sử sử dụng thẻ tín dụng. Sau khi theo dõi được tung tích và bắt giữ mẹ Jang Yoon Jung, cảnh sát đã bắt giữ bà Yuk và xin lệnh bắt, được tòa án ban hành vào tuần trước.

Hiện tại, sát đã bàn giao vụ án cho viện kiểm sát sau khi điều tra các tình tiết gây án và quy mô thiệt hại. Phía nữ ca sĩ nhạc trot đình đám lên tiếng phủ nhận liên quan đến các hoạt động lừa đảo của mẹ: "Jang Yoon Jung hoàn toàn không có liên hệ gì đến những cáo buộc của bà Yuk".

Cảnh sát đã bắt giữ mẹ của Jang Yoon Jung sau thời gian dài bà mất tích. Ảnh: Sports Kyunghang

Trước đó vào đầu tháng 7, The Fact đưa tin mẹ của "nữ hoàng nhạc trot" Jang Yoon Jung đã mất tích từ ngày 18/6. Bà Yuk mất liên lạc sau khi gửi tin nhắn dài trên KakaoTalk cho 1 phóng viên The Fact.

Thông điệp cuối cùng của bà Yuk chứa đựng những biểu hiện về khó khăn tài chính cùng cực và sự tuyệt vọng về tâm lý. Bà bày tỏ sự đấu tranh với thực tại, viết rằng: "Sẽ tuyệt vời biết bao nếu tôi có một ngôi nhà để trở về và có thể tự tay nấu những bữa ăn ấm áp. Nỗi đau của tôi ngày càng lớn, vì vậy tôi dành cả ngày để khóc và đi lang thang; thay vì sống như thế này, tôi thà... Tôi nghĩ đây sẽ là tin nhắn cuối cùng của tôi. Tôi xin lỗi vì đã gây ra cho bạn nhiều đau khổ như vậy. Mong bạn luôn khỏe mạnh và thành công trong mọi việc. Tạm biệt" . Cũng có thông tin cho rằng bà đã để lại một bức thư riêng gửi cho con gái mình - ca sĩ nhạc trot nổi tiếng Jang Yoon Jung.

Mẹ nữ ca sĩ để lại thư lạ rồi biến mất. Ảnh: Starnews

Cảnh sát sau đó vào cuộc tìm kiếm bà Yuk, nhưng cuộc điều tra đã bị tạm dừng do không có bất kỳ "dấu hiệu sự sống" nào, chẳng hạn như sóng điện thoại di động hoặc hồ sơ thanh toán thẻ tín dụng của bà Yuk. Tuy nhiên cảnh sát cững chưa kết luận bà Yuk đã qua đời hay chưa. Có thông tin cho rằng thời điểm tin nhắn cuối cùng của bà Yuk trùng với thời điểm bà bị thẩm vấn với tư cách là nghi phạm trong một vụ án lừa đảo tại Sở Cảnh sát Songpa, Seoul. Vào thời điểm đó, bà Yuk cũng rời khỏi nơi thường trú từ tháng 3 năm nay, bắt đầu sống lang thang ở các goshiwon (phòng trọ hộp diêm) mỗi ngày.

Trước đó, chương trình Case Manager của đài JTBC đưa tin về cáo buộc bà Yuk lừa đảo đầu tư bằng cách mượn danh con gái Jang Yoon Jung. Theo báo cáo, bà Yuk đã nhận hàng chục triệu won từ một người tên "A", người mà bà gặp tại một phòng tắm hơi, với lời hứa sẽ giúp họ kiếm tiền nếu họ đầu tư vào chương trình Miss Trot có Jang Yoon Jung tham gia. Tuy nhiên đến hạn thanh toán, bà Yuk đã né tránh yêu cầu, nói rằng: "Có việc đột xuất nên tôi không thể đưa tiền cho anh/chị. Tôi cũng đang gặp khó khăn và chỉ muốn chết đi cho rồi" . Do đó, con gái của A đã đệ đơn kiện bà Yuk vì tội lừa đảo vào tháng 4 năm ngoái.

Đài JTBC vạch trần vụ lừa đảo của bà Yuk. Ảnh: JTBC