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Đã tìm ra “thần dược” bổ tim – không phải táo đỏ

Trà My (Theo Aboluowang)
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Bí đỏ vào mùa không chỉ thơm ngọt, dễ chế biến mà còn chứa chất xơ và beta-carotene. Thêm loại quả quen thuộc này vào thực đơn là cách làm phong phú chế độ ăn tốt cho tim mạch.

“Ngũ cốc nuôi dưỡng cơ thể” là quan niệm được nhắc đến trong sách Hoàng Đế Nội Kinh của Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò của các loại lương thực trong chế độ ăn hằng ngày. Mùa thu cũng là thời điểm bí đỏ vào mùa, được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt bùi, dễ chế biến thành nhiều món ăn như hấp, nấu cháo, nấu súp hoặc làm bánh mì, bánh bao.

Theo trang tin Trung Quốc Aboluowang, khi nói đến thực phẩm bổ tim, nhiều người sẽ nghĩ đến táo đỏ. Tuy nhiên, bí đỏ cũng là một thực phẩm có lợi ích tốt cho sức khỏe tim mạch, có thể dùng thay một phần thực phẩm giàu tinh bột trong bữa ăn. Loại quả này chứa chất xơ và beta-carotene – tiền chất của vitamin A, giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Nhờ đó, bí đỏ vừa tạo cảm giác no lâu, vừa góp phần làm phong phú thực đơn, thay vì chỉ ăn cơm trắng và các loại thực phẩm làm từ bột mì tinh chế.

Bí đỏ có lợi ích gì đối với sức khỏe tim mạch?

Bí đỏ được xem là thực phẩm đáng cân nhắc trong chế độ ăn hướng đến sức khỏe tim mạch. Bí đỏ có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ cung cấp chất xơ và các dưỡng chất thực vật. Một tổng quan hệ thống và phân tích gộp đăng trên tạp chí BMC Medicine năm 2022 cho thấy tăng lượng chất xơ trong chế độ ăn có thể giúp giảm huyết áp ở người bị tăng huyết áp, đồng thời cải thiện một số chỉ số mỡ máu ở người mắc bệnh tim mạch.

Chất xơ trong bí đỏ còn giúp hỗ trợ hoạt động tiêu hóa; đồng thời, việc tăng cường rau củ và thực phẩm giàu chất xơ trong khẩu phần có thể góp phần cải thiện chất lượng chế độ ăn nói chung.

Bên cạnh đó, bí đỏ chứa beta-carotene, một chất chống oxy hóa mà cơ thể có thể chuyển hóa thành vitamin A. Vitamin A cần thiết cho thị lực, hệ miễn dịch và nhiều chức năng sinh lý khác.

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Để bảo vệ tim, điều quan trọng là duy trì chế độ ăn cân bằng, đa dạng thực phẩm, hạn chế muối và chất béo bão hòa, đồng thời kết hợp vận động thường xuyên. Bí đỏ có thể là một lựa chọn phù hợp trong chế độ ăn này.

3 cách chế biến bí đỏ đơn giản cho bữa ăn hằng ngày

Cháo gạo bí đỏ

Bí đỏ gọt vỏ, cắt miếng rồi hấp chín và nghiền nhuyễn. Nấu gạo với nước đến khi hạt gạo nở mềm, sau đó cho bí đỏ vào khuấy đều, tiếp tục đun đến khi hỗn hợp sánh mịn. Bí đỏ vốn có vị ngọt tự nhiên nên có thể không cần thêm đường.

- Ảnh 2.

Cháo bí đỏ thơm ngon, dễ ăn.

Bánh bí đỏ

Bí đỏ hấp chín, nghiền nhuyễn rồi trộn với bột nếp khi còn ấm. Nhào đến khi bột không dính tay, chia thành từng phần nhỏ, vo tròn rồi ấn dẹt. Có thể rắc thêm mè trắng và áp chảo với một ít dầu ở lửa nhỏ đến khi bánh chín vàng hai mặt.

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Bánh bí đỏ là món tráng miệng phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Bánh bao bí đỏ

Trộn bí đỏ hấp chín, nghiền nhuyễn với bột mì và men nở, thêm một ít đường nếu thích. Nhào bột đến khi mịn, ủ cho nở khoảng gấp đôi, sau đó tạo hình bánh bao và tiếp tục ủ lần hai. Hấp bánh khoảng 15 phút sau khi nước sôi, rồi tắt bếp và để thêm vài phút trước khi mở nắp.

- Ảnh 4.

Bánh bao bí đỏ vừa có thể ăn trong bữa chính và bữa phụ.

Mùa thu là thời điểm thích hợp để đưa bí đỏ vào thực đơn. Bạn có thể thay đổi cách chế biến giữa cháo gạo bí đỏ vào buổi sáng, bánh bí đỏ cho bữa phụ hoặc bánh bao bí đỏ dùng trong bữa chính. Nhờ hương vị ngọt bùi và khả năng kết hợp với nhiều nguyên liệu, bí đỏ giúp bữa ăn thêm đa dạng mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào cơm trắng hay bánh mì làm từ bột tinh chế.

Điều gì xảy ra khi bạn ăn 1 quả táo hấp mỗi ngày?
Tags

tim mạch

chất xơ

beta-carotene

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