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Đã tìm được 160 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

THY HUỆ
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Lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực khai quật thứ hai ở Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số hài cốt quy tập được lên 160 bộ.

Ngày 31/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ hai (Khu B) trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riên g (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, trong ngày, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến 31/7/2026, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 160 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong số này có 138 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt thuộc 4 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 2 vị trí tại Khu B.

Hiện Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử và các đơn vị liên quan để làm rõ quy mô các khu chôn cất tập thể còn lại.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ cuối tháng 6/2026, sau quá trình thu thập thông tin từ các nhân chứng lịch sử, đối chiếu tư liệu và khảo sát thực địa tại khu vực được xác định là một phần của Nghĩa trang Đô Thành cũ - nơi nhiều chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được chôn cất tập thể.

Tại Khu A (vị trí khai quật đầu tiên), lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng các di vật quân dụng và vật dụng cá nhân.

Trên cơ sở lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát bằng radar xuyên đất (GPR), Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở Khu B, cách vị trí khai quật đầu tiên khoảng 50 m.

Những ngày gần đây, việc mở rộng khai quật tại Khu B liên tục mang lại kết quả, góp phần nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng lên 160 bộ, đồng thời tiếp tục củng cố cơ sở cho thấy khu vực này còn nhiều vị trí chôn cất tập thể chưa được khai quật.

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