Đã rõ tung tích của Mỹ Tâm sau lần đầu công khai Mai Tài Phến ở Mỹ

Sau concert 4000 vé hết sạch ở Mỹ, Mỹ Tâm tiếp tục phủ sóng bằng loạt hoạt động mới gây chú ý.

Sau đêm concert cá nhân cháy vé tại Las Vegas, mọi động thái của Mỹ Tâm tại Mỹ đều trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Không chỉ gây sốt với khoảnh khắc hiếm hoi xuất hiện cùng Mai Tài Phến trên sân khấu, nữ ca sĩ còn tiếp tục khiến mạng xã hội xôn xao khi lộ diện tại sự kiện thể thao được quan tâm nhất hành tinh.

Sáng 8/6 (theo giờ Việt Nam), liveshow cá nhân của Mỹ Tâm đã chính thức diễn ra tại Las Vegas (Mỹ)

Sáng 8/6 (theo giờ Việt Nam), liveshow cá nhân của Mỹ Tâm đã chính thức diễn ra tại Las Vegas (Mỹ), đánh dấu lần thứ hai nữ ca sĩ tổ chức đêm nhạc riêng tại thị trường này. Chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả trong và ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng người Việt đang sinh sống tại hải ngoại. Với hơn 4.000 vé được bán hết, đây được xem là thành tích đáng chú ý đối với một concert cá nhân của nghệ sĩ Việt tổ chức ở nước ngoài.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, sức hút của Mỹ Tâm vẫn được duy trì ổn định, đặc biệt với tệp khán giả hải ngoại trung thành. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp Mỹ Tâm tổ chức thành công một liveshow cá nhân tại Mỹ trong tình trạng cháy vé. Trước đó, concert My Soul diễn ra tại Las Vegas vào năm 2024 cũng ghi nhận lượng vé được tiêu thụ hết trong thời gian ngắn. Thành tích này giúp Mỹ Tâm trở thành một trong những nghệ sĩ Việt hiếm hoi liên tiếp tạo nên những đêm nhạc riêng sold-out tại thị trường Mỹ.

Concert thứ 2 của Mỹ Tâm ở Mỹ cháy vé

Nhiều khoảnh khắc trong đêm diễn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, từ màn tương tác gần gũi với khán giả cho đến những tiết mục được dàn dựng công phu. Trong đó, hình ảnh Mỹ Tâm nằm hát trên sân khấu hay những khoảnh khắc xuất hiện cùng Mai Tài Phến trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất. Lần đầu tiên, nam diễn viên xuất hiện công khai trong liveshow của Mỹ Tâm tại Mỹ, tạo nên khoảnh khắc khiến hàng nghìn khán giả bất ngờ và thích thú.

Mai Tài Phến lần đầu xuất hiện trên sân khấu concert Mỹ Tâm ở Mỹ

Ở concert lần này, Mai Tài Phến cũng tham gia vào ê-kíp sản xuất chương trình. Trên sân khấu, anh cùng Mỹ Tâm gửi lời cảm ơn tới khán giả đã ủng hộ bộ phim TÀI . Đây là một trong số rất ít lần cả hai đồng hành công khai trong một sự kiện âm nhạc thay vì các hoạt động quảng bá điện ảnh như trước đây. Sự xuất hiện của Mai Tài Phến lập tức khiến không khí đêm diễn trở nên đặc biệt hơn. Mỹ Tâm liên tục cười ngại ngùng trong lúc giao lưu, tạo nên những tương tác đáng yêu khiến người hâm mộ thích thú. Những hình ảnh này nhanh chóng phủ sóng các nền tảng mạng xã hội, đồng thời làm dấy lên thêm nhiều cuộc thảo luận về mối quan hệ của cặp đôi sau nhiều năm gắn bó nhưng luôn kín tiếng.

Sau concert thành công, Mỹ Tâm tiếp tục lưu lại Mỹ. Những hình ảnh mới nhất được nữ ca sĩ chia sẻ đã phần nào hé lộ hành trình tiếp theo của cô tại xứ cờ hoa. Rạng sáng 23/6 (giờ Việt Nam), Mỹ Tâm khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải loạt ảnh check-in tại AT&T Stadium, nơi diễn ra trận đấu giữa Argentina và Áo trong khuôn khổ World Cup 2026.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn: “First timeeee…” cùng lời nhắn đầy tình cảm dành cho Lionel Messi. Chỉ một vài từ ngắn ngủi nhưng đủ cho thấy sự phấn khích của Mỹ Tâm khi lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến siêu sao người Argentina thi đấu trên sân cỏ. Trong loạt ảnh được đăng tải, Mỹ Tâm diện áo đấu Argentina, hòa mình hoàn toàn vào bầu không khí cuồng nhiệt của sân vận động.

Mỹ Tâm đi xem World Cup

Mỹ Tâm phấn khích khi thần tượng ghi bàn

Nữ ca sĩ liên tục ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên khán đài, thoải mái selfie, giơ tay ăn mừng và tạo biểu tượng trái tim hướng về phía sân đấu. Hình ảnh đời thường nhưng tràn đầy năng lượng của "Họa mi tóc nâu" nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú khi thấy Mỹ Tâm tận hưởng chuyến đi theo cách rất khác so với hình ảnh quen thuộc trên sân khấu. Mỹ Tâm gây bão MXH với những khoảnh khắc "đi đu idol" Messi quá đỗi bình dị. Sao hạng S của làng nhạc Việt cũng bấn loạn khi được xem thần tượng thi đấu, tạo nên lịch sử 1 cách trực tiếp.

Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn là một trong số ít nghệ sĩ có sức hút đặc biệt với công chúng. Chính vì vậy, mọi động thái của nữ ca sĩ đều dễ dàng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi. Đặc biệt trong chuyến đi Mỹ lần này, sự đồng hành của Mai Tài Phến cùng những khoảnh khắc hiếm hoi xuất hiện chung công khai đã khiến sức nóng của hành trình tăng lên đáng kể.

Chuyến đi Mỹ của Mỹ Tâm đang tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội

Từ concert sold-out hơn 4.000 vé tại Las Vegas cho đến lần đầu công khai xuất hiện cùng Mai Tài Phến trên sân khấu và mới nhất là khoảnh khắc có mặt ở World Cup để cổ vũ Messi, chuyến đi Mỹ của Mỹ Tâm đang tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Với người hâm mộ, đây không chỉ là một chuyến công tác hay lưu diễn đơn thuần, mà còn là dịp hiếm hoi được nhìn thấy nhiều hơn những khoảnh khắc đời thường của nữ ca sĩ vốn nổi tiếng kín tiếng suốt nhiều năm qua.

Ảnh: FBNV