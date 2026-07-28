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Đã rõ chuyện Hoà Minzy đang mang thai

Hạ Anh
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Hoà Minzy đã đích thân lên tiếng đáp trả thông tin có tin vui.

Mới đây, Hòa Minzy trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện trong chiếc váy babydoll rộng rãi. Không chỉ lựa chọn trang phục có phom dáng suông, nữ ca sĩ còn nhiều lần vô thức đặt tay lên vùng bụng, khiến không ít cư dân mạng đặt nghi vấn cô đang mang thai. Tin đồn càng lan truyền mạnh khi bên dưới một đoạn video, nhiều khán giả liên tục để lại bình luận hỏi thăm và chúc mừng nữ ca sĩ nếu thực sự có tin vui. Thậm chí, một tài khoản còn hài hước nhắn nhủ: "Năm sau bé hợp tuổi mẹ. Bà nhất định phải thêm em bé nữa cho anh Bo nha".

Không để thông tin lan rộng, Hòa Minzy đã trực tiếp phản hồi bình luận này bằng câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy hài hước: "Đang săn đây bà ui". Không dừng lại ở đó, khi một người khác thẳng thắn hỏi: "Ai đồn bà có bầu hả?", Hòa Minzy tiếp tục lên tiếng giải thích nguyên nhân khiến nhiều người hiểu lầm. Nữ ca sĩ dí dỏm viết: "Xin lỗi vì thích mặc babydoll".

Chỉ với hai câu trả lời ngắn, Hòa Minzy gần như đã xóa tan những đồn đoán bầu bí đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, việc cô thường xuyên diện váy babydoll đơn giản xuất phát từ sở thích thời trang chứ không phải để che giấu chuyện mang thai như nhiều người suy diễn.

Hoà Minzy bị soi mặc váy thùng thình, đặt tay lên bụng

Hoà Minzy nhanh chóng lên tiếng trước nghi vấn đang mang thai

Cuộc sống hiện tại của Hòa Minzy

Khác với nhiều cặp đôi trong showbiz, Hòa Minzy và Văn Cương không lựa chọn công khai chuyện tình cảm ngay từ đầu. Dù bén duyên sau khi cùng tham gia Sao Nhập Ngũ 2022, cả hai đã âm thầm tìm hiểu trong một thời gian dài. Hòa Minzy từng cho biết bạn trai luôn tôn trọng mong muốn giữ kín đời tư của cô, sẵn sàng đứng phía sau để nữ ca sĩ tập trung phát triển sự nghiệp.

Khi chính thức xác nhận mối quan hệ, Hòa Minzy cũng lần đầu tiết lộ tên của bạn trai là Văn Cương. Chia sẻ về gia đình đối phương, nữ ca sĩ cho biết bố mẹ anh đều là nông dân, ngoài làm ruộng còn trồng vải, rau và ngô để tăng thêm thu nhập. Theo nhiều nguồn tin, Hòa Minzy và Văn Cương quen nhau từ chương trình Sao Nhập Ngũ, sau đó dần phát triển mối quan hệ từ bạn bè thành người yêu.

Hoà Minzy có cuộc sống vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ nhắc đến chồng trên MXH

Trong bài viết công khai bạn trai, Hòa Minzy khiến nhiều người xúc động khi trải lòng: "Em vui vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống, để ông biết cháu gái của ông được yêu thương và trân trọng đến nhường nào." Nữ ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn bạn trai vì đã kiên nhẫn chờ cô sẵn sàng công khai chuyện tình cảm, chấp nhận lùi về phía sau suốt thời gian dài để cô toàn tâm toàn ý cho công việc. Hòa Minzy bày tỏ, ở bên Văn Cương, cô luôn cảm thấy bình yên, được tiếp thêm động lực để phát triển sự nghiệp và hạnh phúc khi giờ đây anh có thể tự hào giới thiệu với mọi người rằng người vợ anh thường nhắc đến chính là Hòa Minzy.

Tuy nhiên, sau khi chia sẻ chuyện tình cảm, Hòa Minzy cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Trước những tranh luận trên mạng xã hội, nữ ca sĩ giải thích rằng cô vốn không muốn công khai quá nhiều vì Văn Cương là quân nhân, công việc đặc thù đòi hỏi sự tập trung và thường xuyên thực hiện nhiệm vụ. Hòa Minzy cho biết bạn trai thuộc đơn vị trực chiến nên luôn trong trạng thái sẵn sàng, thời gian dành cho gia đình rất hạn chế. Dịp Tết vừa qua, anh cũng phải trực liên tục từ những ngày cận Tết đến sau mùng 6, mùng 7. Chính vì vậy, cô mong mọi người thông cảm và khẳng định sẽ chỉ chia sẻ những dấu mốc thật sự đặc biệt của cả hai khi cảm thấy phù hợp.

Hoà Minzy và Văn Cương công khai mối quan hệ sau 4 năm yêu đương

Ảnh: FBNV

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