Đả nữ gợi cảm bậc nhất thế giới 50 tuổi vẫn trẻ đẹp khó tin: Bí quyết gói gọn trong 3 điều

Trà My (Theo Elle) |

Một đả nữ nổi tiếng thế giới đã góc nhìn thẳng thắn về vẻ đẹp, lão hóa và áp lực tuổi tác, đồng thời tiết lộ bí quyết chăm sóc da đơn giản nhưng hiệu quả.

Charlize Theron (sinh ngày 7 tháng 8 năm 1975) là một nữ diễn viên và nhà sản xuất người Nam Phi và Mỹ. Là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới, cô đã nhận được nhiều giải thưởng khác nhau, bao gồm Giải Oscar và Giải Quả cầu vàng. Năm 2016, Time đã vinh danh cô là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Charlize Theron được mệnh danh là "đả nữ" hàng đầu Hollywood, nổi tiếng với sự đa tài, nhan sắc quyến rũ và khả năng thực hiện các pha hành động đỉnh cao. Từ mỹ nhân Nam Phi, cô vươn lên thành sao hạng A nhờ các vai diễn gai góc trong Monster (đoạt Oscar), Mad Max: Fury Road, và Atomic Blonde.

Charlize Theron được mệnh danh là "đả nữ" hàng đầu Hollywood.

Hiện, Charlize Theron đóng vai chính trong phim kinh dị sinh tồn Apex của Netflix, dự kiến ra mắt vào ngày 24 tháng 4 năm 2026, đồng thời cô cũng là nhà sản xuất và tự mình thực hiện các pha nguy hiểm trong phim. Cô cũng sẽ đóng cùng Demi Moore trong phim kinh dị Tyrant sắp ra mắt của Amazon MGM. Ngoài ra, Theron sẽ tham gia phim The Odyssey của Christopher Nolan trong vai Calypso, dự kiến phát hành vào ngày 17 tháng 7 năm 2026.

Người phụ nữ 50 tuổi cũng là một trong những biểu tượng sắc đẹp nổi tiếng nhất thế giới. Trên thảm đỏ, Charlize thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài gợi cảm, quyến rũ. Làn da trắng, căng mịn và thân hình thon gọn của cô nhiều lần “gây sốt” trên Instagram - fan hâm mộ không ngại dành những lời khen có cánh cho nữ diễn viên.

Trong loạt ảnh nữ diễn viên mới đăng tải, 173.000 người đã thả tim và hơn 4.500 người đã bình luận. Một người viết "quá đẹp" trong khi người khác nhận xét "tuyệt vời". Người thứ ba còn gọi Charlize là "diva", trong khi người khác khen cô là "nữ hoàng".

Charlize khiến fan "điên đảo" với những bức ảnh gợi cảm trên mạng xã hội.

Mặc dù có vẻ đẹp “hack tuổi” và đáng ngưỡng mộ ở tuổi 50, nhưng cách đả nữ nhìn nhận về vẻ đẹp lại thực tế và thẳng thắn hơn nhiều so với những gì công chúng thường nghĩ.

Quan niệm về cái đẹp

Trong cuộc phỏng vấn năm 2025 với tạp chí Elle UK, nữ diễn viên chia sẻ rằng mối quan hệ của cô với cái đẹp đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Khi còn trẻ, cô từng chịu ảnh hưởng từ những tiêu chuẩn khắt khe của ngành công nghiệp giải trí, nơi tuổi trẻ và ngoại hình thường được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 40 và tiến gần tuổi 50, cô bắt đầu có cái nhìn thoải mái và tự tin hơn với sự thay đổi của bản thân.

Cô thừa nhận rằng việc lão hóa là điều không thể tránh khỏi, và thay vì chống lại nó, cô học cách chấp nhận. Theo cô, khuôn mặt thay đổi theo thời gian là điều tự nhiên, và đó không phải là điều cần phải che giấu hay xấu hổ.

“Đối với tôi, vẻ đẹp nằm ở bên trong. Trong thập kỷ qua, tôi thực sự đã lắng nghe và cảm nhận về bản thân qua ánh mắt của chính mình, thay vì qua ánh mắt của người khác. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, và tôi hy vọng các cô gái trẻ cũng có thể sống theo phương châm đó.” nữ diễn viên nói.

Nữ diễn viên thừa nhận rằng việc lão hóa là điều không thể tránh khỏi, và thay vì chống lại nó, cô học cách chấp nhận.

3 mẹo chăm sóc sắc đẹp của đả nữ nổi tiếng

Trong thói quen chăm sóc da, đầu tiên, Charlize cho biết cô không theo đuổi một quy trình quá cầu kỳ. Là một bà mẹ bận rộn, cô ưu tiên những bước cơ bản nhưng hiệu quả. Buổi tối là thời điểm cô chăm sóc da nhiều nhất, với các sản phẩm như toner, serum và kem dưỡng để giữ ẩm và nuôi dưỡng làn da.

Về các sản phẩm chăm sóc da phải có, Charlize tiết lộ: “Kem chống nắng, kem dưỡng ẩm thật tốt và son dưỡng môi tốt. Đó có lẽ là những thứ bạn thực sự cần.”

Thứ hai, cô cũng nhấn mạnh rằng việc nghỉ ngơi đầy đủ đóng vai trò quan trọng không kém bất kỳ sản phẩm làm đẹp nào. Với lịch trình dày đặc và việc nuôi dạy con một mình, cô cố gắng cân bằng giữa công việc và chăm sóc bản thân, dù không phải lúc nào cũng hoàn hảo.

Đả nữ nói: “Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu ý nghĩa của từ "chăm sóc bản thân" cho đến khi có con, và giờ nó thực sự vô cùng quan trọng. Ngay cả khi mệt mỏi hay đi ra ngoài nhiều, tôi vẫn luôn dành một phần thời gian cho việc chăm sóc bản thân vì nó giúp tôi cảm thấy mình đang đầu tư thời gian và năng lượng cho chính mình; đó là thời gian dành cho bản thân mà tôi không nhất thiết có được trong những khoảng thời gian khác trong ngày.”

Là một bà mẹ bận rộn, cô ưu tiên những bước cơ bản nhưng hiệu quả.

Thứ ba, Charlize không tin vào việc theo đuổi vẻ đẹp một cách cực đoan. Cô cho rằng vẻ đẹp không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ cách bạn sống, cách bạn cảm nhận về bản thân và sự tự tin từ bên trong.

Cô cũng thẳng thắn nói về áp lực mà phụ nữ phải đối mặt khi già đi trong ngành giải trí. Theo cô, xã hội vẫn tồn tại tiêu chuẩn kép: đàn ông càng lớn tuổi càng được coi là hấp dẫn, trong khi phụ nữ lại bị đánh giá khắt khe hơn. Điều này khiến nhiều người cảm thấy phải cố gắng duy trì vẻ ngoài trẻ trung bằng mọi giá.

Một điểm đáng chú ý là Charlize không tin vào việc theo đuổi vẻ đẹp một cách cực đoan.

Tuy vậy, Charlize cho biết cô không muốn chạy theo những áp lực đó. Cô chọn cách sống thật với bản thân, chấp nhận sự thay đổi và tập trung vào những điều quan trọng hơn như gia đình, sức khỏe và sự cân bằng trong cuộc sống.

Cô cũng chia sẻ rằng làm mẹ đã thay đổi cách cô nhìn nhận về vẻ đẹp. Khi có con, cô không còn quá chú trọng vào những tiêu chuẩn bên ngoài mà quan tâm nhiều hơn đến việc trở thành một tấm gương tích cực cho các con — một người phụ nữ sống chân thật, tự tin và biết trân trọng bản thân.

Nữ diễn viên chọn cách sống thật với bản thân, chấp nhận sự thay đổi và tập trung vào những điều quan trọng.

Đối với Charlize, vẻ đẹp không phải là điều cố định hay hoàn hảo, mà là một hành trình thay đổi theo thời gian. Và chính sự tự tin, trải nghiệm sống cùng cách bạn đối diện với bản thân mới là yếu tố tạo nên sức hút lâu dài.

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

