Đà Nẵng: Răng giả ‘thường trú’ trong phổi người đàn ông suốt 20 năm, liên tục gây viêm sốt

Ngày 24/12, Bệnh viện Đà Nẵng cho hay các bác sĩ khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng vừa nội soi phế quản lấy thành công dị vật là hai chiếc răng giả bị rơi vào đường thở và tồn tại trong phổi người bệnh.

Các bác sĩ nội soi, gắp răng giả trong phổi bệnh nhân ra ngoài.

Bệnh nhân Nguyễn Đức H. (SN 1976, ngụ xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng sốt, ho, khó thở. Theo khai thác bệnh sử, bệnh nhân H. làm răng giả khi 22 tuổi. Một năm sau, bệnh nhân không may làm mất hai răng nhưng không xác định được nguyên nhân và cũng không thăm khám chuyên khoa.

Trong suốt những năm sau đó, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tình trạng viêm phổi tái diễn 1-2 đợt mỗi năm, chủ yếu tự mua thuốc điều trị, không chụp X-quang phổi hay kiểm tra chuyên sâu tại bệnh viện.

Gần đây, bệnh nhân xuất hiện ho nhiều, sốt, đến thăm khám tại bệnh viện tuyến dưới, chụp CT scan ngực phát hiện dị vật đường thở, nghi ngờ là kim loại, nên được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng để xử trí chuyên sâu.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau khi thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán dị vật đường thở tồn tại lâu ngày trong phổi. Ths. BS CKII Nguyễn Bá Hùng, Phó trưởng khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng cho biết, do dị vật đã bị bỏ quên hơn 20 năm, kèm theo tình trạng viêm đông đặc và xẹp phổi, nguy cơ dị vật bám dính chặt vào niêm mạc phế quản rất cao, ê-kíp điều trị ưu tiên điều trị kháng sinh và kháng viêm tích cực nhằm kiểm soát nhiễm trùng, giảm phù nề, hạn chế biến chứng trong quá trình can thiệp.

Sau khi tình trạng viêm nhiễm được cải thiện, bệnh nhân được tiến hành nội soi phế quản. Quá trình can thiệp ghi nhận dị vật là hai chiếc răng giả, đã bám dính lâu ngày trong lòng phế quản. Ekip nội soi đã gắp thành công dị vật trong phổi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân.

Sau khi nội soi, tình trạng hô hấp của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, hết sốt, giảm ho và đã được xuất viện.

Răng giả "thường trú" trong phổi bệnh nhân hơn hai thập kỷ.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hùng khuyến cáo, người dân cần đặc biệt cẩn trọng trong ăn uống và sinh hoạt hằng ngày nhất là khi ngậm các vật nhỏ như vỉ thuốc, đinh, tăm, hạt trái cây… Những dị vật này rất dễ đi vào đường thở trong lúc nói chuyện, cười, ho hoặc ngủ, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Khi nghi ngờ hít phải dị vật hoặc có các biểu hiện bất thường như ho kéo dài, có thể ho ra máu, viêm phổi tái diễn, khó thở, sốt không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa hô hấp để được thăm khám, chụp X-quang, CT scan và xử trí kịp thời, tránh chủ quan vì dị vật đường thở bỏ quên lâu ngày có thể gây tổn thương phổi nặng nề và tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.