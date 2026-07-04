Đã có ‘khách sộp’ mới tìm mua dầu Iran: Là nền kinh tế 4.000 tỷ USD, kho dự trữ dầu lớn thứ 3 thế giới

Đây có thể là tín hiệu vui cho thấy thoả thuận miễn trừ trừng phạt của Mỹ với Iran sẽ được kéo dài.

Iran đã bắt đầu đàm phán với các công ty Nhật Bản theo một thỏa thuận miễn trừ trừng phạt của Mỹ cho phép nước này nối lại việc bán dầu. Các bên mua tiềm năng đang tìm kiếm một thỏa thuận miễn trừ dài hạn hơn và sự đảm bảo về an toàn tàu, ba nguồn tin từ Iran và phương Tây cho biết.

Thỏa thuận miễn trừ là một phần của cuộc đàm phán hòa bình kéo dài 60 ngày giữa Tehran và Washington, được ban hành vào ngày 22/6 và hết hạn vào ngày 21/8.

Ba người mua Nhật Bản đang xem xét khả năng mua dầu thô từ Iran, lần đầu tiên kể từ năm 2019, hai nguồn tin Iran cho biết, những người từ chối nêu tên do tính nhạy cảm của vấn đề.

Các quan chức Nhật Bản và Iran đã có những cuộc đàm phán ban đầu về khả năng bán dầu, một nguồn tin trong ngành công nghiệp phương Tây quen thuộc với vấn đề này cũng thừa nhận.

Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và các nước châu Âu đã ngừng mua dầu của Iran khi các lệnh trừng phạt của Mỹ siết chặt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân của Iran năm 2018.

Trung Quốc là khách hàng chính của Iran trong những năm gần đây.

Bất kỳ giao dịch mua nào của Nhật Bản sẽ là vấn đề của các công ty tư nhân, một quan chức khác của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) nói với Reuters vào tháng 6, nhưng cho biết không rõ liệu các thỏa thuận như vậy có được tiến hành hay không do thời gian vận chuyển và các hợp đồng hiện có.Sự an toàn của bất kỳ chuyến đi bằng tàu chở dầu nào cũng phải được đảm bảo, quan chức này nói thêm.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ yêu cầu Mỹ gia hạn miễn trừ hiện tại do thời gian vận chuyển giữa Nhật Bản và Iran. Quan chức này nói thêm rằng hàng hóa sẽ được bốc dỡ tại đảo Kharg của Iran và sử dụng các tàu chở dầu do Nhật Bản vận hành.

Một quan chức cấp cao của Bộ Dầu mỏ Iran nói với Reuters rằng công ty dầu khí quốc gia Iran NIOC đã tiếp cận các khách hàng truyền thống, bao gồm cả Nhật Bản.

Việc đi lại bằng tàu qua eo biển Hormuz vẫn còn xa mức an toàn và cách thức hoạt động của nó sau khi một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Tehran và Washington được hoàn tất vẫn chưa được tiết lộ.

Cơ quan vận tải biển của Liên Hợp Quốc ước tính có khoảng 80 quả thủy lôi trôi nổi xung quanh khu vực trung tâm của tuyến đường thủy.

Việc đảm bảo bảo hiểm sẽ là thách thức lớn nhất, một quan chức cấp cao của một nhà máy lọc dầu lớn của Nhật Bản cho biết.

Nhật Bản hiện là nhà nhập khẩu dầu thô lớn thứ 4 thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ. Năm 2025, nước này nhập khẩu khoảng 2,2-2,4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Đây cũng là quốc gia sở hữu kho dự trữ dầu chiến lược của chính phủ lớn bậc nhất thế giới với 263 triệu thùng, chưa kể khoảng 220 triệu thùng dầu khác ﻿từ các doanh nghiệp dầu khí.

Theo Reuters﻿