Giá vàng hôm nay (4/7) bất ngờ diễn biến kỳ lạ

Sau hai phiên tăng liên tiếp, giá vàng trong nước bất ngờ có diễn biến khác.

Giá vàng trong nước bất ngờ "đứng im" sáng 4/7. Ảnh minh họa

Tính đến hơn 10h30' sáng nay (4/7), giá vàng trong nước bất ngờ “đứng im” khi hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên giá bán.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức từ 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên giá so với hôm qua. Trước đó, chỉ trong 2 ngày, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ nguyên mức giá trên với vàng miếng.

Cùng chiều với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng đi ngang sau hai ngày tăng mạnh. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức từ 147,5 – 151 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, vàng nhẫn Phú Quý giao dịch quanh mức từ 148 – 151 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng của Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 10h sáng nay.

Trong khi giá vàng trong nước đứng im, sáng nay, giá vàng thế giới kết thúc tuần giao dịch ở mức 4.174 USD/ounce, đánh dấu đà hồi phục mạnh mẽ của kim loại quý từ hơn 3.900 USD/ounce.

Trước đó, vào 21h ngày 3/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.176 USD/ounce, tương ứng tăng gần 54 USD. Chỉ tính riêng trong tuần này, giá vàng thế giưới đã tăng hơn 3,6%. Tuy nhiên, nếu so với một tháng trước, mức giá hiện tại của giá vàng vẫn thấp hơn 5,9%.

Thực tế giá hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 8/2026 cũng tăng 1,5% lên mức 4.186,8 USD/ounce. Đây là mặt hàng đã duy trì trên đường trung bình động 21 ngày, đồng thời tăng hơn 2% tính từ đầu tuần đến nay.

Trong tuần này, thế giới chứng kiến cú đảo chiều của giá vàng khi mặt hàng này hồi phục mạnh từ vùng 3.960 USD/ounce (mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025) lên mức giá hiện tại.

Với mức giá như trên, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao là khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Vì sao giá vàng thế giới hồi phục mạnh?

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh trong tuần này. Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch tại Mỹ. Động lực chính là đến từ báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ yếu hơn dự kiến. Điều này khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm, qua đó hỗ trợ dòng tiền quay trở lại thị trường giá vàng.

Cụ thể, theo ông Han Tan, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Bybit, nhận định rằng đà tăng của giá vàng được thúc đẩy bởi sự suy giảm mạnh số lượng việc làm mới tại Mỹ tháng trước. Theo vị chuyên gia này, phản ứng tăng giá ngay lập tức của vàng là hợp lý, nhất là trong bối cảnh thị trường giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Bên cạnh đó, đồng USD đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 sau báo cáo việc làm, qua đó giúp kim loại quý trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, theo ông Han Tan, trong dài hạn, các ngân hàng trung ương vẫn sẽ là một trụ cột quan trọng đối với nhu cầu vàng giao ngay, dù gần đây một số ngân hàng đã bán bớt lượng vàng nắm giữ để hỗ trợ đồng nội tệ.

Theo khảo sát thường niên mới nhất của Diễn đàn Các tổ chức Tiền tệ và Tài chính Chính thức (OMFIF), các nhà quản lý dự trữ ngoại hối vẫn giữ quan điểm rất tích cực đối với vàng. Theo đó, một số dự báo cho rằng giá vàng có thể dao động trong vùng từ 5.000 - 6.000 USD/ounce trong vòng một năm tới.

Trong khi đó, các ngân hàng trung ương không chỉ kỳ vọng giá tăng mà còn coi vàng là tài sản dự trữ chiến lược. Nguyên nhân là vàng có khả năng đa dạng hóa danh mục, duy trì thanh khoản và phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp.

Tương tự, Ngân hàng Goldman Sachs duy trì quan điểm lạc quan khi cho rằng nhu cầu mua vàng từ các quốc gia sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng của thị trường. Đáng chú ý, trong báo cáo mới nhất, ngân hàng này vẫn dự báo giá vàng có thể tiến sát 4.900 USD/ounce trong năm tới.