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Đã có hình thức kỷ luật 2 nữ sinh viên ngành Y livestream phản cảm

Lam Giang (Tổng hợp)
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Nhà trường cho biết, 2 nữ sinh trong sự việc đã nhận thức hành vi của mình là sai và hối lỗi.

Liên quan đến sự việc 2 nữ sinh viên ngành Y khoa, livestream phản cảm trong ca trực đêm 25/7 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, sáng 31/7, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ (Hà Nội) đã họp Hội đồng kỷ luật, theo thông tin trên báo Dân trí. Theo đó, 2 nữ sinh viên sẽ bị đình chỉ học tập 1 năm.

GS.TS. Đinh Văn Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ chủ trì cuộc họp. Đại diện truyền thông của nhà trường thông tin, với 100% phiếu đồng ý của các thành viên, Hội đồng kỷ luật quyết định đình chỉ 1 năm, hạ hạnh kiểm của hai sinh viên.

Báo VnExpress cho biết thêm, theo ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Truyền thông, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, Hội đồng kỷ luật đã cân nhắc quá trình học tập và căn cứ khung kỷ luật của trường. Để giữ gìn môi trường giáo dục lành mạnh, nhà trường kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm kỷ luật. 

Ông Long nói thêm, 2 nữ sinh trong sự việc đã nhận thức hành vi của mình là sai và hối lỗi. Nhà trường cũng chấn chỉnh toàn bộ sinh viên về việc này.

Đã có hình thức kỷ luật 2 nữ sinh viên ngành Y livestream phản cảm - Ảnh 1.

2 nữ sinh viên sẽ bị hạ hạnh kiểm, đình chỉ học 1 năm. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh viên mặc đồ nhân viên y tế, ngồi tại sảnh Bệnh viện Đa khoa Đức Giang livestream và có những lời nói phản cảm. 2 nữ sinh là sinh viên năm thứ 4, ngành Y khoa, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Sau sự việc, phía bệnh viện đã lập tức chấm dứt quá trình hướng dẫn thực tập, trả 2 sinh viên về cơ sở đào tạo.

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Tags

kỷ luật

sinh viên ngành y

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