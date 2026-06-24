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Cựu thủ tướng Israel thừa nhận chuyện lén đưa hàng vạn thiết bị Starlink vào Iran

Bình Giang
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Một cựu thủ tướng Israel vừa thừa nhận nước này từng bí mật đưa các thiết bị thu tín hiệu internet Starlink vào Iran nhằm hỗ trợ những người biểu tình chống chính phủ.

Logo của Starlink. (Ảnh: Reuters)

Ngày 23/6, ông Naftali Bennett - người giữ chức thủ tướng Israel từ năm 2021 - 2022, phát biểu tại Hội nghị Chính sách quốc tế JNS ở Jerusalem, rằng ông đã khởi xướng “quá trình mua sắm và bí mật đưa hàng chục nghìn thiết bị thu Starlink vào Iran, cho phép duy trì kết nối internet và các mạng xã hội”.

Starlink là dịch vụ internet vệ tinh thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk và hãng SpaceX, cung cấp tín hiệu internet thông qua vệ tinh.

Trước đây, Iran từng cáo buộc Israel và Mỹ bí mật đưa các thiết bị như vậy vào nước này nhằm phá hoại an ninh quốc gia. Starlink hiện không được cấp phép hoạt động tại Iran, nhưng ông Musk từng tuyên bố dịch vụ này vẫn đang được sử dụng ở đó.

Theo ông Bennett, các thiết bị trên được triển khai nhằm giúp người biểu tình phối hợp hoạt động và cuối cùng sẽ lật đổ chính quyền Iran.

“Đáng tiếc là Chính phủ Israel hiện nay, vốn hoạt động kém hiệu quả, đã dừng việc đó. Và khi các cuộc biểu tình nổ ra, cơ sở hạ tầng cần thiết đã không còn”, ông Bennett nói.

Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa phản hồi đề nghị cho biết ý kiến về phát biểu của ông Bennett. SpaceX cũng chưa đưa ra bình luận.

Giới chức Iran nhiều lần cắt internet của người dân trong các đợt biểu tình, như làn sóng xuống đường hồi tháng 1 và trong cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran từ cuối tháng 2.

Báo chí quốc tế trước đó từng đưa tin một số người Iran đã tìm cách kết nối với Starlink trong các đợt mất internet diện rộng.

Ông Bennett là lãnh đạo một đảng cánh hữu và là một trong số các chính trị gia đối lập đang cạnh tranh nhằm thay thế ông Netanyahu trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trước tháng 10.

Ông Bennett cho rằng Israel và các quốc gia Trung Đông khác cần “hợp lực để ngăn chặn” Iran.

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