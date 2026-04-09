Cứu sống thần kỳ trẻ 24 tháng tuổi bị đuối nước trong tình trạng đã nổi trên mặt ao

Ngày 9/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng của trẻ bị đuối nước đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Bệnh viện cho hay, cháu bé không may ngã xuống ao, thời gian ngâm nước không xác định. Khi được phát hiện, cháu đã bất tỉnh và nổi trên mặt nước. Gia đình nhanh chóng đưa trẻ lên bờ, tiến hành sơ cứu ban đầu rồi chuyển đến bệnh viện. Thông tin chi tiết về nơi ở của bé không được tiết lộ.

Sau khi được cấp cứu sức khỏe cháu bé đã ổn định.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, các bác sĩ khẩn trương cấp cứu cho bệnh nhi bằng nhiều biện pháp như hỗ trợ thở oxy, sử dụng kháng sinh dự phòng viêm phổi, chụp CT sọ não, X-quang phổi, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi liên tục bằng hệ thống monitor.

Các bác sĩ khoa Nhi cho biết, đây là trường hợp đuối nước may mắn được phát hiện và xử trí kịp thời. Tuy nhiên, đuối nước có thể gây tổn thương não, suy hô hấp nặng, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu nhanh chóng và đúng cách.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nắm vững kỹ năng sơ cứu đuối nước tại cộng đồng. Khi phát hiện nạn nhân, cần nhanh chóng đưa ra khỏi nước, kiểm tra hô hấp. Nếu nạn nhân còn thở, đặt nằm nghiêng an toàn, giữ ấm và đưa đến cơ sở y tế. Trường hợp nạn nhân ngừng thở, phải tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) ngay và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện gần nhất. Đáng lưu ý, không dốc ngược trẻ để “vắt nước” và không trì hoãn cấp cứu để thực hiện các thao tác không cần thiết. Ngay cả khi trẻ tỉnh lại, vẫn cần được theo dõi y tế do nguy cơ suy hô hấp muộn. Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, để phòng tránh tai nạn đuối nước, tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi gần ao, hồ, sông, suối khi không có người lớn giám sát.