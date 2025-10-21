Cứu sống bé sơ sinh mắc tim bẩm sinh phức tạp nhờ phát hiện từ trong bào thai

Theo bác sĩ, ThS. Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, đây là trường hợp đặc biệt hiếm gặp. Khi thai nhi được 21 tuần tuổi, trong lần siêu âm định kì các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường về tim và lập tức chuyển sản phụ đến Bệnh viện Bạch Mai để được sàng lọc và chẩn đoán chuyên sâu.

“Kết quả siêu âm tim thai cho thấy bé mắc tim bẩm sinh phức tạp, teo van động mạch phổi - một dạng bệnh lý nguy hiểm, đòi hỏi phải can thiệp cấp cứu ngay sau sinh. Vì vậy, chúng tôi đã lập kế hoạch sinh và can thiệp khẩn cấp tại Bạch Mai, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thuốc men và đội ngũ sẵn sàng ứng cứu”, bác sĩ Kiên cho biết.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe bệnh nhi.

Anh Nguyễn Văn T., cha của bé, chia sẻ đây là con thứ hai của vợ chồng anh. Khi biết tin con mắc bệnh tim bẩm sinh, cả gia đình gần như suy sụp. “Trước 18 tuần, mọi thứ đều bình thường. Nhưng đến tuần 21, bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường và chuyển vợ tôi đến Bạch Mai. Bác sĩ Kiên đã trực tiếp thăm khám, giải thích cặn kẽ và động viên vợ chồng tôi giữ thai, đồng thời lập kế hoạch theo dõi sát sao từ đó đến khi sinh”, anh T. kể.

Từ tuần thai thứ 23 trở đi, vợ anh được theo dõi định kì và luôn giữ liên lạc với các bác sĩ để cập nhật tình trạng tim thai. Đến tuần 32, gia đình quyết định đăng kí sinh tại Bệnh viện Bạch Mai nhằm sẵn sàng can thiệp ngay khi bé chào đời. “Đến tuần 37-38, khi vợ có dấu hiệu chuyển dạ, tôi đưa vợ ra Hà Nội sớm. Các bác sĩ chuẩn bị rất chu đáo, hướng dẫn từng bước. Tâm lí của vợ chồng tôi lúc ấy vừa lo lắng vừa tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ y bác sĩ”, anh nói.

Ngày 16/10, sản phụ được mổ lấy thai tại Bệnh viện Bạch Mai. Bé gái nặng 2,95kg chào đời an toàn, nhưng chỉ sau ít phút, tình trạng bé chuyển nặng do van tim dính, không có dòng máu lên phổi để trao đổi oxy. Nhờ sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước, ekip do bác sĩ Kiên phụ trách đã tiến hành can thiệp mở van tim khẩn cấp, duy trì dòng máu lên phổi và cứu sống bé khỏi nguy cơ tử vong.

“Sau can thiệp, dòng máu lên phổi đã được cải thiện, bé ổn định dần. Hiện bé đang được theo dõi tích cực và tiên lượng khả quan”, bác sĩ Kiên cho biết.

Nhớ lại khoảnh khắc chờ tin con, anh T. xúc động: “Khi bác sĩ can thiệp, tôi ngồi ngoài mà tim như muốn ngừng đập. Khi nghe bác sĩ báo con ổn, tôi chỉ biết khóc. Gia đình tôi thật sự biết ơn Bệnh viện Bạch Mai và các bác sĩ đã tận tâm cứu con tôi”.

Theo bác sĩ, với những trường hợp tim bẩm sinh phụ thuộc tuần hoàn phổi, nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, trẻ có thể tử vong trong 1-2 ngày đầu sau sinh khi ống động mạch tự nhiên đóng lại, khiến máu không thể lên phổi. “Phát hiện sớm từ giai đoạn bào thai giúp chúng tôi lập kế hoạch sinh và huy động đội ngũ can thiệp tim mạch ngay tại chỗ. Nhờ vậy, ca này đã được xử trí kịp thời và chủ động”, bác sĩ nhấn mạnh.

Từ câu chuyện này, bác sĩ khuyến cáo các mẹ bầu nên siêu âm tim thai ít nhất một lần trong thai kì, đặc biệt từ tuần thai thứ 18 trở đi, khi cấu trúc tim thai đã hình thành đầy đủ. “Tỉ lệ thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh chiếm khoảng 1-2% tổng số trẻ sinh ra. Trong đó có những trường hợp cần can thiệp cấp cứu ngay sau sinh. Phát hiện sớm không chỉ giúp lập kế hoạch sinh an toàn mà còn mang lại cơ hội sống cho trẻ - như trường hợp bé gái này”, bác sĩ chia sẻ.

Hiện tình trạng của bé đã ổn định, đang được chăm sóc đặc biệt tại Phòng Sơ sinh, Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai. “Nhìn con thở được, bú được, tôi thấy mọi lo lắng suốt mấy tháng qua tan biến. Gia đình tôi thực sự mang ơn các bác sĩ – những người đã mang lại sự sống cho con tôi”, anh T. xúc động nói.