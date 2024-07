Tiếng khóc xé lòng của bé gái 15 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng nặng

Đêm, vừa chợp mắt được 3 tiếng đồng hồ, chị Phan Thị Phượng (31 tuổi, trú thôn Bình Sơn, xã Hưng Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) lại choàng tỉnh giấc. Như một thói quen, chị đưa tay sờ mũi rồi áp sát tai của mình vào ngực của con gái Lê Phan Tâm An (15 tháng tuổi) đang ngủ bên cạnh để xem con còn thở hay không. Biết con đang ngủ say, chị lại tìm cách đánh thức con dậy để cho uống sữa và cũng để an tâm rằng con gái mình không "ngủ quên".



Bé Tâm An khóc ngặt nghẽo trên tay người mẹ.

Hơn một năm trôi qua kể từ ngày biết bệnh tim bẩm sinh của con diễn biến phúc tạp, chị Phượng luôn sống trong bất an, lo sợ. Sợ con sẽ rời bỏ mình mà đi bất cứ lúc nào, sợ con "ngủ quên", không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Bác sĩ kết luận con gái của tôi bị bệnh tim bẩm sinh, chính xác hơn là bị teo tịt động mạch phổi nặng. Nếu phẫu thuật thì tỉ lệ tử vong cao hơn tỉ lệ thành công, chỉ còn cách nằm viện điều trị để được kéo dài sự sống bên cha mẹ được ngày nào hay ngày đó.

Cơ thể con gái tôi hầu như không có động mạch phổi. Trong tim mọc các mạch máu nhỏ để nuôi cơ thể. Về lâu dài các mạch máu này sẽ bị tắc nghẽn dẫn đến đột tử bất cứ lúc nào. Có thể bé mất khi đang ngủ, cũng có thể mất khi mẹ đang cho bú. Sự sống của con quá mong manh khiến tôi ngày đêm lo lắng. Lo con sẽ bỏ tôi mà đi bất cứ lúc nào", chị Phượng chia sẻ trong nước mắt.

Bé Tâm An được kết luận mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Chị Phượng kể, ngày mang thai bé Tâm An, chị vẫn đi khám đều đặn theo định kỳ và nhận kết luận thai nhi phát triển bình thường. Đến tháng thứ 7, chị lo lắng khi bác sĩ cho biết thai nhi có dị tật về tim. Cũng từ đó, tuần nào chị cũng phải đi khám để theo dõi sức khỏe.

Bé Tâm An chào đời nặng 2,6kg và được chuyển ngay qua hồi sức tích cực thở oxi với chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp. Biến chứng của căn bệnh quái ác khiến cháu bé nằm viện triền miên với các triệu chứng viêm phổi, hen nặng. Mỗi lần nhập viện kéo dài từ 15 ngày đến 3 tháng. Đã 15 tháng tuổi nhưng bé Tâm An chỉ nặng 6kg, suy dinh dưỡng độ 3, ít ăn, ít ngủ, hơi thở nặng nhọc, quấy khóc suốt ngày đêm. Đến nay, bé Tâm An mới chỉ biết ngồi, vẫn chưa biết bò, bi bô gọi ba, mẹ.

Trước đây, khi chưa sinh bé Tâm An, chị Phượng làm công nhân cho một công ty lắp ráp điện tử với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Từ ngày sinh con bệnh tật, chị ôm con nằm viện triền miên nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Cuộc sống của cả gia đình trông chờ hoàn toàn vào anh Lê Tuấn Thắng (37 tuổi, chồng chị Phượng). Anh Thắng không có việc làm ổn định, ai thuê phát cỏ, bốc vác, phụ hồ, trồng, chặt cây đều nhận làm, tiền công chỉ 200.000 đồng/ ngày.

Ngoài bé Tâm An, vợ chồng chị Phượng còn chăm lo cho 2 đứa con (lớn 8 tuổi, nhỏ 4 tuổi) và phụng dưỡng bố mẹ chồng già yếu. Bi đát hơn, bố chồng chị Phượng là Lê Tuấn Tráng (73 tuổi) cũng mắc bệnh tim, đau yếu thường xuyên.

Chị Phượng trông chờ sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm để kéo dài sự sống cho đứa con bất hạnh.

"Tiền công bấp bênh hàng ngày từ việc làm thuê làm mướn tôi nhận được chỉ đủ trang trải cuộc sống của cả gia đình. Mỗi đợt vợ đưa con gái nhập viện, cố gắng lắm tôi chỉ vay được 2 đến 3 triệu đồng. Bản thân tôi bị đau lưng nặng hơn một năm nay nhưng không có tiền đi khám, dành tiền thuốc thang cho người cha bệnh tật và lo 2 con nhỏ học hành. Tính đến nay, để có tiền chữa trị cho bố và con gái, tôi đã vay mượn gần 100 triệu đồng rồi.

Cứ về nhà được 5 ngày đến 1 tuần, bệnh con tái phát, vợ lại ôm con nhập viện. Khó khăn chồng chất khiến tôi bế tắc quá, không biết xoay xở thế nào", anh Thắng thở dài.

Sự sống của bé Tâm An đang từng ngày bị đe dọa bởi căn bệnh quái ác.

Bình quân mỗi tháng, ngoài chi phí điều trị do bảo hiểm chi trả, chị Phượng còn phải mua khoảng 1 triệu tiền thuốc ngoài bảo hiểm và thuốc bổ cho con điều trị. Đó là chưa kể tiền bỉm, sữa, sinh hoạt. Được đồng nào chồng đưa, chị Phượng dành trọn để lo cho con. Cứ đến bữa, chị lại trông chờ những suất cơm, cháo từ thiện để ăn qua bữa lấy sức bám trụ lại bệnh viện giành giật sự sống cho con.

"Bệnh của con dù không thể cứu chữa, sự sống mong manh nhưng suốt chặng đường vừa qua, con đã rất kiên cường. Cố gắng lên Tâm An của mẹ nhé, dù có vất vả thế nào, mẹ con mình cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng như thế này được.

Xin các cô, các bác giúp đỡ tiền thuốc, bỉm, sữa để kéo dài sự sống cho con. Nếu ôm con về giữa chừng thế này thì tội con lắm", chị Phượng nghẹn lời.

Ông Nguyễn Hồ - Trưởng thôn Bình Sơn, xã Hưng Bình - cho biết, sinh con mắc bệnh hiểm nghèo khiến cuộc sống gia đình chị Phượng lâm cảnh vô cùng khó khăn. Sự sống của bé Tâm An đang bị đe dọa, rất mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc hảo tâm để cháu bé có thêm sửa uống, bỉm mặc trong quá trình chữa trị cũng như giảm bớt phần nào gánh nặng cho gia đình.