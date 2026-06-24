Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu: 'Các bị cáo làm sai giờ đổ hết cho tôi'

Trả lời xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu) phủ nhận mọi cáo buộc chỉ đạo "nâng khống" giá thiết bị, đòi tiền hoa hồng. Ông cho rằng các bị cáo khác làm sai, giờ đổ hết lỗi cho ông.

Phủ nhận mọi cáo buộc

Ngày 24/6, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi 17 bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Công ty Nam Triệu, thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an.

Một ngày trước, bị cáo Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30, thuộc Nam Triệu); Nguyễn Ngọc Tính (cựu Thủ quỹ Xí nghiệp X30) với nhóm kế toán đều trả lời bị Nguyễn Văn Hưng (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu) chỉ đạo “nâng khống” giá thiết bị sản xuất, chỉ đạo nhận tiền “hoa hồng” để ngoài sổ sách kế toán.

Ngoài ra, nhóm bị cáo cũng khẳng định nhiều lần bị Hưng gọi điện ép đưa tiền “ngoại giao”. Trường hợp không theo yêu cầu bị gây khó khăn, dọa cho thôi việc…

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hưng phản bác cáo trạng và lời khai của bị cáo trước đó, cho rằng họ "bịa đặt, vu khống".

Theo bị cáo Hưng, ông không chỉ đạo “nâng khống” giá thiết bị; không chỉ đạo cấp dưới liên hệ đối tác sản xuất để thu tiền “hoa hồng”. Các khoản thu về do kế toán, thủ quỹ tự làm.

“Bị cáo không chỉ đạo sao người ta dám thu để ngoài sổ sách”, Chủ tọa hỏi nhưng ông Hưng quả quyết “tôi không chỉ đạo, tiền kế toán tiếp nhận thì họ quản lý”.

Đối với khoản tiền đi “ngoại giao”, bị cáo Hưng quy trách nhiệm cho bị cáo Nguyễn Thị Dung (cựu Kế toán Chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30) là người quyết định.

Trong cáo trạng thể hiện, một số khoản tiền từ hoạt động sửa chữa xe, cho thuê đất không đưa vào sổ sách, không có chứng từ, Hội đồng xét xử hỏi đến bị cáo Hưng nói “ngỡ ngàng” khi đọc cáo buộc. Ông cho biết, việc sửa chữa xe rất nhiều quy trình, còn cho thuê đất ông “không có bút phê nào để tiền ngoài sổ, mọi việc đều do nhân viên”.

“Thế bị cáo có nghe lời khai của Tú, Tính vừa rồi không, họ nói bị cáo chỉ đạo hết”, Chủ tọa gay gắt. Bị cáo Hưng đáp: “Không hề có”.

Ông Hưng khai, mọi khoản chi phải đúng quy định ông mới ký. Giờ nhìn lại, ông không thấy quyết định, chứng từ gì do ông ký sai. “Cái này đều do họ, làm sai giờ lại đổ hết cho tôi vì họ sợ chịu trách nhiệm”, ông Hưng nói.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (đeo kính ngoài cùng bên trái).

Tổng giám đốc không biết xí nghiệp không đủ năng lực, phải thuê gia công

Trước khi xét hỏi ông Hưng, bị cáo Lê Tiến Quý (cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30) khai có 6 lần chuyển hơn 4 tỷ đồng theo yêu cầu của Hưng. Ông Quý nói nhiều lần bị Hưng điện “thúc” đưa tiền, thậm chí ngay cả khi đổ bệnh, sắp lên bàn mổ ông vẫn đem tiền từ miền Nam bay ra Hà Nội đưa cho Hưng “ngoại giao”.

Đối chất với lời khai của bị cáo Quý, ông Hưng lần nữa nói “hoàn toàn bịa đặt, vu khống”. Theo Hưng, về hoạt động "ngoại giao", mỗi khi có đoàn kiểm tra của Bộ xuống, đơn vị nào tiếp đoàn sẽ phải lo chi phí.

Dù làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu từ 2018 - 2023 nhưng khi hỏi doanh nghiệp đã bao lần quyết toán thuế bị cáo Hưng không nhớ; công ty có bao nhiêu nhân sự, bao nhiêu máy móc cũng không nắm rõ.

"Xí nghiệp X30 có đủ năng lực sản xuất không?”, Chủ tọa hỏi. Ông Hưng trả lời “X30 đủ khả năng làm”. “Vậy sao X30 không tự làm mà thuê đơn vị khác gia công không?” Câu hỏi dồn làm ông Hưng quanh co “không biết việc thuê gia công”.

Cơ quan truy tố cho hay, khi làm Giám đốc Xí nghiệp X30 (2018-2020), bị cáo Hưng gian lận, tham ô tại các hợp đồng sản xuất hàng hóa cho Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an); chỉ đạo thủ quỹ, kế toán nâng khống giá trị vật tư, hợp thức hồ sơ, chứng từ để rút tiền.

Cụ thể, khi được Cục Trang bị và Kho vận đặt hàng sản xuất tủ vũ khí, dù cơ sở cung cấp tay nắm tủ chỉ báo giá 5.100 đồng/bộ, Hưng chỉ đạo nâng lên 4 lần (19.000 đồng/bộ) để ăn chênh lệch.

Tương tự, khi được đặt hàng tủ hồ sơ nghiệp vụ, cần sơn, thép tấm, gỗ... Hưng đều bảo cấp dưới liên hệ cơ sở ngoài để thỏa thuận giá cả chênh lên, đồng thời làm thủ tục trả tiền trước. Năm 2021, khi ký hợp đồng mua 161 tấn thép tấm để sản xuất tủ, Hưng chỉ đạo nhân viên trả luôn tiền cho bên cung cấp, hơn 3,8 tỷ đồng nhưng khi họ giao hàng, Hưng lấy lý do thép không đúng kích thước để từ chối nhận lô hàng cuối hơn 28 tấn và đòi lại tiền.

Với sơn dùng để sơn tủ, Hưng dùng thủ đoạn tương tự, ký hợp đồng mua 8,6 tấn sơn và 360 lít dung môi, nhưng chỉ nhận 5,3 tấn sơn và 200 lít dung môi, sau đó yêu cầu họ trả lại tiền với số hàng chưa nhận.

Bộ giá đỡ súng trong hợp đồng là mua gỗ đắt tiền, đơn giá 3,3 triệu đồng/bộ nhưng khi nhận gỗ, Hưng lại dặn bên cung cấp chỉ giao loại rẻ hơn, giá 2,8 triệu, rồi bắt họ trả lại cho mình tiền chênh... Tổng số tiền tham ô trong giai đoạn Hưng làm Giám đốc Xí nghiệp X30, là gần 1,9 tỷ đồng.

Năm 2021, lên chức Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, Hưng tiếp tục tham ô với những hợp đồng lớn hơn. Chỉ riêng vụ làm ghế thẩm vấn, các bị cáo đã chiếm đoạt 17 tỷ đồng, riêng Hưng hưởng 7,1 tỷ đồng; vụ sản xuất 1.000 hàng rào cơ động, chi phí cho mỗi hàng rào 4 triệu đồng đã bị nâng lên 5,2 triệu đồng, dẫn tới số tiền chênh lệch 1 tỷ đồng.

Năm 2018 - 2022, Công ty Nam Triệu có một số nguồn thu từ việc cho thuê đất, thanh lý thép tấm và nhôm sản xuất biển số xe... nhưng không hạch toán trên hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại cho 4,4 tỷ đồng.