Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm 3 năm tù

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được HĐXX phúc thẩm giảm 3 năm tù so với bản án sơ thẩm 6 năm tù, bà Tiến cũng đã khắc phục hơn 109 tỷ đồng.

Chiều 7/10, HĐXX Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

HĐXX chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên giảm cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 3 năm tù

Như vậy, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được HĐXX phúc thẩm giảm 3 năm tù so với bản án sơ thẩm 6 năm tù.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên toà sơ thẩm.

Bị cáo Trần Văn Sinh, cựu Trưởng Phòng Kỹ thuật dự toán thuộc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm giảm từ 7 năm xuống 4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế 22 năm tù. Trước đó, ông Tuấn bị tòa sơ thẩm tuyên 25 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm 29 năm tù, giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm.

Bị cáo Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT, 2 năm 6 tháng tù, giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, lãnh 6 năm 6 tháng tù, giảm 3 năm 6 tháng tù so với án sơ thẩm.

Các bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế); Lê Văn Cư (cựu Phó viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng Phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện kinh tế xây dựng), được chuyển từ 3 năm tù giam sang 3 năm tù treo.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX công bố hồ sơ thể hiện bà Tiến đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường dân sự 108 tỷ đồng. Bà Tiến còn nộp thêm 1,1 tỷ đồng để khắc phục chung.

Cùng với bà Tiến, bị cáo Nguyễn Doãn Tú hoàn thành nghĩa vụ bồi thường hơn 29 tỷ đồng và còn nộp thêm 120 triệu đồng; bị cáo Lê Thanh Thiêm (cựu Giám đốc Công ty TNHH Sông Hồng) nộp đủ 2 triệu USD chiếm đoạt khi tìm cách “chạy tội” cho nhóm bà Tiến.

Sau khi các bị cáo nộp thêm tiền khắc phục, VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm nhẹ cho cựu Bộ trưởng Kim Tiến 18-24 tháng tù ở bản án sơ thẩm (án sơ thẩm 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí).

Trước đó, tại phần luận tội, đại diện VKS cho biết, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Các bị cáo đều được tuyên mức án dưới khung hình phạt hoặc trên mức khởi điểm. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ mới, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Đối với 3 bị cáo mà đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, theo đại diện VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo này là nghiêm trọng, để lại hậu quả lớn, chưa khắc phục được hậu quả.

Đối với kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác, đại diện VKS nhấn mạnh, cựu Bộ trưởng không đủ điều kiện để được hưởng án treo. Các bị cáo khác do tính chất phạm tội là nghiêm trọng, tội phạm có khung hình phạt 10-20 năm tù, hành vi của các bị cáo gây hậu quả lớn, chưa khắc phục được hậu quả nên cũng không thể giảm án xuống mức án tù treo.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai hai dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, các bị cáo đã có vi phạm trong việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu; tổ chức lựa chọn và triển khai gói thầu, gây thiệt hại hơn 733 tỷ đồng.

Ngoài ra, sai phạm của các bị cáo trong việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công cho hai dự án được xác định gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị cáo buộc có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, phương án thiết kế kiến trúc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hai dự án.

Các quyết định này là căn cứ để Ban Y tế trọng điểm triển khai thực hiện dự án. Song quá trình thực hiện đã phát sinh nhiều sai phạm, khiến công trình đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.