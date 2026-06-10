Cựu Á Hậu Hồng Kông qua đời trong giấc ngủ vì một căn bệnh, chuyên gia khẩn thiết: Nữ giới thấy 5 thứ phải đi khám ngực ngay!

Đừng bất cẩn, đôi khi chỉ một vài thay đổi nhỏ nhặt ở vòng một lại là "tín hiệu cầu cứu" của cơ thể trước căn bệnh ung thư vú quái ác.

Thông tin cựu Á hậu Hồng Kông Wu Wenxin qua đời ở tuổi 51 đã khiến dư luận bàng hoàng. Đau đớn hơn, căn bệnh ung thư vú quái ác đã cướp đi sinh mạng của bà một cách lặng lẽ: Wu Wenxin đã ra đi thanh thản ngay trong giấc ngủ tại bệnh viện sau khi kịp nói lời tạm biệt với chồng và hai con gái nhỏ. Hành trình chống chọi với bạo bệnh của bà là một câu chuyện đẫm nước mắt, đồng thời là lời cảnh tỉnh đắt giá cho phái đẹp về sự tàn khốc của căn bệnh này.

Wu Wenxin luôn giữ tinh thần lạc quan trong nhiều năm điều trị ung thư vú

Sau khi giành ngôi vị Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1998 và kết hôn với một nhân tài trong lĩnh vực tài chính, Wu Wenxin từng có một cuộc sống viên mãn khi quyết định rút lui khỏi làng giải trí để tập trung làm vợ, làm mẹ. Tuy nhiên, giông bão ập đến khi bà phát hiện mình mắc ung thư vú năm 2022.

Dù đã tích cực điều trị, cắt bỏ khối u và kiên cường vượt qua các đợt trị liệu, căn bệnh quái ác vẫn không buông tha bà. Đến tháng 8 năm 2024, Wu Wenxin suy sụp thông báo tế bào ung thư đã tái phát, thậm chí đã tiến triển đến giai đoạn 4 và di căn thẳng vào gan, cột sống, não bộ.

Trong những bài phỏng vấn cuối cùng, Wu Wenxin khiến nhiều người xót xa khi thừa nhận những cơn đau thể xác hành hạ khủng khiếp đến mức bà không thể đứng thẳng người. Thế nhưng, bà vẫn chọn đối diện với tử thần bằng sự lạc quan đáng ngưỡng mộ. Bà thậm chí còn tự tổ chức một buổi lễ tưởng niệm cho chính mình để gặp gỡ, gửi lời cảm ơn và ôm biệt ly những người bạn thân thiết khi bệnh tình trở nặng vào tháng 3 năm nay.

Wu Wenxin tổ chức tiệc để gặp gỡ và tri ân bạn bè khi bệnh ung thư vú trở năm tháng 3/2026

Cuối cùng, sau chuỗi ngày kiên cường chiến đấu, bà đã khép lại hành trình của mình bằng một giấc ngủ dài vĩnh viễn tại bệnh viện vào ngày 9/6 vừa qua. Sự ra đi của Wu Wenxin một lần nữa báo động về mức độ nguy hiểm của ung thư vú, căn bệnh vốn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ hiện nay.

5 bất thường ở ngực là dấu hiệu ung thư vú

Theo GLOBOCAN 2022, thế giới ghi nhận hơn 2,3 triệu ca mắc mới và khoảng 670.000 ca tử vong vì ung thư vú mỗi năm. Đặc biệt, căn bệnh này đang trẻ hóa rất nhanh và tỷ lệ được phát hiện ở giai đoạn muộn cũng tăng. Trước thực trạng đáng báo động này, các chuyên gia y tế khẩn thiết kêu gọi phụ nữ không được chủ quan.

Trung tâm Tài nguyên Ung thư Hồng Kông (Trung Quốc) một lần nữa đưa ra cảnh báo về các dấu hiệu ung thư vú mà chị em cần lưu ý như:

- Da ngực xuất hiện nếp nhăn, vết lõm: Chuyên gia y tế chỉ ra rằng khi khối u ác tính phát triển, nó có thể kéo căng hoặc làm biến dạng cấu trúc mô liên kết bên dưới, khiến vùng da ngực bị co rút, lõm xuống như lúm đồng tiền.

- Da bị dày lên hoặc nổi cục sần sùi: Các bác sĩ cảnh báo tình trạng tế bào ung thư chèn ép mạch bạch huyết sẽ khiến vùng da quanh ngực bị phù nề, dày lên và sần sùi giống như vỏ quả cam.

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- Thay đổi rõ rệt về hình dạng hoặc kích thước ngực: Theo các chuyên gia, việc hai bên ngực bỗng nhiên mất cân đối nghiêm trọng, một bên bị sưng to, chảy xệ hoặc biến dạng rõ rệt mà không rõ lý do là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm.

- Cảm giác khó chịu hoặc đau dai dẳng ở ngực hoặc nách: Các bác sĩ lưu ý đau do chu kỳ kinh nguyệt thường tự biến mất. Tuy nhiên, nếu bạn bị đau quặn, nhói buốt âm ỉ kéo dài ở bầu ngực hoặc vùng hố nách thì cần phải đi kiểm tra sâu.

- Bất thường ở núm vú và dịch tiết: Chuyên gia khẩn thiết khuyến cáo nếu núm vú đột ngột bị tụt vào trong, vùng da quanh núm vú bị phát ban, bong tróc vảy hoặc rỉ dịch, rỉ máu bất thường thì đó là những dấu hiệu chỉ điểm của bướu ác tính.

Khi có các dấu hiệu này một cách nghiêm trọng hoặc nhẹ nhưng kéo dài dai dẳng quá 2 tuần, chị em cần đi khám vú và tầm soát ung thư ngay. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy học cách tự kiểm tra vú thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ, xấy sựng lối sống lành mạnh bởi phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh.

8 nguyên tắc dinh dưỡng phòng ngừa ung thư vú từ chuyên gia Nhật Bản

Bác sĩ Takaho Sakai, chuyên gia phẫu thuật ung thư giàu kinh nghiệm tại Nhật Bản cho biết, chế độ ăn uống tác động rất lớn tới nguy cơ ung thư vú ở nữ giới. Vì vậy, ông đề xuất 8 quy tắc quan trọng khi ăn uống để phòng ngừa căn bệnh quái ác này như sau:

- Ăn 350g rau củ và trái cây tươi mỗi ngày: Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong rau quả giúp loại bỏ gốc tự do trong máu. Bạn nên ưu tiên ăn sống vì nhiệt độ cao khi nấu nướng sẽ làm hao hụt lượng vitamin.

- Cắt giảm tối đa chất béo động vật: Quá trình phân giải chất béo động vật ở ruột già sẽ sản sinh ra axit mật thứ cấp, một chất chứa các tác nhân gây ung thư.

- Bổ sung nấm và rong biển vào thực đơn: Nấm giúp kích thích sản sinh tế bào lympho để tăng cường hệ miễn dịch, còn rong biển hỗ trợ đào thải các tế bào tổn thương ra ngoài.

- Ưu tiên sử dụng dầu ô liu nguyên chất: Dầu ô liu có khả năng bảo vệ tế bào, ngăn ngừa các tổn thương cấu trúc DNA và dập tắt các phản ứng viêm mạn tính.

- Ăn gạo nảy mầm hoặc bánh mì nguyên cám: Nhóm thực phẩm giàu chất xơ giúp ổn định đường huyết và cung cấp dinh dưỡng lành mạnh để ngăn ngừa các tác nhân gây u bướu.

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- Tăng cường hệ miễn dịch bằng chanh và mật ong: Vitamin C, axit citric trong chanh kết hợp với phấn hoa tự nhiên trong mật ong tạo thành bộ đôi tuyệt vời cho hệ thống miễn dịch.

- Uống sữa đậu nành thường xuyên: Sữa đậu nành rất giàu vi khuẩn axit lactic, giúp cân bằng nội tiết tố và hỗ trợ hệ thống phòng ngự của cơ thể hoạt động tốt hơn.

- Duy trì chế độ ăn nghiêm ngặt ít muối: Ăn mặn gây áp lực lớn cho các cơ quan nội tạng. Một chế độ ăn thanh đạm giúp đảm bảo tất cả các cơ quan hoạt động bình thường, giảm thiểu nguy cơ đột biến tế bào.

Câu chuyện của Wu Wenxin là lời nhắc nhở phụ nữ về mức độ tàn khốc của ung thư vú. Căn bệnh này hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm nên đừng bao giờ bỏ mặc những bất thường trên cơ thể! Đặc biệt là với những người có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn như: có tiền sử gia đình mắc ung thư vú, sinh con sau tuổi 30, có kinh nguyệt sớm trước 12 tuổi, người lười vận động, người có lối sống không khoa học...